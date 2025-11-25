GRANBY, QC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Pin Excellence lance officiellement ses opérations aujourd'hui, marquant ainsi son entrée sur le marché du pin blanc en tant que fournisseur spécialisé pour l'Est du Canada.

S'appuyant sur un riche héritage de plus de 45 ans d'expertise en sciage, rabotage et classement du pin blanc, l'entreprise se distingue par son savoir-faire, acquis sous l'enseigne des Entreprises CGD, ancien manufacturier exclusif pour un distributeur établi à Salaberry-de-Valleyfield. Forte de cette expérience, la nouvelle entité arrive sur le marché avec une structure solide, une réputation bien établie pour la qualité de ses produits et une volonté claire de fournir un service fiable et une valeur ajoutée durable.

Fidèle à son slogan, « Sans compromis! », reflet de son engagement envers l'excellence, l'entreprise bénéficie d'un partenariat stratégique avec Kebois Inc, une filiale de Boscus Canada Inc. Garantissant ainsi un approvisionnement stable en fibre et une capacité logistique pour la distribution.

Avec une usine de transformation située à Saint-Dominique et un tout nouveau centre de distribution basé à Granby, Pin Excellence est idéalement positionnée pour répondre aux exigences croissantes du marché. L'entreprise dispose des infrastructures nécessaires pour assurer un service efficace, rapide et de haute qualité.

« Pin Excellence représente pour nous une nouvelle étape stratégique : elle nous permet de maîtriser la distribution tout en poursuivant notre mission manufacturière, reconnue pour la qualité de ses produits de pin », a déclaré Stéphane Bouchard, directeur général de Pin Excellence.

Avec une combinaison unique d'expérience, de partenariats solides et d'installations de pointe, Pin Excellence amorce une nouvelle phase de croissance durable, prête à répondre aux défis d'un marché en pleine évolution.

SOURCE Pin Excellence

Pour les demandes médias, ou ouverture de compte veuillez contacter : Danny Karch - Directeur des ventes Pin Excellence, Téléphone : 514-229-0376, Courriel : [email protected] ou [email protected]