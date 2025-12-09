PLANTAGENET, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ - PiiComm Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement de ClearSight TEMs AI, une nouvelle plateforme de gestion des dépenses de télécommunications qui utilise des outils d'intelligence artificielle spécialement conçus pour analyser les factures de télécommunications en quelques minutes. Elle offre aux organisations une clarté instantanée sur les coûts, les anomalies, les tendances d'utilisation et l'évolution des dépenses.

La plateforme ClearSight TEMs AI a été conçue en réponse à la frustration croissante des équipes des TI, des finances et des achats dans les entreprises concernant le temps requis pour analyser les longues factures de télécommunications et les refacturations manuelles.

Contrairement aux tableaux de bord complexes des systèmes TEMs existants, ClearSight TEMs AI offre une interface conversationnelle et textuelle qui permet aux utilisateurs de poser des questions sur leurs dépenses de télécommunications et de recevoir des réponses immédiates et précises. Les utilisateurs peuvent téléverser des factures de n'importe quel fournisseur de services de télécommunications dans ClearSight TEMs, qui les analyse ensuite pour détecter toute activité inhabituelle et identifier les lignes inutilisées et celles à faible utilisation qui occasionnent souvent des dépenses superflues.

« Les organisations ne veulent plus de systèmes TEMs qui exigent de la formation, des tableaux de bord et une administration constante. », a déclaré Shawn Winter, chef des affaires commerciales chez PiiComm. « Elles veulent de l'exactitude, de l'automatisation et de la clarté sans avoir à gérer une autre plateforme complexe. ClearSight TEMs AI a été conçu pour offrir exactement cela. Il fournit des aperçus rapides, des interactions simples et une valeur immédiate pour les clients en télécommunications partout au Canada. »

ClearSight TEMs AI permet la détection automatisée des anomalies et un inventaire détaillé de toutes les lignes. Elle permet également l'analyse de l'utilisation et des dépenses, la production de rapports de synthèse pour la direction, et l'exportation de fichiers de refacturation (pour des systèmes comme QuickBooks et NetSuite), et ce, à partir d'un simple téléversement de facture. Cette fonction peut à elle seule faire économiser aux équipes de comptabilité des heures chaque mois.

La plateforme accumule des données historiques à partir des factures téléversées, ce qui permet une analyse des tendances d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre à mesure que plus de données sont ajoutées.

ClearSight TEMs AI est hébergé au Canada et utilise une isolation stricte des locataires afin de garantir que toutes les données de facturation des clients restent confidentielles, sécurisées et dans le pays.

ClearSight TEMs AI sera disponible au Canada à compter du 9 décembre 2025, au prix de 99 $ par mois par numéro de compte de facturation unique.

Pour plus d'informations ou pour demander une démonstration de ClearSight TEMs AI, rendez-vous sur http://www.piicomm.ca/fr/clearsight.

À propos de PiiComm Inc.

PiiComm Inc. est une entreprise de technologie canadienne spécialisée dans les appareils mobiles, y compris l'approvisionnement stratégique, la gestion des appareils mobiles (MDM) en tant que service et la gestion complète du cycle de vie. Depuis 2007, PiiComm aide les organisations à optimiser leur mobilité, à diminuer les coûts et à accroître leur efficacité grâce à l'innovation et à ses partenariats de premier plan.

