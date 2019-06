Pieux Vistech offre son millionième pieu vissé à Habitat pour l'humanité

SHERBROOKE, QC, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise Pieux Vistech est fière d'annoncer qu'elle offre son millionième (1 000 000) pieu vissé à la cause Habitat pour l'humanité. Ce pieu, représentant un don de 6,500$, servira à construire ou à rénover une maison destinée à des personnes dans le besoin. Pieux Vistech installera ce pieu tout spécial lors d'une cérémonie à Winnipeg, au Manitoba, le jeudi 13 juin.

« En 25 ans d'existence, notre entreprise a contribué à la construction et à la rénovation de nombreux bâtiments. Nous sommes très contents que notre millionième pieu, fabriqué dans notre usine de Sherbrooke, puisse servir à la cause Habitat pour l'humanité », déclare M. Jean Routhier, président-directeur général de Pieux Vistech.

Habitat pour l'humanité rapproche les communautés et aide les familles à développer leur force, leur stabilité et leur indépendance grâce à l'accès à une propriété abordable. Avec l'aide de bénévoles, de propriétaires d'habitations et d'habitants locaux dans chaque province et territoire, l'organisme aide à construire et à rénover des habitations sécuritaires, décentes et abordables, notamment des habitations unifamiliales et à logements multiples.

« Je suis très fier de participer à l'installation du millionième pieu ! Je représente Vistech au Manitoba depuis 8 ans et c'est un honneur de pouvoir remettre ce pieu à une cause comme Habitat pour l'humanité » ajoute M. Stan Higgins, distributeur de Vistech au Manitoba.

L'entreprise dirigée par M. Routhier, dont les produits sont installés partout au Canada, représente un fleuron de l'ingéniosité québécoise grâce à nos employés, nos franchisés, nos partenaires et surtout à nos clients qui nous ont soutenus ces 25 dernières années. « Habitat pour l'humanité est une cause très noble. Nous sommes très fiers d'avoir réalisé ce don porteur d'un symbole fort de solidarité », souligne Jean Routhier.

Pieux Vistech est une entreprise canadienne pionnière dans la fabrication et la distribution de pieux vissés en acier galvanisé destinés aux marchés résidentiel et commercial léger. Centré sur le client et sur la qualité du produit et du service offert, Pieux Vistech mise sur la simplicité afin de créer des relations durables avec ses partenaires et ses clients.

À propos de Pieux Vistech

Pieux Vistech a été fondée en 1995 et est devenue au fil des ans l'une des plus importantes entreprises dans le domaine des pieux vissés au Canada. Fière de son succès, l'entreprise est en constante évolution et ne cesse d'innover pour offrir à sa clientèle la meilleure solution en matière de fondation sur pieux vissés. Avec un réseau comptant plus de 100 distributeurs et franchisés d'un océan à l'autre, Vistech se démarque par la qualité de ses produits, dont ses fameux pieux thermiques, ainsi que par son réseau d'installateurs qualifiés. Choisir Pieux VISTECH, c'est bâtir sur du solide !

