Pierre Ouellette possède près de 25 années d'expérience en milieu de travail, dont une quinzaine dans le secteur universitaire. Il a notamment été recteur de l'Université de Hearst de 2011 à 2016 où il a, entre autres, orchestré la profonde transformation de l'offre de l'établissement contribuant ainsi à une forte augmentation du recrutement étudiant. Il s'est par la suite joint à Radio-Canada où il occupait jusqu'à maintenant le poste de directeur de Radio-Canada Ontario. Dans cette fonction, il a participé au rayonnement du télédiffuseur public et a accompagné les équipes de production dans un virage numérique important. Son succès à Radio-Canada est certes en lien avec l'expertise du monde des médias et de la connaissance du milieu des affaires qu'il a acquise au milieu des années 90. Avec des partenaires d'affaires, il avait alors fondé et dirigé des hebdomadaires francophones et bilingues dans la région de Kapuskasing qui ont connu une croissance importante grâce à des relations partenariales solides avec la communauté d'affaires et les collectivités.

M. Ouellette possède un très bon réseau dans trois secteurs névralgiques de l'Ontario soit l'entreprenariat, l'éducation et les médias. Il est notamment reconnu pour sa capacité à revisiter les structures établies et pour sa créativité dans la mise en œuvre de façons de faire nouvelles et innovantes. Ce dernier favorise le travail d'équipe et les partenariats. Appuyé par l'équipe de l'UOF, M. Ouellette contribuera assurément à renforcer l'aspect innovant et audacieux de l'université, permettant à l'établissement de se démarquer davantage en tant qu'important pôle de la francophonie ontarienne : des éléments qui susciteront l'intérêt des étudiantes et des étudiants et favoriseront leur recrutement et leur fidélisation.

« Le Conseil de gouvernance a été impressionné par l'expression du leadership et de la créativité de M. Ouellette ainsi que par ses expériences diversifiées notamment en gestion universitaire. Nous sommes heureux de son arrivée au sein de l'équipe qui constitue un atout indéniable pour la poursuite de nos objectifs et la réalisation de nos projets. »

Dyane Adam, C.M. Ph.D., présidente du Conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français

"J'ai véritablement eu un coup de cœur pour tout ce qu'il y a d'innovant à l'Université de l'Ontario français et je suis très heureux de me joindre à ce projet névralgique et mobilisateur pour l'Ontario et la francophonie. C'est un privilège pour moi de mettre mon expérience et mon expertise au service de cet établissement unique qui mise sur une approche nouvelle et qui se distingue au sein de l'environnement universitaire francophone et canadien. »

Pierre Ouellette, recteur désigné de l'Université de l'Ontario français

L'Université de l'Ontario français est un établissement innovant axé sur la création et la mobilisation des connaissances en français. Elle préconise des démarches d'enseignement, d'apprentissage et de recherche faisant appel à diverses disciplines, fondées sur la découverte, la collaboration et l'expérience. Gouvernée par et pour les francophones de l'Ontario, elle offre une éducation résolument connectée sur le monde favorisant un exercice écoresponsable de la citoyenneté.

