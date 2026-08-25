Pierre MacDuff : un héritage au cœur du théâtre québécois

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- C'est avec une profonde émotion et une grande tristesse que nous avons appris le décès de Pierre MacDuff, figure marquante du théâtre et de la culture au Québec.

Artiste, gestionnaire culturel et homme profondément engagé, Pierre aura été de ceux et celles qui ont consacré leur vie aux arts, à faire grandir et rayonner ceux-ci et à les transmettre.

Nous retiendrons, de l'itinéraire de ce rassembleur et grand démocrate, quatre réalisations marquantes; l'instauration du Conseil québécois du théâtre, la cofondation du Carrefour international de théâtre de Québec, la direction générale du théâtre Les 2 Mondes, jumelée à l'aménagement du Théâtre Aux Écuries et, enfin, la création du portail numérique Rappels, la mémoire du théâtre au Québec.

Directeur général de la compagnie de théâtre Les 2 Mondes, de 1991 à 2015, il a accompagné le formidable rayonnement international de la compagnie et a profondément contribué à bâtir ce qu'elle est aujourd'hui, forte de plus de 50 ans d'histoire. Parmi les héritages les plus précieux qu'il nous laisse figurent deux salles de spectacle, au cœur du quartier Villeray, dont il a mené l'acquisition, la transformation puis l'agrandissement. Grâce à sa vision et à sa détermination, un lieu culturel majeur de création, de production et de diffusion a pu s'implanter durablement dans ce quartier. Un lieu plein de vitalité, qui a notamment permis d'accueillir, en 2011, le Théâtre Aux Écuries - qui regroupe des compagnies de création en résidence, et d'offrir aux artistes et aux publics un espace pour créer, se rencontrer et faire vivre le théâtre de création.

Cette volonté de bâtir s'accompagnait chez Pierre d'un profond souci de transmission. En 2015, il a été l'instigateur de Rappels, la mémoire du théâtre au Québec rappels.ca, un ambitieux portail numérique consacré à la documentation des productions théâtrales québécoises. Le projet de recension a atteint le tiers de son objectif, estimé à plus de 20 000 productions théâtrales professionnelles, et se poursuivra au-delà du décès de son créateur. En rassemblant et en rendant gratuitement accessibles des milliers de données sur les œuvres, les artistes et les artisans qui ont façonné notre théâtre, Pierre a contribué à préserver une mémoire collective essentielle. Parce que faire vivre le théâtre, c'est aussi se souvenir de celles et ceux qui l'ont construit.

Pierre MacDuff aura été un artiste, un bâtisseur, un passeur et un phare pour le milieu culturel québécois. Son empreinte est profonde et demeure dans nos murs, dans notre mémoire et dans tout ce qu'il a contribué à rendre possible.

Merci, Pierre, pour tout ce que tu as bâti, transmis et inspiré.

Nous offrons nos condoléances à sa famille et à tous ceux et toutes celles qui l'ont aimé.

Nous aurons prochainement l'occasion de nous réunir pour lui rendre hommage au Théâtre Aux Écuries, dans l'Arène, cette salle à laquelle il était attaché et qui porte, elle aussi, une part de son histoire. Les détails seront communiqués ultérieurement.

SOURCE Les 2 Mondes, compagnie de théâtre

Amélie Landry, Responsable des communications et du marketing, Les 2 Mondes, [email protected]