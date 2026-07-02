Les 2 Mondes fera rayonner le Québec au Festival OFF Avignon avec Ma vie rouge Kubrick

MONTRÉAL, le 2 juill. 2026 /CNW/ - La compagnie de théâtre Les 2 Mondes est fière d'annoncer sa participation à la prochaine édition du Festival OFF Avignon, avec le spectacle Ma vie rouge Kubrick.

Adaptation scénique du roman de Simon Roy, Ma vie rouge Kubrick est un puissant récit d'autofiction qui puise son inspiration au cœur du film The Shining de Stanley Kubrick en fusionnant habilement littérature, cinéma et théâtre. Cette œuvre pluridisciplinaire plonge les spectateurs dans un univers intime, à la fois troublant et d'une grande humanité.

Après avoir marqué le public québécois, cette création poursuit maintenant son parcours à l'international dans le cadre du plus important rendez-vous de théâtre francophone au monde, où se rencontrent diffuseurs, programmateurs et publics internationaux. Ma vie rouge Kubrick sera présenté au Théâtre du Train Bleu (Le Parvis) pour un total de 18 représentations.

« Présenter ce spectacle à Avignon représente une occasion exceptionnelle de faire rayonner une création québécoise singulière auprès des publics européens et des professionnels internationaux », souligne Eric Jean, metteur en scène.

Cette participation représente une nouvelle étape importante dans le rayonnement international de la compagnie. La présence des 2 Mondes au Festival Off Avignon témoigne de sa volonté de poursuivre le développement et la diffusion de ses créations au-delà du Québec, en favorisant les rencontres artistiques et les opportunités de circulation à l'international.

Les points clés de cette participation :

18 représentations de Ma vie rouge Kubrick au Théâtre du Train Bleu (Le Parvis).

de au (Le Parvis). Rayonnement d'une création théâtrale québécoise et mise en valeur de l'œuvre de l'auteur Simon Roy.

et mise en valeur de l'œuvre de l'auteur Simon Roy. Renforcement du positionnement international des 2 Mondes

Développement d'échanges artistiques et opportunités de diffusion à l'étranger.

Une vidéo est également mise à la disposition des médias afin de découvrir l'univers du spectacle et d'entendre différents intervenants témoigner de la portée de cette création ; Capsule vidéo.

Merci à nos partenaires ; La Caisse d'économie solidaire et le Conseil des arts et des lettres du Québec.

À propos du spectacle

D'après le roman de Simon Roy

Adaptation et mise en scène : Eric Jean

Avec : Nico Racicot et Marc-Antoine Sinibaldi

Dossier présentation du spectacle Bande annonce

À propos de Les 2 Mondes

Les 2 Mondes est une compagnie de théâtre montréalaise qui fait dialoguer les formes, les pratiques et les sensibilités artistiques. À la croisée des publics de tous âges, sa démarche vise à tisser des ponts entre les générations, les cultures et les disciplines.

Les 2 Mondes a été, à maintes reprises, la première structure québécoise à franchir certaines frontières afin d'aller à la rencontre de nouveaux publics. Au fil des ans, ses créations ont été vues et applaudies dans plus de 35 pays, 350 villes et près de 80 festivals internationaux.

Visitez notre site web pour plus d'informations sur la compagnie : https://lesdeuxmondes.com/

SOURCE Les 2 Mondes, compagnie de théâtre

Informations médias : Amélie Landry /Responsable des communications et du marketing, 514 574-7713, [email protected]