« Je suis très honoré de la confiance qui m'est accordée aujourd'hui par les membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Ces deux dernières années ont démontré la capacité de mobilisation et l'impact des prises de position de la Chambre lorsqu'il fallait soutenir les entreprises montréalaises durant la crise et défendre leurs intérêts. En tant que président, je souhaite poursuivre ces engagements afin d'appuyer nos entreprises dans leur relance et promouvoir un environnement d'affaires prospère et dynamique pour notre métropole », a déclaré Pierre Laporte, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Pierre Laporte est associé principal de Deloitte depuis 12 ans et il possède une vaste expérience de la gestion de dossiers complexes et multijuridictionnels. Il est président de Deloitte Québec et vice-président de Deloitte Canada. Il est chargé du développement du marché du Québec et il assume un rôle de leader dans plusieurs comptes de sociétés d'envergure. Il est spécialisé dans le domaine de la restructuration financière et il a passé une grande partie de sa carrière à conseiller ses clients en matière de reprise des activités.

Il a notamment participé à plusieurs dossiers très médiatisés tels que le chantier maritime Davie de Lévis (Québec), Papiers Gaspésia et la restructuration du PCAA à l'échelle pancanadienne. Au fil de sa carrière, M. Laporte a conseillé de nombreux hauts dirigeants et chefs d'entreprise, tant au Canada qu'à l'étranger.

Il préside le conseil d'administration de la Régie des installations olympiques et du Quartier international de Montréal. Il est aussi membre du conseil, président du comité d'audit et trésorier de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada et membre du conseil d'administration du Centre Marie-Vincent.

À titre de président du conseil durant l'année 2021-2022, puis comme président sortant du conseil l'année suivante, M. Laporte jouera un rôle stratégique auprès de la haute direction de la Chambre et assurera une présence assidue aux activités. Tout au long de cette période, il siégera également au comité exécutif de l'organisation.

Les personnes suivantes composent le conseil d'administration pour l'exercice 2021-2022 :

Président du conseil d'administration

Monsieur Pierre Laporte, FCPA, FCA*

Président, Deloitte Québec

Vice-président, Deloitte Canada





Vice-présidente

Madame Anik Trudel*

Cheffe de la direction

Lavery Avocats

Trésorier

Monsieur Claude Gagnon*

Président, Opérations

BMO Groupe financier, Québec

Président sortant du conseil

Monsieur Shahir Guindi*

Coprésident national

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Président et chef de la direction et secrétaire du conseil

Monsieur Michel Leblanc*

Président et chef de la direction

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Madame Isabelle Adjahi

Vice-présidente, relations avec les investisseurs et développement durable

Lion Électrique

Madame Jennifer Chan*

Vice-présidente, Politique santé et affaires gouvernementales

Merck Canada inc.

Madame Déborah Cherenfant

Présidente

Jeune Chambre de commerce de Montréal

Directrice régionale, Femmes entrepreneures, région du Québec

Banque TD

Monsieur Benoît Dubé

Vice-président exécutif,

Affaires juridiques et économiques, secrétaire de l'entreprise

CGI inc.

Monsieur Éric Filion

Vice-président exécutif - Distribution, approvisionnement et services partagés

Hydro-Québec

Madame Marie-Josée Gagnon, ARP

Présidente fondatrice

Casacom

Monsieur Martin Gagnon*

Coprésident et cochef de la direction

Financière Banque Nationale

Premier vice-président à la direction, Gestion de patrimoine

Membre du Bureau de la présidence

Banque Nationale

Madame Sarra Ghribi

Fondatrice et présidente

Loue1robe/Loue1tux

Monsieur Cherif Habib

Cofondateur et le président-directeur général

Dialogue Technologies de la santé inc.

Madame Vickie Joseph*

Cofondatrice, Groupe 3737 et Femmepreneur

Cofondatrice et présidente, V Kosmetik

Monsieur Daniel Jutras

Recteur

Université de Montréal

Monsieur Vincent Kou, LL. B.

Chef des investissements et du développement

Groupe Brivia

Madame Arielle Meloul-Wechsler

Vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques

Air Canada

Monsieur Éric Martel

Président et chef de la direction

Bombardier inc.

Madame Élise Proulx*

Vice-présidente exécutive,

Affaires publiques, communications et cheffe de cabinet

Ivanhoé Cambridge

Monsieur Paul Raymond

Président et chef de la direction

Alithya

Monsieur John Stokes

Coassocié directeur

Real Ventures

Monsieur Macky Tall

Coprésident du secteur des infrastructures

Carlyle's Infrastructure Group

Monsieur Jonathan Tétrault

Associé directeur

Sagard

Monsieur Reno Vaillancourt

Vice-président principal, Relations de travail

Bell

Membres observateurs

Madame Hélène Desmarais

Fondatrice et présidente exécutive

IVADO Labs

Fondatrice, présidente du conseil et chef de la direction

Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal (CEIM)

Présidente du conseil

HEC Montréal

Monsieur Elliot Lifson

Vice-président du conseil

Vêtements Peerless Clothing inc.

Monsieur Erik J. Ryan

Vice-président directeur, Stratégie, marketing et relations extérieures

SNC-Lavalin inc.

* Membre du comité exécutif

Vous trouverez les notes biographiques et les photos des membres du conseil d'administration sur le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

