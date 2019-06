Pierre Corriveau élu à la présidence de l'Ordre des architectes du Québec

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - C'est l'architecte Pierre Corriveau qui a été élu au poste de président de l'Ordre des architectes du Québec (OAQ) pour un mandat de trois ans à la clôture du scrutin du suffrage universel des membres de l'OAQ le 21 juin dernier.

Diplômé en architecture de l'Université Laval (1982) et inscrit au Tableau de l'OAQ depuis 1985, Pierre Corriveau est actuellement associé chez CGA architectes. Fellow de l'Institut royal d'architecture du Canada (2011), Pierre Corriveau a siégé au conseil d'administration de l'OAQ de 2003 à 2007. Entre 2002 et 2019, il a également occupé diverses fonctions au sein du Comité Jacques-Viger dont celle de président (2014 à 2019).

Au cours de cette même élection, l'architecte Carolyne Fontaine, qui sollicitait un deuxième mandat consécutif, a également été réélue à un poste d'administratrice pour la région de Montréal.

Plus tôt au cours de cette période d'élections, Valérie Daoust a été réélue par acclamation comme administratrice de la région 2 (Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec). Quant au poste d'administrateur de la région 3 (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches), il sera comblé ultérieurement en application du Code des professions.

Le nouveau président Pierre Corriveau et les administrateurs élus entreront en fonction le 14 novembre prochain au terme de l'assemblée générale annuelle des membres de l'Ordre. D'ici là, la présidente actuelle, Nathalie Dion, poursuit son mandat.

Notons que le taux de participation des membres à l'élection à la présidence est de 28,3 % et que le taux de participation à l'élection dans la région 4 est de 29,3 %.

Pour plus d'information, consultez la section du site Web consacrée aux élections et aux candidats au www.oaq.com/elections2019.

À propos de l'Ordre des architectes du Québec

L'Ordre des architectes du Québec est un ordre professionnel dont la mission est d'assurer la protection du public. À cette fin, il contrôle l'accès à la profession d'architecte et en régit l'exercice au Québec. Dans le cadre de son mandat, l'Ordre s'intéresse à toute question d'intérêt pour la profession ou de nature à influer sur la qualité de l'architecture et du cadre bâti. L'OAQ compte à ce jour plus de 4000 membres et plus de 1000 stagiaires en architecture.

