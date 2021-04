L'une des premières initiatives que M. Audet lancera dans le cadre de ses nouvelles fonctions est un 'REBOOT Camp' destiné aux propriétaires et aux gestionnaires de salons et de spas, qui a pour but d'aider les entreprises à naviguer dans un monde en constante évolution.

« Les gouvernements provinciaux répondent à la troisième vague de la Covid-19 en fermant, une fois de plus, les activités des prestataires de services personnels pour encore quelques semaines. Les propriétaires d'entreprise sont angoissés à titre personnel et professionnel. Afin de les aider à traverser cette période difficile, Phorest Salon Software leur offre un « camp Nouveau départ » transformationnel de 21 jours afin de les guider à penser le prochain chapitre de leur vie. Le programme sera animé par Tanya Chernova, auteure à succès basée à Toronto, conférencière primée et spécialiste en neurosciences. Phorest Salon Software est convaincue que ce programme Nouveau départ aidera tous les participants à envisager l'avenir plus lucidement », affirme Alain Audet.

Alain Audet figure parmi les professionnels les plus connus et respectés du secteur de la beauté au Canada grâce à son expérience des 23 dernières années, après une carrière en marketing dans les produits de luxe de 7 ans en Asie du Sud-Est. Monsieur Audet possède un MBA en marketing stratégique de l'Université de Hull au Royaume-Uni et un baccalauréat en communication de masse de l'Université d'Ottawa.

Avant de se joindre à Phorest, il occupait le poste de directeur général de l'Allied Beauty Association du Canada (le seul organisme national à représenter et défendre le secteur de la beauté professionnelle), où il a exercé des activités de lobbyisme auprès des gouvernements durant la pandémie de la Covid-19 pour défendre les droits de ses adhérents. Au cours des trois années précédentes, en tant que directeur du développement des salons au sein de la division des produits professionnels de L'Oréal Canada, il a organisé le déploiement du premier panel de données des salons. Il a également participé au lancement du programme La Beauté pour une vie meilleure, qui offre aux femmes vivant dans une situation précaire l'opportunité d'entamer une carrière en coiffure.

De 2003 à 2018, monsieur Audet est intervenu comme coach professionnel dans les salons et les spas, où il a accompagné directement des centaines de propriétaires et gérants de salons, de spas et de centres esthétiques en leur prodiguant des conseils en termes d'expérience client, de consolidation d'équipe et de croissance d'activité. Au cours de cette période, il a également donné des centaines de conférences lors de salons professionnels, d'évènements de remise de récompense, de formations auprès de fabricants et de distributeurs, tout en rédigeant plus de 100 articles sur l'entrepreneuriat à titre de rédacteur affaires du Canadian Hairdresser Magazine.

Monsieur Audet a lancé Kérastase au Canada en juin 2000 en tant que tout premier directeur de marque, créant ainsi un réseau de revendeur via de salons haut de gamme sur l'ensemble du territoire canadien. Avant de rejoindre l'univers de la beauté, il a occupé des postes à responsabilité en gestion des ventes au sein d'entreprises de luxe telles que Parasuco, Prada, Gucci, Giorgio Armani, Fendi, Calvin Klein et Guess.

À PROPOS DE PHOREST :

Phorest Salon Software a changé la façon dont les salons et les spas assurent la promotion et le développement de leurs activités grâce au marketing SMS, avec une des toutes premières offres en Europe, en 2002. Aujourd'hui, la société basée en Irlande connait un développement rapide à l'échelle internationale sur un modèle de logiciel en tant que service (« SaaS »). Résolument novatrice, Phorest aborde tous les aspects de la vie des salons, des spas et des centres esthétiques, en offrant des logiciels couvrant un large éventail de services marketing ainsi que des applications natives personnalisées permettant notamment la réservation en ligne. Phorest Salon Software compte actuellement plus de 7 000 salons de beauté et de coiffure à l'échelle mondiale et plus de 100 000 salons professionnels qui utilisent quotidiennement sa plateforme.

