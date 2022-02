Phoenix Partners acquiert Nita Équipement d'Étiquetage

Les équipements performants de Nita répondent à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée

TERREBONNE, QC, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Fonds Phoenix Partners II (« Phoenix ») est heureux d'annoncer l'acquisition de Nita Inc. (« Nita ») https://nitalabelingequipment.com/fr/, le fabricant de systèmes d'étiquetage les plus technologiquement avancés et intuitifs au monde.

La transaction a été réalisée en collaboration avec les propriétaires de Nita, MM. Normand Lord, Luc Harvey et Ken Hubscher, qui demeurent tous actionnaires pour la prochaine phase de développement. Ce partenariat vise à accélérer la croissance et la présence mondiale de Nita.

Une entreprise en forte croissance avec une offre unique

Fondée en 1990, Nita prit vraiment son essor en 2002 suite à son acquisition par M. Normand Lord. En 2008, Nita a lancé son équipement d'étiquetage entièrement synchronisé en redessinant complètement l'étiqueteuse traditionnelle. En tant que nouvel acteur de l'industrie, Nita a redéfini la norme de l'industrie pour l'avancement technologique et la simplicité opérationnelle. En conséquence, les revenus de Nita ont plus que doublé au cours des deux dernières années.

Les machines d'étiquetage, qui se trouvent à la fin d'une ligne d'emballage, sont les équipements les plus complexes à opérer car l'application parfaite d'étiquettes de différentes tailles, sur différents formats de contenants et à des vitesses variables, nécessite un haut niveau de précision. Par conséquent, les étiqueteuses typiques sont la principale cause de l'arrêt de la ligne d'emballage.

Nita utilise une architecture simplifiée et des composantes électroniques standards afin de rendre ses machines plus robustes et plus faciles à entretenir. De plus, l'interface homme-machine (IHM) de pointe de Nita, rend la machine incroyablement conviviale. Aujourd'hui, les étiqueteuses de Nita sont la référence pour certains des plus grands fabricants de biens de consommation emballés au monde.

Chez Nita, l'innovation est constante. L'évolution la plus récente des systèmes d'étiquetage Nita, qui sera lancée en 2022, offrira une technologie qui éliminera presque totalement le temps de contact de l'opérateur sur les machines. La Nita 5.0 changera la donne et devrait aider à remédier à la pénurie mondiale de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur manufacturier.

Ambitions mondiales

« Au cours des dernières années, Nita s'est imposée comme un leader de l'industrie grâce à son équipement d'étiquetage supérieur, qui améliore la productivité et simplifie grandement les opérations et la maintenance. Nous étions à une étape de notre développement qui nécessitait un partenaire d'affaires pour propulser Nita à un niveau de revenus plus élevé et augmenter sa part de marché en Amérique du Nord et à l'extérieur. Nous avons trouvé en Phoenix des entrepreneurs qui partagent nos valeurs et notre passion et qui ont les compétences complémentaires pour m'aider à réaliser mon rêve de faire de Nita le leader mondial », a déclaré Normand Lord, président de Nita Inc.

« Nous nous considérons privilégiés de faire partie de l'équipe Nita. Nous sommes très impressionnés par la qualité de la technologie, la forte marque de commerce et les employés dévoués et compétents chez Nita », a déclaré François Fauteux, associé directeur chez Phoenix Partners.

À propos de Phoenix Partners

Fondé en 2012, Phoenix Partners est un groupe de capital-investissement axé sur l'acquisition de participations majoritaires dans des entreprises traditionnelles de taille moyenne. S'appuyant sur une équipe de professionnels expérimentés et complémentaires avec une vaste expérience dans l'acquisition et la gestion d'entreprises privées et publiques, le financement et les marchés des capitaux, Phoenix Partners permet à ses entreprises partenaires d'atteindre de nouveaux sommets.

SOURCE Phoenix Partners

Renseignements: à l'intention des représentants des médias seulement : François Fauteux, Associé directeur, Phoenix Partners, Cellulaire : 514 703-0302, Courriel : [email protected], https://www.phoenix-partners.ca/accueil/