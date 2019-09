Phillip Danault, vedette de hockey de Montréal, devient ambassadeur de marque pour Emergen-C(MD)

En tant qu'athlète de haut niveau et grand adepte de la marque, Phillip Danault était le choix parfait pour Emergen-C. « Après un match, il m'arrive de me sentir épuisé. Je garde mon supplément Emergen-C dans mon sac, car il me permet de faire le plein de vitamines et d'électrolytes d'un seul coup! »

Heureux de son nouveau rôle d'ambassadeur, Phillip a ajouté : « J'ai hâte de parler de mon expérience personnelle avec Emergen-C non seulement pendant la saison du rhume, mais à longueur d'année. »

Pour le reste du Canada, le supplément en poudre Emergen-C est le renfort parfait pour une vie active et bien remplie, qu'on soit athlète ou non. Grâce à ce produit renfermant sept vitamines B et électrolytes, il n'a jamais été aussi facile d'atteindre ses objectifs de mieux-être.

La saison du rhume et de la grippe approchant, il est temps de penser à Emergen-C Immunité+, qui fournit un renfort supplémentaire de vitamine D pour aider les Canadiens à obtenir leur dose quotidienne même lorsque le soleil n'est pas au rendez-vous. Emergen-C Immunité+ peut également prévenir le rhume chez les personnes qui vivent un stress physique, ainsi que réduire la durée et la gravité du rhume.*

Lorsqu'il ne joue pas au hockey, Phillip veille à ce que tous les membres de sa famille restent en santé, et avec un bébé à la maison, il doit s'assurer d'optimiser son système immunitaire. « Dès que je sens un rhume venir ou avant la saison du rhume et de la grippe, je prends Emergen-C Immunité+ pour contribuer à soutenir mon système immunitaire et obtenir un supplément de vitamine C*. En plus, le goût est excellent! »

L'été touche à sa fin et Emergen-C désire que les Canadiens soient au meilleur de leur forme toute l'année. Préservez votre bien-être en intégrant les suppléments en poudre Emergen-C et Emergen-C Immunité+ à votre mode de vie sain et actif.

À propos d'Emergen-C

Contenant plus de 10 oranges**, Emergen-C fournit 1000 mg de vitamine C ainsi que des vitamines B, des électrolytes et des antioxydants afin de contribuer à la production d'énergie et au maintien de la fonction immunitaire. Nos présentations sont remplies d'arômes naturels et ne contiennent aucun édulcorant artificiel. Il suffit de verser la poudre effervescente dans de l'eau et de mélanger. Aussi offert sous forme de délicieuses gelées vous aidant à soutenir vos objectifs de mieux-être!

Les produits Emergen-C sont offerts en ligne ainsi que chez les grands détaillants et dans les pharmacies partout au Canada, au prix moyen au détail de 13,98 $.

Supplément multivitaminique et minéral qui aide à rester en bonne santé. Toujours lire l'étiquette et suivre les instructions.

* Peut aider à réduire modestement la durée et la gravité des symptômes du rhume lorsqu'il est pris régulièrement.

** D'après le livret intitulé Valeur nutritive de quelques aliments usuels de Santé Canada.

