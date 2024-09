Le professeur à l'INRS, spécialisé en microbiologie et en biotechnologies, jouera un rôle clé au cœur Carrefour d'innovation écoresponsable à Mirabel

LAVAL, QC, le 23 sept. 2024 /CNW/ - La Ville de Mirabel a annoncé la nomination du professeur Philippe Constant, chercheur à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), à titre de conseiller scientifique en chef. Cette nomination s'inscrit dans une annonce plus large de financement du projet « Signature innovation » de la Ville de Mirabel en vue du futur Carrefour d'innovation écoresponsable de Mirabel (CIÉM).

Ce projet est le fruit d'une entente de collaboration signée en 2021 entre l'INRS, la Ville de Mirabel et Mirabel économique, ainsi que plusieurs autres partenaires locaux. L'événement a eu lieu en présence du maire de Mirabel, Patrick Charbonneau, et de Sylvie D'Amours, députée de Mirabel.

« Ce Carrefour d'innovation écoresponsable de Mirabel doit être vu comme un lieu rassembleur faisant appel à l'intelligence collective. L'idée est de permettre la convergence des savoirs ainsi que la diffusion des connaissances et de l'innovation dans des domaines porteurs pour la région comme la santé des sols, la gestion de l'eau et la gestion des matières résiduelles. L'objectif est de faire en sorte que la ville de Mirabel devienne un modèle en termes de développement durable », explique Philippe Constant, professeur au Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie de l'INRS et conseiller scientifique en chef à la Ville de Mirabel.

Collaborateur depuis plusieurs années avec la municipalité et MRC de Mirabel, le professeur Constant mettra à contribution son expertise en microbiologie et son réseau de partenaires locaux. La nomination du professeur Constant a été saluée par le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Le chercheur, originaire de Mirabel, devient ainsi le 7e conseiller scientifique en chef d'une municipalité au Québec.

« Philippe Constant pourra compter sur sa compréhension intime de la ville de Mirabel pour développer un conseil scientifique des plus adaptés au territoire, c'est un atout précieux. Il pourra aussi compter sur les autres conseillers et conseillères scientifiques municipaux au Québec pour le soutenir, et sur mon bureau pour établir des liens avec des comités scientifiques dans le monde entier, par le biais de l'INGSA - le Réseau international en conseil scientifique gouvernemental - que j'ai la chance de présider », souligne Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec.

« La nomination du professeur Philippe Constant à titre de conseiller scientifique en chef de la Ville de Mirabel renforce l'importance de placer la science au cœur de la prise de décision des villes, pour le bénéfice de la société. Ceci rejoint la mission de l'INRS qui est de contribuer, par toutes ses activités scientifiques, à l'essor économique, culturel, et social du Québec. Notre établissement de recherche et de formation se réjouit de compter la Ville de Mirabel comme partenaire d'innovation pour un avenir plus durable », ajoute Isabelle Delisle, directrice scientifique par intérim à l'INRS.

Le CIÉM se spécialisera dans les domaines cruciaux de l'agriculture, de l'environnement, de la gestion de l'eau, de l'énergie ainsi que du traitement et de l'optimisation des résidus. Il sera dédié à la recherche, au transfert de connaissances et au développement de nouveaux bioproduits à très haute valeur ajoutée. Sa mission est de placer la recherche scientifique au cœur du développement socioéconomique, tout en mettant ses compétences au service de l'écosystème du territoire pour répondre aux enjeux environnementaux présents et futurs.

« L'idée du Carrefour, c'est aussi valoriser la recherche qui a lieu à l'INRS tout en répondant aux enjeux et besoins de la Ville de Mirabel », conclut le professeur Constant.

À propos du rôle des conseiller.ère.s scientifique en chef (CSC)

La principale mission des CSC est d'intégrer la démarche scientifique dans le processus de prise de décision des villes. Les activités du CSC contribuent à instaurer une culture scientifique dans l'écosystème de la ville, tout en favorisant l'innovation et l'adoption de pratiques durables. Ces activités permettent également aux CSC de suggérer, de leur propre chef, des thèmes ou des initiatives lui apparaissant pertinents d'explorer pour le bénéfice des élu.e.s, des citoyen.ne.s et des entreprises. Le principal atout des CSC est leur réseau de collaborateur.trice.s, leur permettant de s'allier des chercheur.e.s de l'écosystème québécois et d'ailleurs pour répondre aux enjeux identifiés sur le terrain.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis 55 ans, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

