M. Petursson sera le principal responsable en matière de stratégie de placement, d'économie mondiale et de marchés financiers d'IG Gestion de patrimoine. Il fournira des renseignements précieux et opportuns au réseau de plus de 3 000 conseillers de la société ainsi qu'au segment de la clientèle à valeur élevée, qui est en pleine croissance. M. Petursson agira également à titre de principal porte-parole d'IG sur les tendances du marché et les questions liées à l'investissement.

« Nous sommes très heureux que Philip se joigne à l'équipe d'IG et nous sommes privilégiés de pouvoir le compter parmi nous, a déclaré Damon Murchison. Grâce à son leadership dynamique, à sa vision stratégique et à ses vastes antécédents de succès en gestion de patrimoine, il possède les compétences et l'expertise nécessaires pour aider nos conseillers à se tenir au fait de la conjoncture des marchés pendant qu'ils travaillent avec les clients pour améliorer leur bien-être financier. »

M. Petursson est un vétéran du secteur de la gestion de patrimoine. Il a travaillé pendant plus de 25 ans pour d'importantes institutions financières dans divers rôles de haute direction, dont 18 ans à Gestion de placements Manuvie. Il a récemment occupé le poste de stratège en chef des placements et de chef de la recherche sur les marchés des capitaux à Manuvie, où il a géré la stratégie des marchés des capitaux et formulé des recommandations de placement pour les conseillers financiers de la société.

M. Petursson est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McMaster. Il détient le titre de gestionnaire de placements agréé de l'Institut canadien des valeurs mobilières. Il est également un animateur de balado primé et a produit plus de 60 segments au cours des trois dernières années.

« Je suis ravi d'avoir l'occasion de me joindre à IG et de contribuer à l'élan de croissance de l'entreprise, a déclaré M. Petursson. J'ai hâte de travailler avec Damon et toute l'équipe pour fournir à nos conseillers et à nos clients des analyses et des commentaires pertinents sur le marché. Mon objectif est de contribuer à accroître la confiance financière de nos clients en veillant à ce qu'ils aient accès en temps opportun à des renseignements sur les tendances qui façonnent l'économie et le paysage de l'investissement. »

M. Petursson est entré en fonction le 20 septembre 2021.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de plus de 116 milliards de dollars au 31 août 2021 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 271 milliards de dollars au 31 août 2021.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Renseignements: Nini Krishnappa, Financière IGM, 647-828-2553, [email protected]