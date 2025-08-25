TORONTO, le 25 août 2025 /CNW/ - Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie, participera à une causerie à l'occasion du 26e Sommet financier de la Banque Scotia, qui aura lieu le jeudi 4 septembre. La présentation devrait commencer à 13 h (HE).

La webémission en direct ainsi que son enregistrement seront accessibles sur le site Web de Manuvie, dans la section Relations avec les investisseurs. La rediffusion sera accessible pendant 90 jours après la séance en direct.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui vise à rendre les décisions de ses clients plus simples et à les aider à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».



Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

Communications avec les médias

Fiona McLean

Manuvie

437 441-7491

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Derek Theobalds

Manuvie

416 254-1774

[email protected]

SOURCE Société Financière Manuvie