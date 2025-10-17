Avec l'effervescence entourant la saison des Blue Jays, les amateurs de baseball d'un océan à l'autre lèvent leur verre à la fois à leur équipe favorite et à Smoky Bay Australia. Avec le soutien de Phil Marketing, la marque s'est imposée comme un incontournable pour les consommateurs, associant la convivialité du vin à l'esprit fédérateur du baseball canadien.

« Avec plus de 14 millions de fans à travers le pays, ce partenariat renforce la présence de Smoky Bay dans la vie quotidienne des Canadiens », a déclaré Guillaume Bourdeau, vice-président du marketing chez Groupe Dandurand, propriétaire de Smoky Bay Australia. «Phil Marketing a joué un rôle central dans la concrétisation de cette vision, en plaçant la marque au premier plan auprès des amateurs de vin et de sport à travers le pays. »

Depuis le début de la saison, le 27 mars, Smoky Bay est disponible dans les concessions et les zones premium du Rogers Centre, accompagné d'activations, de dégustations et de programmes de vente au détail à l'échelle nationale. Phil Marketing a mené ces initiatives avec créativité et impact, renforçant ainsi la notoriété de la marque et l'engagement des consommateurs.

« Ce partenariat reflète parfaitement notre approche : créer des expériences qui relient authentiquement les marques aux gens », explique Yanick Coutié, directeur général de Phil Marketing. « Avec Smoky Bay, nous combinons le plaisir simple d'un bon vin avec l'excitation du baseball, deux passions qui rassemblent les Canadiens. »

Et le meilleur reste à venir, car les fans et les amateurs de vin pourront profiter de moments encore plus festifs et mémorables tout au long de la saison passionnante des Blue Jays en octobre.

À propos de Phil Marketing

Phil Marketing est une agence spécialisée dans les vins, spiritueux et boissons, qui transforme la stratégie, l'expérience et la créativité en campagnes qui trouvent un écho auprès des consommateurs et renforcent la notoriété des marques au Canada.

Reconnue pour sa créativité et sa capacité à générer un impact à grande échelle, l'agence soutient les marques locales et internationales grâce à son expertise en matière de stratégie de marque, de marketing expérientiel et de partenariats, toujours dans le but de créer des liens solides et durables avec les consommateurs.

À propos de Smoky Bay Australia

Smoky Bay est l'une des marques de vin australiennes les plus populaires au Canada. Réputée pour sa grande qualité et son goût accessible, Smoky Bay propose une gamme de vins allant des blancs vifs aux rouges corsés. Chaque bouteille reflète l'esprit décontracté de l'Australie et invite les Canadiens à célébrer les bons moments de la vie.

SOURCE Phil Marketing

Contact médias : Julie Krupa, Groupe Dandurand, [email protected]