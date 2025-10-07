TUSCALOOSA, Alabama, 7 octobre 2025 /CNW/ - Phifer Incorporated, un important fabricant de textiles et de fils de haute précision établi à Tuscaloosa, en Alabama, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de tous les actifs d'Indiana Coated Fabrics (ICF), dont le siège social est situé à Warsaw, en Indiana. L'acquisition renforce la position de Phifer sur le marché des tissus enduits et tissus laminés tout en élargissant son portefeuille et ses capacités de fabrication.

Indiana Coated Fabrics continuera d'exercer ses activités de façon autonome sous son nom actuel et avec la même équipe de direction. Toutes les activités existantes et toutes les relations avec la clientèle de l'entreprise demeureront en place, ce qui assurera la continuité et la stabilité pour la clientèle, le personnel et les partenaires.

« ICF s'est bâti une solide réputation dans l'industrie sur le plan de la qualité et de l'innovation dans le domaine des tissus enduits et tissus laminés. Nos équipes travaillent en étroite collaboration pour assurer une transition en douceur et maintenir l'expérience positive et productive sur laquelle vous comptez », a déclaré Reese Brooks, chef de la direction de Phifer Incorporated. « Nous vous remercions de continuer à nous faire confiance et à nous soutenir et nous nous réjouissons à l'idée de vous servir d'une façon nouvelle et stimulante alors que nous entamons ce prochain chapitre ensemble. »

« Je ne fais confiance à aucune entreprise pour perpétuer l'héritage de qualité, de service attentionné et de dévouement d'Indiana Coated Fabrics envers notre personnel », a déclaré Tim Foster, président d'Indiana Coated Fabrics. « Phifer est un chef de file mondial respecté dans notre industrie, et nous sommes honorés de faire partie de son équipe exceptionnelle. Nous nous réjouissons à l'idée de bâtir un avenir prometteur et prospère ensemble. »

L'acquisition combine l'excellence en matière de fabrication et l'infrastructure mondiale de Phifer et l'orientation technique et les aptitudes de personnalisation des produits d'ICF. Les deux entreprises sont profondément engagées envers la fabrication aux États-Unis et partagent une culture d'innovation, de qualité et de souci du client. Ensemble, elles sont prêtes à accélérer le développement de produits, à améliorer leurs capacités de service et à prendre de l'expansion sur de nouveaux marchés.

À propos de Phifer Incorporated

Fondée en 1952 et ayant son siège social à Tuscaloosa, en Alabama, Phifer Incorporated est un chef de file mondial dans la fabrication de mailles et de tissus novateurs et à haut rendement pour une variété de marchés, y compris les toiles moustiquaires, les dispositifs de protection contre le soleil, le mobilier, la filtration et les produits d'extérieur. La fabrication intégrée et les activités verticalement alignées de Phifer favorisent un contrôle de la qualité rigoureux, un délai d'exécution rapide et de vastes ressources pour le développement de produits. L'entreprise familiale met également tout en œuvre pour assurer la gérance de l'environnement, la durabilité et le respect de normes élevées en matière d'innocuité des produits. Pour en savoir plus sur Phifer Incorporated, consultez le www.phifer.com.

À propos d'Indiana Coated Fabrics

Située à Warsaw, en Indiana, Indiana Coated Fabrics (ICF) possède plus de cinq décennies d'expérience dans la conception, l'ingénierie et la production de tissus enduits de PVC et d'uréthane. La vaste clientèle d'ICF couvre les marchés industriels, commerciaux, médicaux et spécialisés. Reconnue pour sa précision technique et son développement de produits axés sur le client, ICF est un complément précieux à l'empreinte manufacturière de Phifer grâce à la flexibilité de ses opérations et à son savoir-faire spécialisé. Pour en savoir plus sur Indiana Coated Fabrics, consultez le www.indianacoatedfabrics.com.

