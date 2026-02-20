MIRABEL, QC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Le projet SkyBlü Condos Urbains à Cité Mirabel annonce officiellement le lancement de sa Phase 3, une nouvelle tour résidentielle de 15 étages conçue 100 % en béton. Développé par Ray Junior Courtemanche, ce projet phare de condos à vendre à Cité Mirabel connaît un engouement remarquable depuis ses débuts et confirme sa position parmi les projets immobiliers les plus recherchés de la couronne nord.

Cette nouvelle phase représente une occasion stratégique pour les acheteurs souhaitant acquérir un condo neuf à Mirabel, dans un secteur en pleine croissance et à fort potentiel d'investissement.

Prévente exclusive - Condos à vendre à Cité Mirabel avec avantages majeurs

Afin de souligner le lancement de la Phase 3 des SkyBlü Condos , une promotion de prévente à durée limitée est offerte aux acheteurs :

Prix de lancement exclusifs

Choix prioritaire des unités et des vues

5 électroménagers inclus

12 mois de frais de condo payés

Contribution aux frais de notaire

Personnalisation complète des finis : armoires, planchers, céramique et comptoirs de quartz

Les unités offertes en configurations 3 ½ et 4 ½ répondent aux besoins des professionnels, des jeunes couples, des retraités actifs et des investisseurs à la recherche d'un condo neuf à Cité Mirabel .

SkyBlü Condos : un milieu de vie distinctif au cœur de Cité Mirabel

Situé au centre de l'effervescente Cité Mirabel , le projet SkyBlü Condos Urbains propose un style de vie moderne à distance de marche des commerces, restaurants, services et espaces verts.

Les résidents bénéficient d'installations haut de gamme :

Piscine extérieure de plus de 80 pieds

Gym vitré lumineux et entièrement équipé

Espace extérieur aménagé pour la détente

Construction 100 % béton assurant insonorisation et durabilité supérieure

SkyBlü s'impose comme un projet signature à Mirabel , offrant un équilibre parfait entre qualité de construction, emplacement stratégique et vie communautaire dynamique.

Un investissement immobilier stratégique signé Ray Junior Courtemanche

La Phase 3 du SkyBlü Condos à Cité Mirabel s'inscrit dans la vision de développement de Ray Junior Courtemanche, promoteur reconnu pour ses projets immobiliers d'envergure : https://www.investissementrayjunior.com/ .

« La forte demande pour les phases précédentes confirme l'intérêt marqué pour les condos à vendre à Cité Mirabel. Avec la Phase 3, nous offrons une nouvelle opportunité d'investissement immobilier dans un secteur en pleine croissance » , souligne Ray Junior Courtemanche, développeur du projet.

Dans un marché où la valeur immobilière de Mirabel continue de croître, investir dans un condo neuf SkyBlü représente une décision stratégique autant pour l'occupation que pour l'investissement : https://www.skyblucondos.com

Informations et visite du condo modèle

Les unités de la Phase 3 étant offertes en quantité limitée, les acheteurs sont invités à visiter le condo modèle SkyBlü à Cité Mirabel ou à consulter le site officiel pour connaître les plans, disponibilités et détails de la prévente.

Contactez-nous pour avoir plus d'informations :

514-929-7766

[email protected]

https://www.skyblucondos.com

SOURCE SKYBLÜ Condos Cité Mirabel

Information: Chloé Courtemanche, Directrice Marketing, [email protected], 514-433-5355