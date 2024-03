Premier grand détaillant à offrir un programme de recyclage pour des cosmétiques de marque contrôlée en partenariat avec TerraCycleMD

TORONTO, le 27 mars 2024 /CNW/ - Shoppers Drug Mart inc. (Pharmaprix au Québec) fait des progrès dans le cadre de son engagement à réduire les déchets plastiques grâce au lancement du programme de recyclage gratuit des cosmétiques Quo Beauty . À travers le monde, l'industrie des cosmétiques produit environ 120 milliards d'unités d'emballage chaque année1, dont la plupart ne sont pas acceptées par la collecte sélective. En partenariat avec TerraCycle, chef de file international du recyclage, le nouveau programme offre aux clients une solution pratique pour recycler les composants des cosmétiques Quo Beauty et détourner les emballages en plastique des sites d'enfouissement et des incinérateurs.

Pour chaque livre de déchets expédiés dans le cadre du programme, 1 $ sera remis à la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC . La Fondation Pharmaprix vise à faire en sorte que toutes les femmes bénéficient de soins équitables et accessibles, leur permettant ainsi de mener une vie plus saine.

Ce partenariat entre Pharmaprix et TerraCycle a lieu moins d'un an après le lancement de la gamme « Pour l'amour de notre planète » de Quo Beauty, qui comprend plus de 500 produits ayant un emballage plus durable, utilisant des plastiques recyclés, des monomatériaux et un emballage en plastique réduit. De plus, toute la gamme Quo Beauty est végétalienne, sans cruauté et certifiée PETA, contribuant ainsi à une planète plus durable.

« Alors que nous travaillons pour nous assurer que tous les emballages de marques contrôlées soient recyclables ou réutilisables d'ici 2025, nous continuons à chercher des façons novatrices d'éliminer l'utilisation de plastiques à usage unique dans tous nos emballages de produits », déclare Pat Dean, VPP, Gestion des catégories, Pharmaprix. « Nous sommes fiers de collaborer avec TerraCycle en tant que premier grand détaillant à offrir un programme de recyclage pour une gamme de maquillage de marque contrôlée, offrant des choix plus durables aux consommateurs et réduisant notre impact sur la planète. »

À l'échelle de l'entreprise, Pharmaprix vise à ce que tous les emballages de marques contrôlées respectent les Règles d'or de la conception d'ici 2025.

Fonctionnement du programme du TerraCycle

À partir d'aujourd'hui, les clients peuvent envoyer par la poste leurs contenants de cosmétiques Quo Beauty vides admissibles en s'inscrivant sur https://www.terracycle.com/en-CA/brigades/quo-beautyla page du programme TerraCycle et en téléchargeant une étiquette d'expédition payé d'avance. Une fois recueillis, les emballages de cosmétiques sont nettoyés et séparés par type de matériau, puis recyclés en formats bruts que les fabricants utilisent pour créer de nouveaux produits.

Quels articles peuvent être recyclés?

Les contenants de cosmétiques Quo Beauty suivants sont admissibles au recyclage :

Tubes, pots, pompes, vaporisateurs et contenants en plastique et en verre

Tubes et applicateurs de rouge à lèvres, de baume à lèvres et de brillant à lèvres

Tubes et brosses de mascara

Crayons et contenants de traceur pour les yeux

Contenants de fard à paupières et d'agent de bronzage

Emballages de fond de teint

Contenants de poudre

Tubes et bâtons de cache-cernes

Les bouteilles de vernis à ongles, les bouteilles de dissolvant pour les ongles, les lingettes et les éponges de maquillage, les pinceaux de maquillage et les contenants sous pression (y compris les canettes aérosol) ne seront pas acceptés dans le cadre de ce programme.

« La majorité des cosmétiques ne sont pas acceptés par les services de recyclage en raison de leur emballage multicouche complexe, qui comprend souvent de petits composants comme des baguettes, des pompes et des capuchons qui glissent dans les machines de tri des installations de recyclage », a déclaré Tom Szaky, fondateur et chef de la direction de TerraCycle. « En tant que premier grand détaillant au Canada à créer un programme de recyclage gratuit pour sa propre marque privée, Pharmaprix devient un bel exemple à suivre pour l'industrie de la beauté. »

Le https://www.terracycle.com/en-CA/brigades/quo-beauty programme de recyclage gratuit des cosmétiques de Quo Beauty est accessible à tout individu, école, bureau ou groupe communautaire. Pour en savoir plus sur le processus de recyclage de TerraCycle pour les emballages cosmétiques, visitez le site http://www.terracycle.ca/how-terracycle-recycles-beauty-products (en anglais seulement).

À propos de Pharmaprix

Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les 1 350 et quelques établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada.

À propos de TerraCycle

TerraCycle est un chef de file international dans le domaine des solutions de durabilité novatrices, de la création et de l'exploitation de plateformes uniques en leur genre en matière de recyclage, de matériaux recyclés et de réutilisation. Dans 21 pays, TerraCycle a pour mission de repenser les déchets et de développer des solutions pratiques pour les défis complexes actuels en matière de déchets. L'entreprise engage une vaste communauté composée d'intervenants multiples dans un large éventail de programmes accessibles, des entreprises Fortune 500 aux écoles et aux individus. Pour en savoir plus sur TerraCycle et vous joindre à eux dans leur aventure pour faire passer le monde d'une économie linéaire à une économie circulaire, visitez le site https://www.terracycle.com/fr-CA/ .

