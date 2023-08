Les nouveaux produits de Quo Beauty contribuent à éliminer davantage de déchets plastiques

MONTRÉAL, QC, le 10 août 2023 /CNW/ - Pharmaprix fait des progrès en matière de lutte contre les changements climatiques avec le lancement de nouveaux produits Quo BeautyMC, conçus pour réduire la quantité de plastique acheminés vers les sites d'enfouissement.

Ce mois-ci, la marque lance plus de 40 nouveaux produits et célèbre les favoris des consommateurs en les dotant d'un emballage plus durable. Qu'il s'agisse de rouges à lèvres ou d'accessoires à cosmétiques, les nouveaux produits utilisent du plastique recyclé, davantage de monomatériaux et moins d'emballage en plastique. De plus, la gamme complète de produits Quo Beauty est végétalienne et non testée sur les animaux, ce qui témoigne de l'engagement de la marque à contribuer à une planète plus durable.

« Nous savons que l'industrie de la beauté contribue au problème des plastiques et nous jouons un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de solutions », affirme Kelly Jessop, vice-présidente principale, Mise en marché, Pharmaprix. « Il n'est pas toujours facile de relever certains des défis auxquels l'industrie est confrontée, mais notre équipe est engagée. C'est important pour la planète, nos clients et notre entreprise. »

Quo Beauty s'efforce de respecter les Règles d'or de la conception avec ses emballages et entend bien faire en sorte que tous les emballages en plastique soient recyclables ou réutilisables d'ici 2025. L'introduction de monomatériaux dans les tubes de rouge à lèvres est un exemple de ce progrès, ce qui rend l'emballage plus recyclable dans un plus grand nombre de municipalités.

La réduction des déchets plastiques grâce à des initiatives comme celle-ci est l'une des nombreuses façons dont Pharmaprix réalise sa raison d'être et aide les consommateurs à vivre bien, vivre pleinement. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.loblaw.ca/fr/responsibility.

La gamme de produits Quo Beauty est offerte en magasin et en ligne. La gamme est végétalienne, non testée sur les animaux et certifiée par l'organisme PETA.

À propos de Pharmaprix :

Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les 1 350 et quelques établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec).

