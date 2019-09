Pharmaceutique Searchlight nommée au tout nouveau palmarès des entreprises canadiennes en forte croissance par The Globe and Mail

Pharmaceutique Searchlight est heureuse d'annoncer sa nomination au premier palmarès des entreprises canadiennes en forte croissance par le magazine Report on Business, Canada's Top Growing Companies .

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Pharmaceutique Searchlight est heureuse d'annoncer sa nomination au premier palmarès des entreprises canadiennes en forte croissance par le magazine Report on Business, Canada's Top Growing Companies. Grâce à un taux de croissance sur trois ans de 557 % (2015 à 2018), Pharmaceutique Searchlight s'est classée dans le quart supérieur des entreprises participantes.

« Nous sommes honorés et heureux de faire partie du palmarès des entreprises canadiennes en forte croissance par le magazine Report on Business, Canada's Top Growing Companies », a déclaré Mark Nawacki, président-directeur général de Pharmaceutique Searchlight. « Nous avons travaillé très fort depuis la création de notre entreprise en 2015 avec un esprit entrepreneurial qui mise sur la création de produits qui répondent véritablement aux besoins des patients et des professionnels des soins de santé au Canada. Grâce à une excellence commerciale et à un développement d'affaires à la fine pointe de l'industrie, nous avons généré de très bons résultats de performance comme le démontre notre taux de croissance sur trois ans de 557 %. Nous sommes fiers d'avoir été reconnus par The Globe and Mail et Report on Business à ce chapitre, ce qui a permis l'inclusion de notre entreprise dans leur palmarès des entreprises en forte croissance au Canada. »

Lancé en 2019, le palmarès appelé Canada's Top Growing Companies est un programme qui a pour but de célébrer les réalisations entrepreneuriales au Canada en relevant et en soulignant la réussite d'entreprises indépendantes au Canada qui misent sur la croissance. Il s'agit d'un programme à participation volontaire; les entreprises ont dû compléter un processus de demande approfondi pour être admissible au programme. Au total, 400 entreprises ont accédé au classement cette année.

La liste complète des gagnants de 2019 et la couverture éditoriale qui l'accompagne, sont publiés dans le numéro d'octobre du magazine Report on Business--disponible maintenant--et en ligne à tgam.ca/TopGrowing.

« Nous avons créé le programme Canada's Top Growing Companies car nous croyons que les lecteurs de Report on Business peuvent beaucoup apprendre des réussites des meilleurs entrepreneurs au pays », a souligné Derek DeCloet, rédacteur du magazine Report on Business et rédacteur en chef du journal The Globe and Mail. « Nous sommes ravis de raconter leurs histoires. »

« Les 400 entreprises apparaissant au premier palmarès de Report on Business intitulé Canada's Top Growing Companies, font preuve d'ambition, d'innovation et d'un formidable sens des affaires », a déclaré Phillip Crawley, éditeur et chef de la direction pour The Globe and Mail. « Leur contribution à l'économie fait du Canada un monde meilleur, et mérite des éloges. »

À propos de The Globe and Mail

The Globe and Mail est la plus importante entreprise de médias d'information au Canada. Nous dirigeons la discussion nationale et provoquons des changements de politique grâce à un journalisme indépendant et courageux depuis 1844. Grâce à sa couverture primée du monde des affaires, de la politique et des affaires nationales, le journal The Globe and Mail rejoint 6,6 millions de lecteurs chaque semaine, dans les formats papier ou numérique, et le magazine Report on Business rejoint 1,8 million de lecteurs à chaque publication en version papier et numérique. Alors que le monde continue de changer, notre investissement dans la science des données innovante permet à The Globe and Mail d'évoluer à son tour. Le Globe and Mail appartient à Woodbridge, la branche d'investissement de la famille Thomson.

À propos de Pharmaceutique Searchlight (Searchlight Pharma)

Pharmaceutique Searchlight Inc., dont le siège social est situé à Montréal, aspire à devenir un chef de file parmi les entreprises de soins de santé spécialisés établies au Canada en appliquant les meilleures pratiques en matière de recherche, d'acquisition, de commercialisation et de perfectionnement ciblé de produits de santé spécialisés, innovants et uniques qui améliorent la santé et le mieux-être des gens tout au long de leur vie. Axée principalement sur la santé des femmes, l'urogynécologie et l'urologie, notre équipe est résolue à améliorer la vie des gens en leur offrant des produits adaptés à leurs besoins. Suivez-nous, apprenez-en plus sur nos activités et découvrez notre portefeuille de produits au www.searchlightpharma.com/fr.

