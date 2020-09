Pharmaceutique Searchlight accroît son portefeuille de produits pour la santé des femmes avec le lancement d'Addyi®

Pharmaceutique Searchlight est heureuse de confirmer la disponibilité sur le marché canadien d'Addyi ® (flibansérine) pour le traitement du trouble du désir sexuel hypoactif (TDSH).





(flibansérine) pour le traitement du trouble du désir sexuel hypoactif (TDSH). Addyi ® (flibansérine) est le premier et le seul traitement du trouble généralisé et acquis lié à la baisse du désir sexuel chez la femme préménopausée.





(flibansérine) est le premier et le seul traitement du trouble généralisé et acquis lié à la baisse du désir sexuel chez la femme préménopausée. Pharmaceutique Searchlight a acquis les droits canadiens pour Addyi ® (flibansérine) grâce au contrat de licence récemment conclu avec Sprout Pharmaceuticals.





(flibansérine) grâce au contrat de licence récemment conclu avec Sprout Pharmaceuticals. Addyi® (flibansérine) est le plus récent ajout au portefeuille de produits novateurs de Searchlight axé sur la santé des femmes. Il renforce l'engagement de l'entreprise à améliorer la santé sexuelle des femmes, aux côtés de ses dispositifs intra-utérins (DIU) Mona Lisa® et de son contraceptif oral combiné (COC) Nextstellis®, en cours d'examen par Santé Canada .

MONTRÉAL, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Pharmaceutique Searchlight est heureuse d'annoncer le lancement des activités commerciales et la disponibilité sur le marché canadien du produit Addyi® (flibansérine) pour le traitement du trouble du désir sexuel hypoactif (TDSH) chez la femme préménopausée. Addyi® (flibansérine) est le premier et le seul traitement oral du trouble généralisé et acquis lié à la baisse du désir sexuel chez la femme préménopausée, parfois appelé une diminution de la libido. Quelques semaines seulement après la signature de son accord de licence à long terme avec Sprout Pharmaceuticals, Pharmaceutique Searchlight intègre désormais Addyi dans son portefeuille de produits de premier plan pour la santé des femmes et la santé sexuelle féminine et déploiera sa force de vente nationale pour promouvoir cette marque novatrice.

On estime que le TDSH touche environ 10 % des femmes adultes, avec des symptômes qui incluent le manque ou la perte de motivation à participer à une activité sexuelle, le manque ou la perte de désir sexuel, ou le manque ou la perte de capacité à maintenir le désir ou l'intérêt pour l'activité sexuelle pendant au moins 6 mois, avec le désarroi qui l'accompagne1. « Le TDSH et les problèmes multifactoriels qui ont un impact sur la santé sexuelle des femmes sont bien établis. L'impact du TDSH est à la fois réel et significatif, et mérite donc d'être reconnu, traité et abordé par les femmes et leur professionnel de la santé », a déclaré Dre Vivien Brown MDCM, CCMF, FCFP, NCMP, professeure adjointe à l'Université de Toronto et vice-présidente, Amérique du Nord, de la Medical Women's International Association. « La disponibilité d'Addyi permet aux femmes de prendre le contrôle de la discussion sur le TDSH et leur santé sexuelle globale, d'envisager une option fondée sur des données probantes qui est enfin disponible pour le TDSH, et de prendre une décision quant à l'approche appropriée pour améliorer la santé sexuelle et la qualité de vie de chaque femme. »

« Nous sommes ravis de développer davantage notre portefeuille de produits dédiés à la santé des femmes avec ce médicament, le premier de sa catégorie, pour le traitement du TDSH au Canada », a souligné Mark Nawacki, président-directeur général de Pharmaceutique Searchlight. « Depuis notre création, nous avons concentré nos efforts commerciaux sur la santé des femmes et avons construit l'une des principales plateformes commerciales canadiennes traitant un large éventail de troubles touchant les Canadiennes. Addyi représente le plus récent ajout à notre portefeuille de produits thérapeutiques qui agissent en profondeur et en synergie. Celui-ci comprend des produits chefs de file comme les dispositifs intra-utérins (DIU) Mona Lisa® pour la contraception, la crème vaginale Estragynmc pour le traitement de l'atrophie vulvo-vaginale, Divigel® pour le traitement des symptômes de la ménopause, et notre contraceptif oral combiné Nextstellis®, qui est fondé sur l'œstrogène natif unique, Estetrol (E4) et qui fait actuellement l'objet d'un examen réglementaire par Santé Canada. »

« Aujourd'hui, avec Addyi, les Canadiennes ont enfin accès au tout premier traitement pour leur dysfonctionnement sexuel le plus courant, au même titre que les hommes qui ont accès à une myriade d'options depuis des décennies », a déclaré Cindy Eckert, directrice générale de Sprout Pharmaceuticals. « Compte tenu du nombre élevé de femmes préménopausées touchées par le trouble du désir sexuel hypoactif (TDSH), nous voyons un potentiel commercial important pour cette pilule révolutionnaire approuvée par Santé Canada. Nous ne pouvions pas penser à un meilleur partenaire que Searchlight compte tenu de son bilan impressionnant et de son engagement inébranlable envers la santé des femmes. »

À propos d'Addyi®

Addyi est le premier et le seul traitement du trouble généralisé et acquis du désir sexuel hypoactif (TDSH) chez la femme préménopausée, approuvé par Santé Canada et la FDA. Addyi est une pilule non hormonale pour traiter le TDSH dont les essais cliniques ont démontré qu'elle favorise des événements sexuels plus satisfaisants, accroît le désir sexuel et réduit le désarroi causé par la perte de désir sexuel. Pour obtenir plus d'informations sur Addyi, visitez le www.addyi.ca.

À propos de Pharmaceutique Searchlight (Searchlight Pharma)

Pharmaceutique Searchlight inc., dont le siège social est situé à Montréal, aspire à devenir un chef de file parmi les entreprises de soins de santé spécialisés établies au Canada, en appliquant les meilleures pratiques en matière de recherche, d'acquisition, de commercialisation et de perfectionnement ciblé de produits de santé spécialisés, innovants et uniques qui améliorent la santé et le mieux-être des gens tout au long de leur vie. Axée principalement sur la santé des femmes, l'urogynécologie et l'urologie, notre équipe est déterminée à améliorer la vie des gens en leur offrant des produits adaptés à leurs besoins. Suivez-nous, apprenez-en plus sur nos activités et découvrez notre portefeuille de produits au www.searchlightpharma.com/fr.

À propos de Sprout Pharmaceuticals

Sprout Pharmaceuticals, Inc. est passionnée par la santé sexuelle des femmes. Établie à Raleigh, en Caroline du Nord, la société se concentre uniquement sur la fourniture d'une option de traitement pour les femmes atteintes du TDSH. Pour plus d'informations, composez le 1-844-PINK-PILL (1-844-746-5745).

1 Hypoactive Sexual Desire Disorder: International Society for the Study of Women's Sexual Health (ISSWSH) Expert Consensus Panel Review, Mayo Clin Proc., January 2017:92(1):114-128

SOURCE Searchlight Pharma Inc.

Renseignements: Information réservée aux représentants des médias : Mark Nawacki, CPA, CA, MBA, Président-directeur général, Pharmaceutique Searchlight inc., Téléphone : 514-613-1513, [email protected]

Liens connexes

http://searchlightpharma.com/