QUÉBEC, le 23 déc. 2020 /CNW Telbec/ - PG Solutions Inc. (PG), une filiale à part entière de N. Harris Computer Corporation (Harris), s'agrandit avec l'acquisition de Lateral Innovations Inc. (Lateral), un fournisseur de logiciels de gestion des déchets basé au Québec.

L'InnovaSuiteMC de Lateral aide les municipalités à réduire leurs coûts de gestion des déchets et permet aux entreprises de services de gestion des déchets d'obtenir des données précieuses sur les levées, les conteneurs et les itinéraires de collecte afin de réduire leurs coûts d'exploitation et de maximiser le rendement de leurs flottes. Le président, Christian Lapointe, mentionne : « PG a démontré un engagement ferme envers nos clients, nos employés et notre produit, et je suis convaincu que cette acquisition fera progresser l'entreprise ».

« Nous sommes très heureux d'ajouter un groupe de personnes talentueuses à notre organisation, ainsi que des produits qui complètent notre portefeuille d'entreprises de logiciels au Québec. » a déclaré Sylvain Gauthier, président de groupe chez Harris. Lateral Innovations, dorénavant partie intégrante de PG, rejoint les rangs des sociétés de logiciels de pointe et adhère à notre philosophie de logiciel à vie.

À propos de Lateral Innovations

Fondée en 2008, Lateral Innovations est une entreprise québécoise spécialisée dans le développement et l'implantation de solutions RFID conçues pour la gestion des matières résiduelles. Au cours de la dernière décennie, Lateral Innovations a aidé plus de 60 municipalités et fournisseurs de services de gestion des matières résiduelles à réduire leurs coûts d'exploitation et à augmenter le taux de réacheminement des déchets de leurs résidents et clients.

À propos de PG Solutions

PG Solutions, une filiale à part entière de Harris Computer Corporation, est un leader dans le domaine des technologies de l'information. L'entreprise conçoit et fournit des progiciels de gestion intégrés (ERP) ainsi que des solutions conçues pour les citoyens. PG Solutions compte plus de 40 ans d'expérience et dessert plus de 1 000 clients au Québec. Pour plus d'information, visitez le site Web : www.pgsolutions.com

À propos de N. Harris Computer Corporation (Harris)

Harris acquiert des entreprises de logiciels à marché vertical, les gère en utilisant les meilleures pratiques de l'industrie, et en assure la pérennité. Grâce à des acquisitions, Harris a connu une croissance considérable depuis ses origines dans les secteurs des services publics, de l'éducation, des organismes gouvernementaux, et de la santé, pour exploiter plus de 130 entreprises dans le monde entier, dans plus de vingt secteurs d'activité. Harris est un groupe d'exploitation de Constellation Software Inc. (TSX : CSU), l'un des acquéreurs de logiciels les plus actifs en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements sur Harris, visitez leur site Web à l'adresse www.harriscomputer.com.

SOURCE PG Solutions.com

Renseignements: Louis Clément, Vice-président, Fusions et acquisitions, Téléphone : +1 514 850-5000, poste 66265, Courriel : [email protected]

