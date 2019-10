PFK Canada et Frito Lay Canada unissent leurs forces pour lancer les nouveaux et audacieux Bâtonnets tendres Lay's au Bar-B-Q pour une durée limitée

« Lorsque l'idée de combiner deux marques emblématiques internationales pour créer les Bâtonnets tendres Lay's au Bar-B-Q est née, nous devions faire tout notre possible pour que le produit voie le jour », a déclaré Sam Redman, directrice du marketing chez PFK Canada. « Nous sommes incroyablement fiers de cette nouvelle création et nous savons que tous les Canadiens partageront notre enthousiasme une fois qu'ils l'essayeront. »

Ce n'est pas la première fois que PFK lance de nouveaux plats alléchants et surprenants. Le restaurateur a lancé en 2010 le sandwich Coup Double, sans pain, mais avec double portion de poulet, et en a vendu plus de 350 000 en seulement 10 jours. En 2018, le classique culte était de retour avec une touche d'originalité, le Coup Double Gaufré comprenait maintenant une gaufre sucrée au centre de deux savoureux morceaux de poulet. En 2019, le Chachos, un nacho au poulet garni de sauce au fromage, de jalapenos, de crème sure, de tomates en dés et de ciboulette, a assurément trouvé écho chez les amateurs de PFK, insufflant ainsi le premier élan aux recettes originales de filets de poulet du restaurateur.

« La marque Lay's est synonyme de saveur. Lorsque PFK Canada nous a offert de collaborer afin de combiner ses bâtonnets de poulet signatures à nos croustilles de haute qualité fabriquées à partir de pommes de terre canadiennes, nous savions d'emblée que les Bâtonnets tendres Lay's au Bar-B-Q connaîtraient un succès retentissant », a affirmé Shirley Mukerjea, directrice principale du marketing, PepsiCo Canada Aliments.

Les appétissants bâtonnets de poulet seront en vente dans les restaurants PFK participants d'un océan à l'autre du 7 octobre au 10 novembre 2019, ou jusqu'à épuisement des stocks. De plus, les croustilles au Bar-B-Q de Lay's sont en vente chez bon nombre de détaillants partout au pays!

