KIRKLAND, QC, le 7 juin 2022 /CNW/ - Pfizer Canada salue l'annonce de l'engagement du gouvernement du Québec à la mise sur pied de la première politique québécoise pour les maladies rares. Cette politique, qui a fait l'objet d'un processus de consultation mobilisant plusieurs organismes impliqués dans les maladies rares, vise à améliorer la formation des médecins et professionnels de la santé, optimiser l'accessibilité des soins et des services de santé ainsi que prioriser la promotion de la recherche, de l'innovation et de la collecte de données. Pfizer Canada salue également l'engagement du gouvernement québécois à innover dans le développement et l'accès aux traitements novateurs.

Selon le Regroupement québécois des maladies orphelines (RQMO), au Québec, on estime que près d'une personne sur 20 serait atteinte ou porteuse d'une maladie rare, soit près de 500 000 Québécois1.

« Les personnes vivant avec une maladie rare, de même que leurs familles et leurs proches, méritent de se voir offrir davantage de solutions en matière de soins de santé et Pfizer Canada est déterminée à collaborer avec les paliers du gouvernement, tant au provincial qu'au fédéral, ainsi qu'avec la communauté des maladies rares, à l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique sur les maladies rares, affirme Fred Little, leader - Maladies rares, Pfizer Canada. Nous remercions le gouvernement du Québec pour son engagement à améliorer le système actuel afin qu'il offre un meilleur soutien aux patients atteints d'une maladie rare. Bien que cette annonce soit un développement encourageant, il reste encore du travail à faire. Cette initiative constitue une excellente occasion pour toutes les parties prenantes de l'écosystème des soins de santé d'unir leurs forces pour passer à l'action et créer un cadre durable et de calibre mondial pour les maladies rares, afin d'appuyer les patients, et ceux qui s'en occupent, tout au long de leur parcours - de la détection et du diagnostic jusqu'à l'accès au traitement. »

Dans l'optique de poursuivre sur l'optimisme engendré par cette annonce du gouvernement québécois pour la mise sur pied d'une stratégie efficace et durable pour les maladies rares à travers le Québec, Pfizer Canada invite le gouvernement fédéral à suivre l'exemple du Québec et à dévoiler ses plans concernant l'élaboration d'un cadre politique pancanadien détaillé tant attendu par l'ensemble de la communauté des maladies rares au Canada.

Depuis plus de deux décennies, Pfizer offre des options thérapeutiques d'une importance cruciale aux patients atteints d'une maladie rare. Nous désirons profiter de l'occasion pour présenter nos recommandations au sujet de l'élaboration d'une stratégie au niveau national en matière de maladies rares.

Nos recommandations sont basées sur cinq principaux centres d'intérêt : une approche centrée sur le patient, l'intégration de l'expérience des patients et des cliniciens, l'adoption d'une approche différenciée et adaptée aux spécificités des maladies rares, la création de modèles de remboursement novateurs permettant d'assurer la pérennité des soins, ainsi que l'engagement à l'égard des meilleures données probantes.

Pfizer demeure déterminée à soutenir les personnes atteintes d'une maladie rare au Québec ainsi que dans le reste du Canada en travaillant en concertation avec toutes les parties prenantes, tout en jouant un rôle de chef de file dans la mise au point et la commercialisation d'options novatrices pour le traitement des maladies rares.

Pfizer - Maladies rares

Les maladies rares comprennent certaines des maladies les plus graves, qui touchent des millions de patients dans le monde entier; nous avons donc l'occasion de mettre nos connaissances et notre expertise à profit afin de contribuer de façon significative aux efforts visant à répondre aux besoins médicaux non comblés. Les efforts de Pfizer axés sur les maladies rares s'appuient sur plus de deux décennies d'expérience, une section de recherche consacrée aux maladies rares et un portefeuille mondial composé de nombreux médicaments dans un grand nombre de domaines d'intérêt, dont l'hématologie, les neurosciences et les maladies métaboliques héréditaires.

L'unité d'affaires des maladies rares de Pfizer concilie des connaissances d'avant-garde et une profonde compréhension du fonctionnement des maladies grâce à des collaborations stratégiques innovatrices avec des chercheurs universitaires, des patients et d'autres entreprises, dans le but de fournir des options thérapeutiques aux patients défavorisés.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies, ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

