PetSmart double le nombre de bourses aux enseignants dans le cadre du programme Pets in the Classroom

Le processus de demande du programme Pets in the Classroom pour l'année scolaire 2019-2020 est en cours

BURLINGTON, Ontario, 22 octobre 2019 /CNW/ - Cette année, PetSmart a pratiquement doublé son soutien aux enseignants d'Amérique du Nord grâce à plus de 10 000 bourses offertes dans le cadre du programme Pets in the Classroom, un programme visant à verser une aide financière aux enseignants qui souhaitent adopter et prendre soin d'un petit animal de compagnie dans leur classe. Grâce à ce programme scolaire, PetSmart offre aux enfants l'occasion d'améliorer leur expérience d'apprentissage en classe.

« Les animaux jouent un rôle important dans le développement physique, social, émotionnel et cognitif des enfants et peuvent également contribuer à l'enrichissement du programme scolaire », a indiqué Kathy Mitchell, directrice des affaires gouvernementales de PetSmart et membre du conseil d'administration de l'organisme Pet Care Trust. « C'est pourquoi nous sommes fiers d'aider encore plus d'enseignants à intégrer des animaux de compagnie dans leur classe afin de stimuler l'apprentissage et de permettre aux élèves de créer des liens avec ces animaux. »

L'organisme Pet Care Trust a mis sur pied le programme Pets in the Classroom, en reconnaissant que même si le fait d'avoir des animaux de compagnie en classe peut être un outil d'enseignement précieux, de nombreux enseignants disposent de ressources limitées pour prendre soin des animaux de leur classe.

Selon une étude financée par le Human Animal Bond Research Institute et l'organisme Pet Care Trust fondée sur des commentaires d'enseignants et des observations faites en classe, la présence d'animaux de compagnie en classe aide les enfants à apprendre la compassion, l'empathie et le respect pour tous les êtres vivants et à réduire leur niveau de stress. Les avantages sont également amplifiés pour les enfants ayant des besoins particuliers.

« Je suis tellement reconnaissante de pouvoir bénéficier du programme Pets in the Classroom. Mes élèves sont très fiers d'être entièrement responsables des soins à prodiguer à notre hamster nain femelle. Ils la considèrent réellement comme un membre de la classe; même mes élèves qui ont des problèmes émotionnels, d'apprentissage ou d'ordre physique comprennent qu'elle a besoin d'amour et de soins attentifs de la part de tous pour bien se porter », a déclaré Michelle Jacobs, enseignante en 5e année. « J'ai observé bon nombre d'interactions positives et de changements de comportement attribuables à la présence de cette minuscule compagne de classe. »

Il est maintenant possible de présenter une demande de bourse dans le cadre du programme Pets in the Classroom pour l'année scolaire 2019-2020. Les enseignants qui ont déjà un animal de compagnie dans leur classe peuvent également présenter une demande de bourse pour aider à financer les soins à prodiguer à leur petit compagnon. Pour de plus amples renseignements au sujet du programme de bourses Pets in the Classroom et pour présenter une demande en ligne, visitez le site www.PetsintheClassroom.org.

