WINNIPEG, MB, le 1er avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la Compagnie d'assurance Petline annonce sa collaboration avec Armour Insurance pour le lancement d'un nouveau produit d'assurance pour animaux de compagnie, Pet Shield Insurance. Cette nouvelle collaboration et ce nouveau produit signifient que les propriétaires de chats et de chiens en Alberta, en Colombie-Britannique et en Saskatchewan peuvent se procurer une protection à vie pour leurs animaux.

Pet Shield Insurance offre quatre options de régimes aux besoins pour répondre aux besoins des propriétaires d'animaux. Les propriétaires peuvent se procurer ce nouveau produit en ligne à l'adresse www.petshield.ca ou par téléphone au 1 844 421-2121.

« Nous sommes plus enthousiastes que jamais de collaborer avec Armour au lancement de cet excellent produit », affirme Raegan Ahlbaum, Vice-présidente adjointe, Opérations, Petline. « Chez Petline, nous sommes ravis d'offrir Pet Shield dans le cadre de notre famille de marques. Étant donné que de plus en plus de Canadiens accueillent un chien ou un chat dans leur foyer en cette période sans précédent, nous sommes heureux de nous associer à Armour et d'offrir à leurs clients l'occasion de protéger la santé de leurs animaux maintenant et dans le futur. »

« Chez Armour, nous croyons en le pouvoir d'entretenir de solides relations avec toutes nos parties prenantes », déclare Rob Marusin, Président et chef de la direction chez Armour Insurance. « Nous sommes heureux d'amorcer cette collaboration avec Petline, non seulement pour les nouveaux produits qu'elle nous offre, mais parce qu'elle cadre parfaitement dans notre culture. Nous sentons déjà que Petline fait partie de la famille Armour. Nos animaux jouent un rôle important dans notre bien-être, et offrir à nos clients une façon de les protéger nous aide à renforcer notre engagement envers eux. »

À propos de la Compagnie d'assurance Petline

En tant que première compagnie d'assurance autorisée au Canada se consacrant exclusivement à l'assurance pour animaux de compagnie, Petline est un chef de file dans le marché de l'assurance pour animaux de compagnie depuis 1989. La Compagnie d'assurance Petline exerce ses activités en vertu de la famille de compagnies d'Assurance Economical et offre bon nombre de gammes de produits. Petsecure est la marque phare de la Compagnie d'assurance Petline, et Peppermint est la solution économique qu'elle a lancée en 2018. Petline souscrit également l'assurance maladie pour animaux de compagnie OVMA, l'assurance pour animaux de compagnie des clients de La Baie d'Hudson, les programmes d'assurance animaux de compagnie de Desjardins Assurance, l'Assurance animaux de compagnie de La Personnelle, l'assurance pour les animaux de compagnie de CAA, l'assurance maladie pour animaux de compagnie de la Toronto Humane Society et l'assurance maladie pour animaux de compagnie de la Nova Scotia SPCA. Chaque marque offre des options d'assurance distinctes avec des avantages uniques à divers prix. Petline aide les animaux à vivre plus longtemps et en meilleure santé en permettant à leurs propriétaires de leur fournir la meilleure assurance pour animaux.

SOURCE Petsecure

