Pétition pour le maintien de la traverse de Rivière-du-Loup : la CAQ abandonne le navire et ses passagers

QUÉBEC, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Une pétition portée par la députée de Rivière-du-Loup, demandant que la traverse interrives de l'endroit soit maintenue, a été rejetée du revers de la main par ses propres collègues de la CAQ en séance de travail. Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, qui est allé défendre la cause des 7919 pétitionnaires, a vivement déploré l'absence de Mme Dionne qui n'a pas cru bon apporter son soutien à ses citoyens.

Plus tard, lors de la période de questions, le député libéral de Nelligan a relancé la ministre des Transports et de la Mobilité durable en rappelant le rôle névralgique du service de traversier pour l'économie de l'ensemble de la région. Fidèle à son habitude, la ministre caquiste est demeurée vague et a refusé de confirmer le maintien de la traverse à Rivière-du-Loup, alors que des acteurs locaux avaient fait la route jusqu'à l'Assemblée nationale en soutien à leur pétition.

« Une pétition de près de 8000 signataires, une motion présentée au Salon bleu et trois visites d'acteurs locaux venus de Rivière-du-Loup à l'Assemblée nationale n'auront visiblement pas suffi à faire réaliser à la députée de l'endroit et à ses collègues de la CAQ l'importance de ce service centenaire pour la région. Que leur faut-il? Il est ironique que ce soit un député libéral de Montréal qui doive porter la voix des citoyens de Rivière-du-Loup. C'est très gênant pour Mme Dionne. »

-Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

