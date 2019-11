Peter Mazoff nommé président et chef de la direction de GOLO Mobile Inc.

MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - GOLO Mobile Inc. (la « Société », ou « GOLO ») (TSXV: GOLO), la plateforme mobile montréalaise d'écolivraison et de cueillette sur demande, a annoncé aujourd'hui la nomination de Peter Mazoff à titre de nouveau président et chef de la direction en date du 12 novembre 2019. Monsieur Mazoff remplace l'ancien président et chef de la direction Jean-François Noël qui a décidé d'explorer de nouvelles occasions hors de la Société.

GOLO, dont les actions ordinaires sont négociées à la Bourse de croissance TSX au Canada depuis juillet dernier, offre un service de cueillette et livraison pour la nourriture et autres produits courants par le biais de sa plateforme mobile et en ligne « commandez à l'avance ». GOLO dessert un large éventail de communautés telles que les aéroports, les tours de bureaux, les immeubles de condos, les hôtels, les hôpitaux et les centres de congrès.

Monsieur Mazoff, qui remplace simultanément Monsieur Noël à titre d'administrateur dirigeant au conseil d'administration de la Société, compte plus de 20 ans d'expérience en tant que dirigeant et présente une feuille de route éprouvée en matière de croissance pour les entreprises en démarrage et établies. Il était anciennement président de Thinking Capital qu'il avait cofondé en 2006. Au cours de son mandat de 11 ans à la tête de Thinking Capital, Monsieur Mazoff a contribué à obtenir des fonds d'investissement pour plus de 15 000 organisations et a fait de Thinking Capital le plus important prêteur non bancaire aux petites entreprises du Canada. Avant Thinking Capital, Monsieur Mazoff a dirigé le service marketing de Progressive Gourmet, un fabricant de produits alimentaires aux États-Unis, où il a joué un rôle déterminant dans la croissance à deux chiffres des revenus et du bénéfice net. Auparavant, Peter a consacré une grande partie de sa carrière à l'élaboration de modèles de prix stratégiques et à l'analyse de données pour résoudre des problèmes complexes et d'envergure. ⁱ

Brahm Gelfand, président du conseil d'administration de GOLO, a commenté : « Ayant été inscrite à la Bourse de croissance TSX plus tôt dans l'année, GOLO se trouve à un moment décisif de son parcours de croissance et est idéalement positionnée pour exploiter l'énorme potentiel du secteur de la livraison "commandez à l'avance" au Canada et ailleurs. Nous sommes convaincus que l'approche hautement centrée sur le client et le flair opérationnel de Peter, combinés à son expérience éprouvée dans l'atteinte de solides résultats, joueront un rôle crucial dans l'accélération de la croissance de l'entreprise sur cette voie critique. Nous sommes enchantés de l'accueillir chez nous. »

Monsieur Mazoff a ajouté : « Je me réjouis vraiment de faire partie de cette entreprise pionnière et très dynamique à un moment aussi passionnant de son histoire. La mission de GOLO est d'améliorer la vie quotidienne, et je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'occasions à exploiter dans l'univers mobile de la livraison et de la cueillette à la demande qui nous aideront à tenir cette promesse. Je suis impatient de rencontrer l'équipe et me mettre au travail. »

Monsieur Gelfand a ajouté : « Jean-François est un véritable entrepreneur, et il a fait passer la Société du statut d'entreprise en démarrage à celui d'acteur très réputé dans les communautés qu'elle dessert. Il a également inculqué à toute l'équipe une culture de l'innovation qui lui sera très utile à l'avenir. Nous le remercions pour son immense contribution à la croissance de GOLO depuis sa fondation. »

Peter Mazoff est un chef d'entreprise très dynamique qui a fait ses preuves en matière d'entreprises en démarrage et à grande échelle et qui possède de solides compétences en gestion du personnel, en analyse et en communication.

En tant que président et cofondateur de Thinking Capital, il a supervisé tous les aspects des activités de l'entreprise et de son équipe de direction. Il a notamment veillé à ce que l'entreprise dispose des ressources nécessaires à son expansion et à sa croissance et à ce que sa culture d'entreprise continue d'évoluer en synergie avec la croissance de l'entreprise.

Avant de cofonder Thinking Capital, Peter a consacré une grande partie de sa carrière à l'élaboration de modèles stratégiques d'établissement des prix et à l'analyse des données pour résoudre des problèmes complexes et d'envergure. Lorsqu'il s'est joint à Cardex en 2005, Peter a dirigé l'élaboration de la stratégie de tarification de l'interchange de l'entreprise. Auparavant, il a été consultant en gestion centré sur la stratégie, la tarification et les expériences d'entreprise en démarrage.

Il a siégé au conseil consultatif des DSI de Salesforce.com ainsi qu'au conseil d'administration d'Amalgamated Textiles. Il est titulaire d'un baccalauréat honoris causa en commerce. Diplômé en économie et en finances de l'Université McGill, il a complété sa maîtrise en administration des affaires au Babson College.

GOLO est une application développée à Montréal. Lancée en avril 2018, GOLO relie les consommateurs aux commerces du quartier pour offrir des produits courants à ramasser ou à livrer. La flotte de véhicules électriques de GOLO assiste plus de 400 marchands partenaires à Montréal, y compris des restaurants, des fleuristes, des pharmacies, des animaleries et bien d'autres encore.

GOLO est aussi la solution technologique pour les propriétaires d'immeubles innovateurs qui veulent augmenter les occasions pour leurs locataires de faire du réseautage avec les autres utilisateurs de l'immeuble. GOLO comble le fossé entre les marchands et les clients en les reliant par le biais d'une application de magasinage conviviale et d'un service de livraison courtois et professionnel.

GOLO améliore le quotidien en livrant ce dont vous avez besoin au moment opportun.

En avril 2019, GOLO a été acquise par HAW Capital Corp. Le 5 juillet 2019, les actions ordinaires de GOLO (anciennement HAW Capital Corp.) ont commencé à se négocier à la Bourse de croissance TSX sous le symbole GOLO.

