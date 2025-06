MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Petal Santé, leader des systèmes d'orchestration des soins en temps réel, et Vitr.ai, spécialiste de la mise en relation entre patient et professionnel de la santé basée sur l'intelligence artificielle, sont heureuses d'annoncer un partenariat et une mise en commun de leurs expertises afin d'améliorer l'expérience du patient et son cheminementdans le réseau de la première ligne partout au Canada.

Ce partenariat permettra aux deux entreprises de proposerune solution conjointe qui facilite la prise en charge de chaque patient et réduit la pression sur le réseau de santé en maximisant la pertinence de chaque rendez-vous médical ou paramédical.

L'objectif est de permettre aux patients d'exprimer simplement leurs besoins de santé, d'être orientés vers le professionnel le plus approprié en fonction des symptômes décrits, puis de se voir proposer, en quelques clics, différentes options de rendez-vous à proximité de leur domicile, selon les disponibilités en temps réel des professionnels du réseau. La solution offrira aux patients un cheminement clair, convivial et sans interruption.





Le nouveau système utilisera les dernières avancées en traitement naturel du langage (« TNL », ou « NLP » en anglais) développées par Vitr.ai afin d'identifier l'enjeu de santé du patient basé sur les mots-clés utilisés dans la requête. La technologie de Petal Santé effectuera la réservation des rendez-vous en fonction des disponibilités des professionnels de la santé, et ce, en temps réel. L'intégration des solutions de Petal et Vitr.ai est complétée et prête à être déployée dans toutes les juridictions canadiennes.

« Au-delà du simple regroupement des technologies, cette collaboration relève d'une vision commune et d'une ambition partagée d'améliorer l'accès aux soins de première ligne partout au pays en déployant des solutions intégrées, intelligentes, adaptées aux besoins des patients et réalistes face aux défis du réseau de première ligne », explique Patrice Gilbert, PDG de Petal Santé.

« Ces dernières années, plusieurs provinces ont investi dans ce que l'on appelle les « portes d'entrée numériques », ce qui a trop souvent conduit à des soins fragmentés, voire pas de soins du tout. Ce dont les Canadiens ont besoin est simple : des soins de santé pertinents et opportuns, dispensés par l'équipe qui les connaît le mieux, quelle que soit la porte qu'ils empruntent pour entrer dans le système de santé. Et c'est exactement ce que permet ce partenariat», ajoute Alexandre Chagnon, directeur général de Vitr.ai.

Le partenariat entre Petal Santé et Vitr.ai a été annoncé dans le cadre du congrès Première Ligne en Santé 2025 (PLS) qui se tient au palais des congrès de Montréal jusqu'au 6 juin et rassemble 120 organisations et plus de 1 700 participants pour discuter des enjeux des soins de première ligne.

SOURCE Petal Santé

