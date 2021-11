En hommage à la croissance et au leadership de Petal dans l'industrie de la santé numérique, l'entreprise a été choisie comme l'une des gagnantes, classée au 25e rang, du programme Deloitte Technology Fast 50™ de 2021. Le palmarès souligne les réalisations de sociétés canadiennes du secteur des technologies, mettant en lumière leur engagement envers l'innovation, leur leadership et la croissance rapide de leurs revenus entre 2017 et 2020.

« Au cours des dernières années, l'équipe de Petal s'est considérablement agrandie, avec plus de 250 employés et des bureaux au Canada, en Europe et aux États-Unis », a déclaré Julie Bergeron, vice-présidente principale Stratégie, partenariats et accès au marché de Petal. « Petal continue de croître et de développer ses solutions numériques pour relever les défis actuels des soins de santé. Notre principale priorité est de permettre aux organisations de santé d'orchestrer les soins en veillant à ce que les patients soient pris en charge au bon moment, au bon endroit, avec les bons soins. »

Petal dote les grandes entités de soins de santé des outils nécessaires pour répondre aux défis des gestionnaires en soins de santé, des médecins et des experts en TI en offrant des solutions simples et efficaces qui améliorent l'accès aux soins. Depuis 2010, Petal a aidé divers organismes de soins de santé partout au pays à transformer leurs opérations en une plateforme numérique.

« La pandémie a forcé les organisations de soins de santé et les gouvernements à repenser leurs façons de travailler », explique Patrice Gilbert, président de Petal. « La COVID-19 a vraiment accéléré le besoin d'une technologie sécurisée dans les soins de santé qui exploite la centralisation et l'interopérabilité pour permettre un accès instantané aux données nécessaires, et Petal permet aux intervenants de l'ensemble de l'écosystème de la santé de prendre des décisions éclairées pour optimiser les soins aux patients. »

Petal travaille en étroite collaboration avec les organisations de santé pour les accompagner dans leur transformation numérique et orchestrer le continuum de soins, améliorant ainsi le bien-être de notre communauté. La nouvelle identité de marque est le reflet de la façon dont Petal a développé l'expertise pour aider les différents acteurs des organisations de soins de santé à améliorer les soins en temps réel. Pour en savoir plus sur la façon dont la technologie peut améliorer l'efficacité de la prestation des soins de santé, visitez www.petal-health.com.

À propos de Petal

Petal est un leader canadien de la santé numérique, avec plus de 60 000 utilisateurs professionnels de la santé dans plus de 250 établissements de santé au Canada et en Europe. Petal offre une visibilité en temps réel et des informations basées sur les données grâce à une plateforme d'orchestration mono-cloud pour mieux allouer les ressources, optimiser l'efficacité opérationnelle et fournir des soins de santé améliorés dans une région ou une organisation de la santé. En conséquence, les organisations de prestation de soins de santé augmentent leur capacité de gestion et le nombre de patients de manière efficace et améliorent leur qualité et leur accès aux soins. Fondé en 2010, le siège social de Petal est basé à Québec et compte des succursales nationales et mondiales situées à Montréal, Regina, Boston et Paris. Pour plus d'informations, visitez www.petal-health.com/

À propos du programme Deloitte Technologie Fast 50™

Le programme Deloitte Technologie Fast 50 est le programme de récompenses technologiques par excellence au Canada. Célébrant la croissance des entreprises, l'innovation et l'entrepreneuriat, le programme comprend des catégories distinctes, notamment le classement Technology Fast 50, Enterprise Fast 15, Clean Technology et Companies to Watch. Le programme reconnaît également les entreprises du classement North American Technology Fast 500, identifiant les entreprises technologiques aux États-Unis et au Canada. Les commanditaires du programme 2021 comprennent Deloitte, RBC, EDC, Groupe TMX, Miller Thomson, Clarity Recruitment et Lafond. Pour de plus amples renseignements, visitez www.fast50.ca.

SOURCE Petal

