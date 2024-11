L'entreprise constate un succès continu du côté des principaux indicateurs de réussite, tout en améliorant les pratiques

MARKHAM, ON, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « société ») (TSX : PET), le chef de file des détaillants canadiens spécialisés en aliments et autres fournitures et accessoires pour animaux de compagnie, a publié aujourd'hui son premier rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») pour l'exercice financier se terminant le 30 décembre 2023. Le deuxième rapport annuel fait le point sur la façon dont la société gère et mesure les principaux facteurs ESG qui jouent un rôle essentiel dans la réalisation de ses aspirations stratégiques, opérationnelles et financières.

« En nous appuyant sur une solide base de pratiques commerciales durables et responsables de longue date, nous avons pris des mesures progressives en 2023 pour améliorer notre surveillance et notre gestion des facteurs ESG clés », a déclaré Richard Maltsbarger, président-directeur général de Pet Valu. La force de nos principaux indicateurs de réussite démontre clairement que nos stratégies continuent d'offrir de meilleurs résultats et une valeur accrue à tous les intervenants alors que nous poursuivons notre mission d'être le détaillant d'animaux de compagnie préféré du Canada. »

Voici les points saillants du rapport ESG 2023 de Pet Valu :

Renforcement de l'engagement et du soutien de nos franchisés - soutien à l'établissement d'un conseil de franchisés auto-élus pour Les Franchises Chico Inc. (« Chico »), tout en introduisant des évaluations « Standards d'excellence » sur cette bannière;

- soutien à l'établissement d'un conseil de franchisés auto-élus pour Les Franchises Chico Inc. (« Chico »), tout en introduisant des évaluations « Standards d'excellence » sur cette bannière; Amélioration de l'environnement de travail des experts en soins des animaux - investissement de plus d'un million de dollars dans une technologie de sécurité nouvelle et améliorée, déploiement d'un programme organisé conçu pour les talents à fort potentiel et visibilité initiale de la diversité ethnique des experts en soins des animaux;

- investissement de plus d'un million de dollars dans une technologie de sécurité nouvelle et améliorée, déploiement d'un programme organisé conçu pour les talents à fort potentiel et visibilité initiale de la diversité ethnique des experts en soins des animaux; Diminution de l'intensité des émissions - regroupement des parties de notre réseau de distribution dans des installations plus grandes et modernes tout en faisant progresser les initiatives de réduction des émissions;

- regroupement des parties de notre réseau de distribution dans des installations plus grandes et modernes tout en faisant progresser les initiatives de réduction des émissions; Renforcement de la gouvernance de la chaîne d'approvisionnement - publication du premier rapport (« rapport sur l'esclavage moderne ») résumant les politiques, les activités et les processus de diligence raisonnable utilisés pour gérer le risque potentiel de travail forcé ou d'enfants dans notre chaîne d'approvisionnement ;

- publication du premier rapport (« rapport sur l'esclavage moderne ») résumant les politiques, les activités et les processus de diligence raisonnable utilisés pour gérer le risque potentiel de travail forcé ou d'enfants dans notre chaîne d'approvisionnement ; Pratiques enrichies en matière de sécurité et de qualité des produits - vérifications sociales par des tiers acceptables de la part de tous les nouveaux fabricants de marques exclusives en Asie et en Amérique du Sud.

« Je suis fier des actions de nos experts en soins des animaux et franchisés, qui incarnent le modèle de service Nos quatre pattes pour offrir une valeur holistique aux gens dévoués qui aiment les animaux de compagnie et aux collectivités que nous servons, a poursuivi M. Maltsbarger. Grâce aux pratiques exemplaires de l'industrie et aux commentaires des parties concernées, nous prévoyons apporter d'autres améliorations à nos stratégies et à nos divulgations, tout en nous préparant aux obligations de divulgation à venir. »

Une copie téléchargeable du rapport de 2023 sur les facteurs ESG de Pet Valu est disponible à https://investors.petvalu.com/ESG.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant d'aliments et de produits pour animaux de compagnie au Canada, avec plus de 800 emplacements appartenant à l'entreprise ou franchisés partout au pays. Depuis plus de 45 ans, Pet Valu gagne la confiance et la loyauté des propriétaires d'animaux de compagnie en offrant un service à la clientèle bien informé, des produits haut de gamme et des services en magasin engagés. Les magasins de quartier et la plateforme numérique de Pet Valu offrent plus de 10 000 produits à prix concurrentiel, y compris un large éventail de marques exclusives primées holistiques et de première qualité. L'entreprise a son siège social à Markham, en Ontario, et ses actions se négocient à la Bourse de Toronto (TSX : PET). Pour tout renseignement complémentaire, consultez : www.petvalu.ca

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à : James Allison, directeur principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], 289 806-4559