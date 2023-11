L'entreprise démontre son engagement envers des pratiques commerciales responsables et durables

MARKHAM, ON, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « société ») (TSX : PET), le chef de file des détaillants canadiens spécialisés en aliments et autres fournitures et accessoires pour animaux de compagnie, a publié aujourd'hui son premier rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022. Le rapport donne un aperçu complet des principaux facteurs ESG qui aident Pet Valu à atteindre ses objectifs stratégiques, opérationnels et financiers.

« Notre mission, nos valeurs et notre stratégie reposent sur la conviction que l'utilisation de pratiques commerciales durables à l'échelle de Pet Valu contribue à une croissance rentable et à la création de valeur à long terme », a déclaré Richard Maltsbarger, président et chef de la direction de Pet Valu. « Par conséquent, la gestion responsable de nombreux facteurs ESG fait depuis longtemps partie intégrante de notre mode de fonctionnement, qu'il s'agisse de favoriser de solides relations avec nos franchisés et nos experts en soins des animaux ou d'utiliser des pratiques exemplaires de gouvernance dans l'ensemble de notre organisation. »

Les points saillants du rapport de 2022 sur les facteurs ESG de Pet Valu comprennent des discussions sur la façon dont l'entreprise :

Favorise de solides relations avec les franchisés grâce à des processus de filtrage, d'intégration et d'engagement robustes, ainsi qu'à des procédures et outils de suivi efficaces;

grâce à des processus de filtrage, d'intégration et d'engagement robustes, ainsi qu'à des procédures et outils de suivi efficaces; Offre un milieu de travail accueillant et stimulant pour les experts en soins des animaux en mettant l'accent sur la sécurité, l'inclusivité et les possibilités intéressantes;

en mettant l'accent sur la sécurité, l'inclusivité et les possibilités intéressantes; Gère l'énergie et les émissions afin d'assurer l'efficacité tout en contribuant aux efforts mondiaux visant à limiter l'impact des changements climatiques;

afin d'assurer l'efficacité tout en contribuant aux efforts mondiaux visant à limiter l'impact des changements climatiques; Gère ses activités de façon responsable , sous la direction d'un conseil d'administration majoritairement indépendant, diversifié et bien équilibré;

, sous la direction d'un conseil d'administration majoritairement indépendant, diversifié et bien équilibré; Vend des produits sûrs et de première qualité grâce à des normes de sécurité rigoureuses, à l'assurance de la qualité et à des procédures de rappel proactives.

« Nous prévoyons bâtir sur les bases établies par notre premier rapport sur les facteurs ESG au cours des années suivantes », a poursuivi M. Maltsbarger. « Alors que nous surveillons notre rendement continu selon certains indicateurs ESG clés, nous commencerons à évaluer l'établissement d'objectifs temporels, le cas échéant, tout en renforçant davantage notre approche et notre surveillance de ces questions clés à mesure que nous évoluons. »

Une copie téléchargeable du rapport de 2022 sur les facteurs ESG de Pet Valu est disponible à https://investors.petvalu.com/ESG.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le chef de file des détaillants canadiens spécialisés en aliments et autres fournitures et accessoires pour animaux de compagnie, avec plus de 700 emplacements appartenant à la société ou franchisés partout au pays. Depuis plus de 40 ans, Pet Valu obtient la confiance et la loyauté des propriétaires d'animaux de compagnie en offrant un service à la clientèle compétent, des produits de première qualité et un service attentionné en magasin. Les magasins de quartier de Pet Valu offrent plus de 7 000 produits à prix concurrentiel, y compris un large éventail de marques haut et très haut de gamme, des marques renommées offrant des produits sains et naturels, ainsi que des marques privées primées. Pour en savoir plus, visitez www.petvalu.ca.

SOURCE Pet Valu Canada Inc.

Renseignements: James Allison, directeur principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], 289 806-4559