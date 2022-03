Hausse des dividendes trimestriels et perspectives pour 2022

MARKHAM, ON, le 9 mars 2022 /CNW/ - Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « Société ») (TSX: PET), principal détaillant spécialisé en nourriture et en accessoires pour animaux de compagnie au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 1er janvier 2022.

Faits saillants du quatrième trimestre

Les ventes à l'échelle du réseau 1 ont atteint 288,5 M$, une augmentation de 11,7 %, ou 18,2 % en excluant la 14 e semaine de la période correspondante de l'exercice précédent, découlant principalement de la croissance des ventes des magasins comparables 1 de 16,7 %.





ont atteint 288,5 M$, une augmentation de 11,7 %, ou 18,2 % en excluant la 14 semaine de la période correspondante de l'exercice précédent, découlant principalement de la croissance des ventes des magasins comparables de 16,7 %. Les produits se sont élevés à 223,1 M$, une augmentation de 9,7 %, ou 18,6 % en excluant la 14 e semaine de la période correspondante de l'exercice précédent.





semaine de la période correspondante de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté 2 a augmenté de 11,5 % pour atteindre 53,3 M$, soit 23,9 % des produits, une hausse de 40 points de base par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation a atteint 41,3 M$, une augmentation de 19,4 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.





a augmenté de 11,5 % pour atteindre 53,3 M$, soit 23,9 % des produits, une hausse de 40 points de base par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation a atteint 41,3 M$, une augmentation de 19,4 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le résultat net s'est chiffré à 26,7 M$, une augmentation de 13,8 M$ par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.





Le résultat net ajusté 2 s'est établi à 29,3 M$ ou 0,41 $ par action après dilution.





s'est établi à 29,3 M$ ou 0,41 $ par action après dilution. L'ouverture de 12 nouveaux magasins au cours du trimestre, pour un total de 28 nouveaux magasins au cours des 12 derniers mois.





Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,06 $ par action ordinaire.

Faits saillants de l'exercice

Les ventes à l'échelle du réseau ont atteint 998,1 M$, une augmentation de 18,6 %, ou 20,6 % en excluant la 53 e semaine de 2020, découlant principalement de la croissance des ventes des magasins comparables 1 de 17,8 %.





semaine de 2020, découlant principalement de la croissance des ventes des magasins comparables de 17,8 %. Les produits se sont élevés à 776,0 M$, une augmentation de 19,7 %, ou 22,6 % en excluant la 53 e semaine de 2020.





semaine de 2020. Le BAIIA ajusté a augmenté de 26,2 % pour atteindre 182,3 M$, soit 23,5 % des produits, une hausse de 120 points de base par rapport à l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation a atteint 129,4 M$, une augmentation de 26,0 %.





Le résultat net s'est chiffré à 98,8 M$, une augmentation de 28,6 % par rapport à l'exercice précédent.





Le résultat net ajusté s'est établi à 73,0 M$, ou 1,02 $ par action après dilution.

Perspectives pour 2022

La Société prévoit des produits de 845 M$ à 870 M$, soutenus par une croissance des ventes des magasins comparables de 6 % à 9 % et l'ouverture de 30 à 45 nouveaux magasins, un BAIIA ajusté de 187 M$ à 194 M$ de même qu'un résultat net ajusté par action après dilution2 de 1,37 $ à 1,44 $.

« Notre solide rendement au quatrième trimestre a clôturé une année record pour nos activités; une année au cours de laquelle nous avons réalisé des progrès considérables sur le plan de notre programme stratégique, malgré un contexte opérationnel difficile, a déclaré Richard Maltsbarger, président et chef de la direction. Un assortiment de stocks attrayants pour les Fêtes est venu compléter notre expérience client unique et stimulante ainsi que nos capacités omnicanales pour aider une fois de plus Pet Valu à gagner des parts de marché dans le secteur canadien des produits et services pour animaux de compagnie qui est en plein essor.

Alors que nous nous tournons vers 2022, nous ciblons une autre année de croissance dans le cadre de notre modèle à long terme, a ajouté M. Maltsbarger. Nous sommes également ravis d'accueillir Chico au sein de la famille Pet Valu. Cet ajout nous permet de faire une entrée marquée au Québec et de nous positionner pour mieux servir les amoureux des animaux de compagnie du Canada avec 700 magasins dans les 10 provinces. Compte tenu de notre situation financière solide, de la confiance que nous avons à l'égard de nos perspectives et de nos plans d'expansion établis au Québec, nous avons haussé notre dividende trimestriel à 0,06 $ par action. »

Résultats financiers pour le quatrième trimestre de l'exercice 2021

Les données comparatives ci-dessous renvoient à la période de 13 semaines close le 1er janvier 2022, en comparaison avec celles de la période de 14 semaines close le 2 janvier 2021.

Les produits ont augmenté de 9,7 % pour atteindre 223,1 M$, contre 203,4 M$ au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Les données du trimestre correspondant comprennent des produits de 15,4 M$ enregistrés au cours de la 14e semaine. L'augmentation des produits découle de la hausse des ventes au détail, ainsi que des produits tirés des franchises et autres produits.

La croissance des ventes des magasins comparables1 s'est élevée à 16,7 % au T4 2021 du fait principalement de la hausse de 10,8 % des transactions des magasins comparables et de 5,4 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables. En comparaison, la croissance des ventes des magasins comparables s'est chiffrée à 18,0 % au T4 2020 et découle principalement de la hausse de 0,8 % des transactions des magasins comparables et de 17,1 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables. Au T4 2020, les transactions des magasins comparables et les dépenses moyennes par transaction des magasins comparables ont subi les répercussions de la modification du comportement des consommateurs provoquée par les restrictions liées à la COVID-19.

Le profit brut a augmenté de 6,5 M$, ou 8,6 %, pour s'établir à 82,0 M$ au T4 2021, contre 75,5 M$ au T4 2020. La marge bénéficiaire brute s'est chiffrée à 36,8 % au T4 2021, contre 37,1 % au T4 2020. La diminution de la marge bénéficiaire brute s'explique principalement par i) la prise en charge de coûts supplémentaires de transport résultant des contraintes de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, et la hausse des coûts de distribution découlant des salaires et de l'entreposage additionnels pour répondre à la demande accrue et aux ventes en ligne; ii) le tout contrebalancé en partie par l'incidence favorable du raffermissement du dollar canadien sur les articles provenant de l'extérieur du Canada et principalement libellés en dollars américains, et iii) l'effet de levier obtenu sur les coûts fixes en raison de l'augmentation des produits.

Les charges de vente et d'administration ont diminué de 0,4 % pour s'établir à 40,8 M$, par rapport à 40,9 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent. Les charges de ventes et d'administration ont représenté 18,3 % des produits, comparativement à 20,1 % des produits pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent. La diminution de 0,2 M$ des charges de ventes et d'administration s'explique principalement par i) une baisse de 3,3 M$ des honoraires professionnels du fait que le trimestre correspondant de l'exercice précédent comprenait des honoraires professionnels en appui à la préparation du premier appel public à l'épargne de la Société (le « placement ») et des activités de séparation, ii) une baisse de 0,9 M$ de la charge de rémunération du fait que le trimestre correspondant de l'exercice précédent comprenait des indemnités de départ additionnelles dans le cadre des coûts de transformation de l'entreprise et des charges au titre de primes liées au placement ainsi qu'une semaine additionnelle en raison du calendrier du T4 2020; iii) le tout contrebalancé en partie par une hausse de 3,3 M$ des charges de vente et d'administration attribuable principalement à l'accroissement de l'assurance lié aux exigences applicables aux sociétés ouvertes et une baisse des profits sur la vente d'actifs en raison d'un nombre moindre de magasins franchisés au T4 2021; iv) une augmentation de 0,5 M$ des charges de publicité et v) une hausse de 0,3 M$ de l'amortissement découlant des améliorations locatives ainsi que du mobilier et des agencements aux magasins nouveaux et existants appartenant à la Société.

Le BAIIA ajusté2 s'est établi à 53,3 M$, ou 23,9 % des produits, comparativement à 47,8 M$, ou 23,5 % des produits, au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Les charges d'intérêts nettes se sont chiffrées à 4,4 M$ au T4 2021, une baisse de 11,3 M$, ou 71,9 %, contre 15,7 M$ au T4 2020. La baisse s'explique essentiellement par la diminution des charges d'intérêts sur les facilités de crédit de 2021 (définies dans le rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre clos le 1er janvier 2022) en raison de la baisse des taux d'intérêt et de la diminution du total de la dette après la clôture du placement.

Les impôts sur le résultat se sont établis à 10,0 M$ au T4 2021, en regard de 5,5 M$ au T4 2020, une hausse de 4,5 M$ d'un exercice à l'autre. La hausse des impôts sur le résultat découle principalement de l'accroissement des bénéfices imposables au T4 2021. Le taux d'imposition effectif a été de 27,2 % au T4 2021, contre 28,6 % au T4 2020. Les taux d'imposition effectifs sont plus élevés que le taux prévu par la loi combiné de 26,5 % en raison surtout des charges non déductibles.

Le résultat net s'est chiffré à 26,7 M$, une augmentation de 12,9 M$, par rapport à 13,8 M$ au quatrième trimestre de l'exercice précédent. La variation du résultat net s'explique par les facteurs susmentionnés.

Le résultat net ajusté2 a augmenté de 12,0 M$ pour se chiffrer à 29,3 M$ au T4 2021, par rapport à 17,3 M$ au T4 2020. Le résultat net ajusté en pourcentage des produits a été de 13,1 % au T4 2021 et de 8,5 % au T4 2020.

Le résultat net ajusté par action après dilution2 s'est établi à 0,41 $, comparativement à 0,31 $ pour quatrième trimestre de l'exercice précédent.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 50,1 M$ à la fin du quatrième trimestre.

Les flux de trésorerie disponibles2 se sont établis à 35,3 M$ pour le T4 2021.

Les stocks totalisaient 91,7 M$ à la fin du quatrième trimestre de 2021.

Résultats financiers pour l'exercice 2021

Les données comparatives ci-dessous renvoient à la période de 52 semaines close le 1er janvier 2022, en comparaison avec celles de la période de 53 semaines close le 2 janvier 2021.

Les produits ont augmenté de 19,7 % pour atteindre 776,0 M$, comparativement à 648,5 M$ à l'exercice précédent. Les données de l'exercice correspondant comprennent des produits de 15,4 M$ enregistrés au cours de la 53e semaine. L'augmentation du total des produits découle de la hausse des ventes au détail, ainsi que des produits tirés des franchises et autres produits.

La croissance des ventes des magasins comparables s'est élevée à 17,8 % pour l'exercice 2021 du fait principalement de la hausse de 10,5 % des transactions des magasins comparables et de 6,6 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables. En comparaison, la croissance des ventes des magasins comparables s'est chiffrée à 10,6 % à l'exercice 2020 et découle principalement d'une diminution de (5,2) % des transactions des magasins comparables et d'une augmentation de 16,7 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables. La croissance des ventes des magasins comparables pour l'exercice 2020 a été fortement touchée par le début de la pandémie de COVID-19 et la mise en place des premières mesures de fermeture imposées par les gouvernements.

Le profit brut a augmenté de 56,6 M$, ou 24,5 %, pour s'établir à 287,2 M$ à l'exercice 2021, contre 230,6 M$ pour l'exercice 2020. La marge bénéficiaire brute correspondait à 37,0 % des produits à l'exercice 2021, contre 35,6 % à l'exercice 2020. La hausse de la marge bénéficiaire brute s'explique principalement par i) l'incidence favorable du raffermissement du dollar canadien sur les articles provenant de l'extérieur du Canada et principalement libellés en dollars américains, ii) l'effet de levier obtenu sur les coûts fixes en raison de l'augmentation des produits, iii) le tout contrebalancé en partie par la prise en charge de coûts supplémentaires de transport résultant des contraintes de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, et la hausse des coûts de distribution découlant de la hausse des salaires et des frais d'entreposage pour répondre à la demande accrue, aux ventes en ligne et aux absences liées à la COVID-19.

Les charges de vente et d'administration ont augmenté de 23,3 % pour s'établir à 157,8 M$, par rapport à 128,0 M$ pour l'exercice 2020. Les charges de ventes et d'administration ont représenté 20,3 % des produits, comparativement à 19,7 % pour l'exercice 2020. La hausse de 29,8 M$ des charges de vente et d'administration découle essentiellement i) de la hausse de 15,1 M$ de la charge de rémunération en raison du fait que la Société s'est détachée du Groupe, d'investissements faits dans l'effectif pour l'aligner sur certaines initiatives stratégiques et des exigences applicables à la transformation en société ouverte, et des charges au titre des primes à l'intention des principaux dirigeants découlant du rendement de l'entreprise et de la clôture du placement ainsi que de la semaine additionnelle que comprend le calendrier de l'exercice 2020; ii) d'une hausse de 4,8 M$ des charges de publicité; iii) d'une hausse de 3,8 M$ des charges de vente et d'administration découlant surtout d'une assurance additionnelle selon les exigences applicables aux sociétés ouvertes et d'une hausse des charges de vente liées aux ventes en ligne; iv) d'une hausse de 2,8 M$ des dépenses en technologie de l'information associées à la mise en œuvre de logiciels en tant que services SaaS; v) d'une hausse de 1,9 M$ de l'amortissement en raison des améliorations locatives et du mobilier et des agencements pour les magasins nouveaux et existants détenus par la Société; et vi) d'une hausse de 1,2 M$ des honoraires professionnels en appui à la préparation du placement, des activités de séparation, des réponses à des questions fiscales et des exigences applicables aux sociétés ouvertes.

Le BAIIA ajusté s'est établi à 182,3 M$, ou 23,5 % des produits, par rapport à 144,4 M$, ou 22,3 % des produits, pour l'exercice précédent.

Les charges d'intérêts nettes se sont chiffrées à 46,9 M$ à l'exercice 2021, une baisse de 17,1 M$, ou 26,8 %, en regard de 64,0 M$ à l'exercice 2020. La baisse s'explique essentiellement par la diminution des charges d'intérêts sur les facilités de crédit de 2021 en raison de la baisse des taux d'intérêt et de la diminution du total de la dette après la clôture du placement.

Les impôts sur le résultat se sont établis à 26,3 M$ à l'exercice 2021, en regard de 11,4 M$ à l'exercice 2020, une hausse de 14,8 M$ par rapport à l'exercice précédent. La hausse des impôts sur le résultat découle principalement de l'accroissement des bénéfices imposables à l'exercice 2021. Le taux d'imposition effectif a été de 21,0 % à l'exercice 2021, contre 28,6 % à l'exercice précédent. À l'exercice 2021, le taux d'imposition effectif a été moins élevé que le taux prévu par la loi combiné de 26,5 %, ce qui s'explique essentiellement par les traitements fiscaux avantageux à l'égard des profits de change liés au remboursement des emprunts à terme de 2016 et du règlement d'un contrat de change à terme (se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et sources de financement - Facilités de crédit »), contrebalancés en partie par une charge d'impôt sur le résultat cumulée de 1,4 M$ liée à l'adoption du projet de loi C-30 et aux produits d'intérêts gagnés sur les avances effectuées aux anciennes filiales américaines constituant des entités juridiques pour 2019 et 2020. La Société avait précédemment fait des choix, à titre de mesures protectrices, de considérer comme des produits d'intérêts imposables réputés ces avances en vertu du régime de prêt ou dette déterminé. À l'exercice 2020, le taux d'imposition effectif a été plus élevé que le taux prévu par la loi combiné de 26,5 % en raison surtout des charges non déductibles.

Le résultat net s'est chiffré à 98,8 M$, une augmentation de 70,2 M$ par rapport à 28,6 M$ pour l'exercice 2020. La variation du résultat net s'explique par les facteurs susmentionnés.

Le résultat net ajusté a progressé de 37,5 M$ pour atteindre 73,0 M$ à l'exercice 2021, en regard de 35,5 M$ à l'exercice 2020. Le résultat net ajusté en pourcentage des produits a été de 9,4 % à l'exercice 2021 et de 5,5 % à l'exercice 2020.

Le résultat net ajusté par action après dilution a été de 1,02 $, comparativement à 0,64 $ pour l'exercice 2020.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 50,1 M$ à la fin de l'exercice.

Les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 86,3 M$ pour l'exercice 2021.

Les stocks totalisaient 91,7 M$ à la fin de l'exercice.

1) Mesure financière supplémentaire. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires » ci-après. 2) Mesure financière non conforme aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée prescrite et pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Se reporter aux rubriques « Mesures non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires » et « Principales informations financières consolidées » ci-après, pour un rapprochement entre les mesures non conformes aux IFRS utilisées dans le présent communiqué de presse et les mesures IFRS les plus directement comparables. Se reporter également aux rubriques « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise », « Mesures non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires » et « Principales informations financières consolidées » du rapport de gestion pour le quatrième trimestre clos le 1er janvier 2022, intégrée par renvoi dans les présentes, pour plus de renseignements concernant la croissance des ventes des magasins comparables, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action après dilution et les flux de trésorerie disponibles, y compris les définitions et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS pertinentes présentées.

Dividendes

Le 9 mars 2022, la Société a annoncé que le conseil d'administration avait déclaré un dividende de 0,06 $ par action ordinaire payable le 15 avril 2022 aux porteurs d'actions ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 mars 2022.

Perspectives pour 2022

Les informations suivantes, à l'exception de la croissance des ventes des magasins comparables, tiennent compte de l'incidence de l'acquisition par la Société de Les Franchises Chico Inc. (« Chico ») conclue le 25 février 2022.

Pour l'exercice 2022 complet, la Société prévoit ce qui suit :

Des produits de 845 M$ à 870 M$, soutenus par une croissance des ventes des magasins comparables de 6 % à 9 %, et l'ouverture de 30 à 45 nouveaux magasins, dont 5 à 10 magasins sous l'enseigne Chico au Québec.





Un BAIIA ajusté de 187 M$ à 194 M$, tenant compte des coûts associés au fait d'être une société ouverte pour un exercice complet ainsi que d'investissements additionnels dans la main-d'œuvre de même que dans la capacité d'entreposage et de production, communiqués à la fin de 2021.





Un résultat net ajusté par action après dilution de 1,37 $ à 1,44 $.





Des dépenses en technologie de l'information d'environ 9 M$ et une rémunération fondée sur des actions d'environ 7 M$, l'un et l'autre étant exclus du BAIIA ajusté et du résultat net ajusté par action après dilution.





Des dépenses d'investissement nettes3 de 20 M$ à 25 M$.

En raison des restrictions gouvernementales imposées au début de 2021, la Société prévoit que la croissance d'un exercice à l'autre sera plus forte au premier semestre de 2022, en particulier au premier trimestre, par rapport à la croissance d'un exercice à l'autre du deuxième semestre de l'exercice. La Société s'attend aussi à ce que la croissance du secteur des produits et services pour animaux de compagnie se normalise et retrouve graduellement ses niveaux historiques en 2022, à mesure que les facteurs qui ont favorisé les dépenses durant la pandémie s'atténueront. La répartition relative des produits devrait mieux correspondre à celle des années prépandémiques, comme 2019.

3) Les dépenses d'investissement nettes correspondent à l'acquisition d'immobilisations corporelles, à l'acquisition d'immobilisations incorporelles, au produit de la cession d'immobilisations corporelles et aux incitatifs à la location.

Détails concernant la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique afin de discuter des résultats du quatrième trimestre de la Société aura lieu le 9 mars 2022 à 8 h 30 (HE). Pour accéder à la conférence téléphonique de Pet Valu, veuillez composer le 1-888-350-3870 (code d'accès : 5518274). Une webémission en direct de la conférence téléphonique sera également accessible dans la section Events & Presentations du site Web de la Société à l'adresse : https://investors.petvalu.com/.

Pour les personnes qui ne seront pas en mesure de participer à la conférence téléphonique, une rediffusion sera mise à votre disposition peu après la fin de la conférence, laquelle sera accessible en composant le 1-800-770-2030 (code d'accès : 5518274) jusqu'au 16 mars 2022. La webémission sera également archivée et accessible dans la section Events & Presentations du site Web de la Société à l'adresse : https://investors.petvalu.com/.

À propos de Pet Valu

Pet Value est le principal détaillant en nourriture et en accessoires pour animaux au Canada avec 700 magasins appartenant à la Société ou à des franchisés partout au pays. Depuis plus de 40 ans, Pet Valu a su gagner la confiance et la loyauté des propriétaires d'animaux de compagnie grâce à son service à la clientèle éclairé, à son offre d'articles de qualité supérieure et à ses services en magasin agréables. Les magasins de proximité de Pet Valu offrent plus de 7 000 articles à des prix concurrentiels, dont une vaste gamme de marques haut de gamme, de luxe et holistiques et de marques exclusives primées. Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.petvalu.com.

Mode de présentation - Information financière détachée

Avant le placement, la Société n'exerçait pas ses activités en tant qu'entité autonome et, par conséquent, l'information financière des périodes antérieures au 30 juin 2021 est présentée sur une base détachée en tenant compte seulement des entités juridiques représentant les activités canadiennes de Pet Valu Holdings Ltd. (désignée le « Groupe », avant la distribution de ses activités américaines à son actionnaire). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux états financiers consolidés audités et au rapport de gestion connexe de la Société pour la période de 52 semaines close le 1er janvier 2022 et la période de 53 semaines close le 2 janvier 2021.

Mesures non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires

Information prospective

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse constituent de l'information prospective. L'information prospective est fournie à la date d'établissement du présent communiqué de presse et repose sur les opinions, estimations et hypothèses de la direction formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des tendances actuelles, des conditions courantes et des événements futurs attendus, de même que divers autres facteurs que la direction estime opportuns et raisonnables dans les circonstances. Pet Valu ne s'engage aucunement à mettre à jour cette information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements ou événements ou pour toute autre raison, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada ne l'exigent. Les résultats réels et le calendrier des événements peuvent différer sensiblement de ceux qui sont prévus dans l'information prospective en raison de divers facteurs. Plus particulièrement, les informations portant sur nos attentes à l'égard des résultats futurs, des objectifs, de la performance, des perspectives et des occasions constituent de l'information prospective, fondée sur des facteurs et des hypothèses et assujettie aux risques, comme l'explique la notice annuelle de la Société datée du 8 mars 2022. Souvent, mais pas de façon systématique, on reconnaît l'information prospective à l'emploi de verbes « s'attendre à », « croire », « estimer », « planifier », « anticiper », « prévoir » « continuer » au futur ou au conditionnel, et à l'emploi de termes comme, « perspective », « projection « éventualité » à la forme affirmative ou négative, de variantes de tels termes, ou d'une terminologie similaire.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société, son niveau d'activité, son rendement ou ses réalisations ou des événements à venir ou faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du présent rapport de gestion ou de la plus récente notice annuelle. La notice annuelle et les autres documents déposés publiquement par Pet Value sont disponibles sous le profil de la Société sur le site Web du Système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR »), au www.sedar.com.

La Société prévient le lecteur que la liste des facteurs de risques et des incertitudes, énoncée dans la notice annuelle, n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur ses résultats. Les lecteurs sont priés d'examiner ces risques, incertitudes et hypothèses attentivement dans le cadre de leur évaluation de l'information prospective et ils sont avisés de ne pas se fier outre mesure à cette information.



PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES

États consolidés du résultat et du résultat global intermédiaires résumés (non audités, en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par actions)



Trimestres clos les Exercices clos les

1er janvier

2022 2 janvier 2021 1er janvier

2022 2 janvier 2021

13 semaines 14 semaines 52 semaines 53 semaines Produits















Ventes au détail 96 664 $ 90 065 $ 347 305 $ 295 750 $ Franchises et autres produits 126 389

113 341

428 708

352 709

Total des produits 223 053

203 406

776 013

648 459



















Coût des ventes 141 029

127 909

488 834

417 830

Profit brut 82 024

75 497

287 179

230 629



















Charges de vente et d'administration 40 758

40 933

157 773

127 953

Résultat d'exploitation 41 266

34 564

129 406

102 676



















Charges d'intérêts nettes 4 403

15 671

46 873

64 009

Perte (profit) de change 105

(466)

(42 560)

(1 402)

Quote-part de la perte d'une entreprise associée 8

--

8

--

Résultat avant impôts sur le résultat 36 750

19 359

125 085

40 069



















Charge d'impôts sur le résultat 10 009

5 530

26 292

11 447

Résultat net 26 741

13 829

98 793

28 622



















Moins















Résultat net attribuable aux

participations ne donnant pas le contrôle --

1 815

3 430

7 419

Résultat net attribuable aux

actionnaires de la Société 26 741

12 014

95 363

21 203



















Autres éléments du résultat étendu, après impôts















Écart de change reclassé au résultat net --

--

(29 665)

--

Écart de change pouvant être reclassé

dans le résultat net, après impôts 2

38 347

21 085

19 017

Résultat global pour la période attribuable

aux actionnaires de la Société 26 743 $ 50 361 $ 86 780 $ 40 220 $

















Résultat net par action de base attribuable















aux actionnaires ordinaires1 0,38 $ 0,22 $ 1,36 $ 0,39 $ Résultat net par action après dilution attribuable















aux actionnaires ordinaires1 0,37 $ 0,22 $ 1,33 $ 0,38 $



















Rapprochement du résultat net avec le BAIIA et le BAIIA ajusté (non audités, en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Trimestres clos les Exercices clos les

1er janvier

2022 2 janvier 2021 1er janvier

2022 2 janvier 2021

13 semaines 14 semaines 52 semaines 53 semaines

















Rapprochement du résultat net et du BAIIA ajusté :















Résultat net 26 741 $ 13 829 $ 98 793 $ 28 622 $ Amortissement 8 637

8 646

33 714

32 052

Charges d'intérêts nettes 4 403

15 671

46 873

64 009

Charge d'impôts sur le résultat 10 009

5 530

26 292

11 447

BAIIA 49 790

43 676

205 672

136 130

Ajustements au BAIIA :















Frais de gestion1 --

48

679

1 133

Coûts de transformation des technologies de l'information2 1 518

2 801

5 314

8 452

Coûts de préparation au PAPE et de séparation3 --

4 253

4 229

7 681

Coûts de transformation de l'entreprise4 514

548

2 438

1 606

Pandémie de COVID-195 --

2

--

1 833

Autres honoraires professionnels6 246

538

1 789

674

Rémunération fondée sur des actions7 1 154

711

4 733

1 990

Dépréciation d'actifs8 --

--

17

--

Perte (profit) de change9 105

(466)

(42 560)

(1 402)

Quote-part de la perte d'une entreprise associée 8

--

8

--

Coûts pro forma10 --

(4 292)

--

(13 682)

BAIIA ajusté 53 335 $ 47 819 $ 182 319 $ 144 415 $ BAIIA ajusté en pourcentage des produits 23,9 % 23,5 % 23,5 % 22,3 %

Notes :

1) Correspondent aux frais de gestion versés aux entités affiliées à Roark Capital Management, LLC (« Roark »). Parallèlement à la clôture du placement, la Société a résilié l'entente de gestion avec Roark. 2) Correspond aux coûts d'implémentation des nouveaux systèmes informatiques distincts et de mise en œuvre des ententes de SaaS distinctes au titre des initiatives de transformation à l'appui de la planification des marchandises, de la gestion des stocks et des commandes, des capacités de commerce électronique et omnicanal, de la gestion des relations clients et d'autres processus clés. 3) Correspond aux charges engagées en lien avec ce qui suit : i) frais de consultation, juridiques et de comptabilité pour les projets et l'amélioration des processus engagés dans le cadre de la préparation du placement et de la restructuration juridique en vue de séparer la Société du Groupe; ii) primes de maintien en poste octroyées à certains principaux dirigeants en lien avec le placement et iii) honoraires professionnels engagés en lien avec le reclassement. Pour le cumul 2021, la Société a comptabilisé une charge de rémunération fondée sur des actions liée à des primes de maintien en poste de 1,2 M$, qui est comprise dans les charges de vente et d'administration. Ce montant était auparavant comptabilisé en tant que charge au titre de primes et compris dans les charges de vente et d'administration pour le cumul 2021, puis a été reclassé dans la rémunération fondée sur des actions au T2 2021 en raison du fait qu'il a été versé par l'émission d'actions ordinaires plutôt qu'en espèces. 4) Correspondent principalement aux indemnités de départ, aux charges de recrutement et aux charges de consultation en lien avec la réorganisation stratégique de l'équipe de haute direction et des principales fonctions dans le cadre de la séparation de la Société du Groupe. 5) Correspond aux charges non récurrentes engagées à l'exercice 2020 en réponse à la pandémie de COVID-19, y compris l'équipement de protection individuelle pour les employés de la Société, la signalisation dans les magasins, l'augmentation à court terme des salaires horaires et les primes non récurrentes versées aux associés et au personnel d'entrepôt au deuxième trimestre de 2020, et les honoraires professionnels liés à la planification des principales initiatives de gestion des flux de trésorerie et à la négociation des reports et réductions de loyers avec les propriétaires et les franchisés. 6) Honoraires professionnels principalement engagés dans le cadre de l'examen par l'ARC des déclarations de revenus de la Société pour l'exercice 2016. 7) Correspond à la rémunération fondée sur des actions en lien avec notre ancien régime d'option, notre régime incitatif à long terme et notre régime d'unités d'actions différées. La rémunération fondée sur des actions pour le cumul 2021 comprend également une charge liée à des primes de maintien en poste de 1,2 M$, qui ont été réglées par l'émission d'actions ordinaires plutôt qu'en espèces. Ce montant était auparavant comptabilisé en tant que charge au titre de primes et compris dans les charges de vente et d'administration pour l'exercice 2020. 8) Charge de dépréciation hors trésorerie liée à certains actifs au titre de droits d'utilisation des magasins détenus par la Société. 9) Correspond aux profits et pertes de change. 10) Correspondent aux coûts pro forma pour normaliser les charges courantes attribuées auparavant aux entités faisant partie du Groupe, en particulier les activités aux États-Unis, qui ne font plus partie de la Société, pour l'exercice 2020. Ces coûts correspondent à la charge de rémunération liée aux fonctions chaîne d'approvisionnement, marchandisage, distribution et autres fonctions du siège social, ainsi qu'aux coûts des technologies de l'information. Environ 18 % des coûts pro forma ont trait au coût des ventes, et 82 %, aux charges de vente et d'administration. Depuis le T1 2021, nos charges courantes sont comptabilisées directement dans le coût des ventes et les charges de vente et d'administration, car ces charges sont désormais directement engagées par la Société.

Rapprochement du résultat net avec le résultat net ajusté (non audités, en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Trimestres clos les Exercices clos les

1er janvier

2022 2 janvier

2021 1er janvier

2022 2 janvier

2021

13 semaines 14 semaines 52 semaines 53 semaines Rapprochement du résultat net et du résultat net

ajusté :















Résultat net 26 741 $ 13 829 $ 98 793 $ 28 622 $ Ajustements au résultat net :















Frais de gestion1 --

48

679

1 133

Coûts de transformation des technologies de l'information2 1 518

2 801

5 314

8 452

Coûts de préparation au PAPE et de séparation3 --

4 253

4 229

7 681

Coûts de transformation de l'entreprise4 514

548

2 438

1 606

Pandémie de COVID-195 --

2

--

1 833

Autres honoraires professionnels6 246

538

1 789

674

Rémunération fondée sur des actions7 1 154

711

4 733

1 990

Dépréciation d'actifs8 --

--

17

--

Perte (profit) de change9 105

(466)

(42 560)

(1 402)

Quote-part de la perte d'une entreprise associée 8

--

8

--

Coûts pro forma 10 --

(4 292)

--

(13 682)

Incidence fiscale des ajustements au résultat net (990)

(720)

(2 470)

(1 412)

Résultat net ajusté 29 296 $ 17 252 $ 72 970 $ 35 495 $ Résultat net ajusté en pourcentage des produits 13,1 % 8,5 % 9,4 % 5,5 % Résultat net ajusté par action après dilution11 0,41 $ 0,31 $ 1,02 $ 0,64 $

Notes :

1) Correspondent aux frais de gestion versés aux entités affiliées à Roark. Parallèlement à la clôture du placement, la Société a résilié l'entente de gestion avec Roark. 2) Correspond aux coûts d'implémentation des nouveaux systèmes informatiques distincts et de mise en œuvre des ententes de SaaS distinctes au titre des initiatives de transformation à l'appui de la planification des marchandises, de la gestion des stocks et des commandes, des capacités de commerce électronique et omnicanal, de la gestion des relations clients et d'autres processus clés. 3) Correspond aux charges engagées en lien avec ce qui suit : i) frais de consultation, juridiques et de comptabilité pour les projets et l'amélioration des processus engagés dans le cadre de la préparation du placement et de la restructuration juridique en vue de séparer la Société du Groupe; ii) primes de maintien en poste octroyées à certains principaux dirigeants en lien avec le placement et iii) honoraires professionnels engagés en lien avec le reclassement. Pour le cumul 2021, la Société a comptabilisé une charge de rémunération fondée sur des actions liée à des primes de maintien en poste de 1,2 M$, qui est comprise dans les charges de vente et d'administration. Ce montant était auparavant comptabilisé en tant que charge au titre de primes et compris dans les charges de vente et d'administration pour le cumul 2021, puis a été reclassé dans la rémunération fondée sur des actions au T2 2021 en raison du fait qu'il a été versé par l'émission d'actions ordinaires plutôt qu'en espèces. 4) Correspondent principalement aux indemnités de départ, aux charges de recrutement et aux charges de consultation en lien avec la réorganisation stratégique de l'équipe de haute direction et des principales fonctions dans le cadre de la séparation de la Société du Groupe. 5) Correspond aux charges non récurrentes engagées à l'exercice 2020 en réponse à la pandémie de COVID-19, y compris l'équipement de protection individuelle pour les employés de la Société, la signalisation dans les magasins, l'augmentation à court terme des salaires horaires et les primes non récurrentes versées aux associés et au personnel d'entrepôt au deuxième trimestre de 2020, et les honoraires professionnels liés à la planification des principales initiatives de gestion des flux de trésorerie et à la négociation des reports et réductions de loyers avec les propriétaires et les franchisés. 6) Honoraires professionnels principalement engagés dans le cadre de l'examen par l'ARC des déclarations de revenus de la Société pour l'exercice 2016. 7) Correspond à la rémunération fondée sur des actions en lien avec notre ancien régime d'option, notre régime incitatif à long terme et notre régime d'unités d'actions différées. La rémunération fondée sur des actions pour le cumul 2021 comprend également une charge liée à des primes de maintien en poste de 1,2 M$, qui ont été réglées par l'émission d'actions ordinaires plutôt qu'en espèces. Ce montant était auparavant comptabilisé en tant que charge au titre de primes et compris dans les charges de vente et d'administration pour l'exercice 2020. 8) Charge de dépréciation hors trésorerie liée à certains actifs au titre de droits d'utilisation des magasins détenus par la Société. 9) Correspond aux profits et pertes de change. 10) Correspondent aux coûts pro forma pour normaliser les charges courantes attribuées auparavant aux entités faisant partie du Groupe, en particulier les activités aux États-Unis, qui ne font plus partie de la Société, pour l'exercice 2020. Ces coûts correspondent à la charge de rémunération liée aux fonctions chaîne d'approvisionnement, marchandisage, distribution et autres fonctions du siège social, ainsi qu'aux coûts des technologies de l'information. Environ 18 % des coûts pro forma ont trait au coût des ventes, et 82 %, aux charges de vente et d'administration. Depuis le T1 2021, nos charges courantes sont comptabilisées directement dans le coût des ventes et les charges de vente et d'administration, car ces charges sont désormais directement engagées par la Société. 11) Le résultat net ajusté par action après dilution pour le T4 2020 et le cumul 2020 est calculé sur une base pro forma à l'aide du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation selon la restructuration du capital-actions et l'ancien régime de rémunération fondée sur des actions immédiatement avant le placement.





Tableaux des flux de trésorerie consolidés intermédiaires résumés (non audités, en milliers de dollars canadiens)







Trimestres clos les Exercices clos les

1er janvier

2022 2 janvier

2021 1er janvier

2022 2 janvier

2021

13 semaines 14 semaines 52 semaines 53 semaines Flux de trésorerie liés aux activités suivantes















Activités d'exploitation















Résultat net de la période 26 741 $ 13 829 $ 98 793 $ 28 622 $ Ajustements au titre des éléments suivants :















Amortissements 8 637

8 646

33 714

32 052

Dépréciation des actifs au titre de droits d'utilisation --

--

17

--

Redevances de franchisage reportées 184

326

849

396

Profit à la cession d'immobilisations corporelles (158)

(869)

(1 016)

(937)

Perte (profit) à la vente d'actifs au titre de droits d'utilisation 402

20

117

(56)

Profit de change 105

(466)

(42 560)

(1 402)

Charge de rémunération fondée sur des actions 1 154

--

2 199

--

Quote-part de la perte d'une entreprise associée 8

--

8

--

Charges d'intérêts nettes 4 403

15 671

46 873

64 009

Charge d'impôt sur le résultat 10 009

5 530

26 292

11 447

Impôts sur le résultat payés (2 719)

(7 491)

(13 117)

(9 958)

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation















Créances clients 1 423

(2 067)

(1 181)

(447)

Stocks (3 577)

(5 510)

(13 687)

(6 419)

Charges payées d'avance 2 019

(3 253)

277

(4 111)

Créditeurs et charges à payer 4 460

5 328

581

38 945

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation 53 091

29 694

138 159

152 141

Activités de financement















Émission d'actions ordinaires, déduction faite des coûts de transaction --

--

295 210

--

Produits tirés de l'exercice d'options sur actions 1

--

63

--

Dividendes payés sur actions ordinaires (700)

--

(700)

--

Produits tirés de la facilité à terme de 2021 --

--

355 000

--

Remboursement de la facilité à terme de 2021 (2 219)

--

(4 438)

--

Produits tirés de la facilité de crédit renouvelable de 2021 --

--

40 000

--

Remboursement de la facilité de crédit renouvelable de 2021 --

--

(40 000)

--

Produits tirés des emprunts à terme de 2016 --

(1 921)

(680 424)

(7 866)

Produits tirés de la facilité de crédit renouvelable de 2016 --

--

--

28 112

Remboursement de la facilité de crédit renouvelable de 2016 --

--

--

(28 112)

Intérêts payés sur la dette à long terme (2 315)

(12 376)

(41 290)

(55 442)

Remboursement du capital au titre des obligations locatives (11 473)

(11 903)

(46 640)

(42 446)

Intérêts payés sur les obligations locatives (2 908)

(3 130)

(11 557)

(11 316)

Coûts de financement --

--

(6 589)

--

Commission d'engagement au titre de la lettre de crédit de soutien (639)

--

(4 994)

--

Distributions nettes --

(2 907)

(16 983)

(18 828)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (20 253)

(32 237)

(163 342)

(135 898)

Activités d'investissement















Acquisition d'immobilisations corporelles (9 017)

(9 846)

(23 787)

(15 328)

Acquisition d'immobilisations incorporelles (805)

(2 248)

(2 399)

(3 814)

Produit de la cession d'immobilisations corporelles 724

1 835

5 167

2 259

Coûts directs initiaux liés aux actifs au titre de droits d'utilisation (840)

(299)

(2 275)

(1 129)

Incitatifs à la location 498

568

744

1 016

Billets à recevoir (2 585)

(17)

(2 348)

514

Créances locatives 6 339

6 028

24 089

22 419

Intérêt reçu sur les créances locatives et autres 1 842

1 811

6 974

6 460

Participation dans une entreprise associée (2 174)

--

(2 174)

--

Rachat de franchises --

(567)

--

(850)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement (6 018)

(2 735)

3 991

11 547

Incidence des taux de change sur la trésorerie (64)

400

(221)

(146)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 26 756

(4 878)

(21 413)

27 644

Trésorerie au début de la période 23 312

76 359

71 481

43 837

Trésorerie à la fin de la période 50 068 $ 71 481 $ 50 068 $ 71 481 $

Flux de trésorerie disponibles

(non audités, en milliers de dollars canadiens)



Trimestres clos les Exercices clos les

1er janvier 2022 2 janvier 2021 1er janvier 2022 2 janvier 2021

13 semaines 14 semaines 52 semaines 53 semaines

















Trésorerie provenant des activités d'exploitation 53 091 $ 29 694 $ 138 159 $ 152 141 $ Trésorerie (affectée aux) provenant des activités d'investissement (6 018)

(2 735)

3 991

11 547

Remboursement du capital au titre des obligations locatives (11 473)

(11 903)

(46 640)

(42 446)

Intérêts payés sur les obligations locatives (2 908)

(3 130)

(11 557)

(11 316)

Billets à recevoir 2 585

17

2 348

(514)

Flux de trésorerie disponibles 35 277 $ 11 943 $ 86 301 $ 109 412 $



















États consolidés de la situation financière

(audités, en milliers de dollars canadiens)



Au

1er janvier

2022

Au

2 janvier

2021











Actif







Actifs courants







Trésorerie 50 068 $ 71 481 $ Créances clients et autres débiteurs 14 398

12 629

Stocks, montant net 91 699

78 012

Charges payées d'avance et autres actifs 10 432

8 585

Partie courante des créances locatives 26 621

23 145

Total des actifs courants 193 218

193 852

Actifs non courants







Créances locatives 121 936

96 743

Actifs au titre de droits d'utilisation, montant net 80 757

84 950

Immobilisations corporelles 62 067

55 738

Immobilisations incorporelles 37 359

36 072

Goodwill 92 938

93 276

Actifs d'impôt différé 5 601

--

Participation dans des entreprises associées 2 179

--

Autres actifs 3 118

1 488

Total des actifs non courants 405 955

368 267

Total de l'actif 599 173 $ 562 119 $ Passif et capitaux propres négatifs







Passifs courants







Créditeurs et charges à payer 86 977 $ 99 954 $ Impôts sur le résultat à payer 13 553

1 042

Partie courante des redevances de franchisage reportées 1 032

891

Partie courante des obligations locatives 41 960

42 753

Partie courante de la dette à long terme 8 875

7 448

Total des passifs courants 152 397

152 088

Passifs non courants







Redevances de franchisage reportées à long terme 3 183

2 475

Obligations locatives à long terme 196 954

173 906

Dette à long terme 336 621

698 912

Passifs d'impôt différé 4 540

4 282

Total des passifs non courants 541 298

879 575

Total du passif 693 695

1 031 663

Capitaux propres négatifs







Actions ordinaires 307 497

--

Surplus d'apport 1 779

--

Déficit (403 619)

--

Réserve pour les écarts de conversion (179)

--

Investissement net du Groupe --

(588 530)

Participations ne donnant pas le contrôle --

118 986

Total des capitaux propres négatif (94 522)

(469 544)

Total du passif et des capitaux propres négatifs 599 173 $ 562 119 $

