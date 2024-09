La nouvelle installation triple la capacité d'entreposage en Colombie-Britannique

MARKHAM, ON, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou « l'entreprise »), le principal détaillant spécialisé canadien d'aliments pour animaux de compagnie et de fournitures connexes, a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle de son centre de distribution de 350 000 pieds carrés certifié LEED Or à Surrey, en Colombie-Britannique (« CD de Surrey » ou l'« installation »). Le CD de Surrey, qui est trois fois plus grand que l'entrepôt actuel de Pet Valu dans la province, est un élément clé de la transformation de la chaîne d'approvisionnement de plus de 100 millions de dollars de Pet Valu et débloque la croissance continue de l'entreprise dans l'Ouest canadien tout en offrant un service amélioré aux magasins existants dans la région.

Nouveau centre de distribution de Pet Valu à Surrey, en Colombie-Britannique (Groupe CNW/Pet Valu Canada Inc.)

« Notre nouveau CD de Surrey représente le deuxième pilier de notre transformation de la chaîne d'approvisionnement, et une autre réalisation clé de nos équipes interfonctionnelles, dont l'équilibre minutieux entre la planification rigoureuse et l'apprentissage itératif a permis de maintenir ce projet pluriannuel dans le respect des délais et du budget », a déclaré Richard Maltsbarger, président et chef de la direction de Pet Valu. « Cette nouvelle installation incarne l'engagement de Pet Valu envers le modèle de service Nos quatre pattes, conçu pour mettre l'accent sur la sécurité, la compassion, l'expertise et l'efficacité. Après plusieurs années d'investissements accrus, nous entrons maintenant dans la phase finale de notre transformation, après quoi nous aurons le plus solide réseau de distribution relatif aux animaux de compagnie du Canada comme épine dorsale pour propulser la croissance rentable continue de Pet Valu au cours de la prochaine décennie. »

Le centre de distribution de Surrey est le deuxième centre de distribution spécialisé en importance au Canada, surpassé seulement par le centre de distribution de 670 000 pieds carrés de Pet Valu à Brampton, en Ontario (« CD RGT »), et crée jusqu'à 150 emplois spécialisés à Surrey. À l'instar du CD RGT, l'installation utilise un système de gestion d'entrepôt avancé et de l'équipement de manutention, des systèmes de sécurité et des systèmes de sécurité modernisés. Parmi les autres caractéristiques, mentionnons un espace suffisant pour répondre aux divers besoins des employés, y compris une salle de repas, une salle de formation, un salon des conducteurs, des salles de prière et d'ablutions, et des installations de premiers soins. Dans le cadre des efforts continus de l'entreprise pour optimiser la gestion de l'énergie et des émissions, le centre de distribution de Surrey mettra à l'essai l'utilisation de deux camions électriques dans le cadre de son parc de véhicules de livraison. Chaque camion de livraison électrique représente une occasion d'éviter de consommer plus de 25 000 litres de carburant diesel par année.

Pet Valu s'attend à ce que le centre de distribution de Surrey soit pleinement opérationnel d'ici le quatrième trimestre de 2024, alors que l'entreprise quitte son ancien centre de distribution et son espace de stockage par des tiers dans la région métropolitaine de Vancouver et en réduira son utilisation au cours des prochains mois. L'installation reçoit et expédie actuellement tous les produits au moyen de processus manuels avancés, avec la mise en œuvre de l'automatisation de ses opérations de ramassage d'articles prévues pour 2026 ou par la suite.

« Pet Valu continue de placer la barre haute pour les capacités de distribution de produits spécialisés pour animaux de compagnie au Canada », a affirmé Nico Weidel, directeur général de la chaîne d'approvisionnement chez Pet Valu. « Les processus et systèmes avancés et modernes de chacun de nos nouveaux centres de distribution offrent une meilleure disponibilité des produits, un traitement plus rapide des commandes et des niveaux de service à la clientèle améliorés pour les clients en magasin et en ligne dans un environnement spacieux qui répond aux besoins de notre main-d'œuvre moderne. Alors que nos transitions sont sur le point de s'achever dans les régions du Grand Toronto et du Grand Vancouver, nous nous concentrerons bientôt sur notre dernier centre de distribution à Calgary et sur l'achèvement de notre transformation de la chaîne d'approvisionnement en 2025. »

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant d'aliments et de produits pour animaux de compagnie au Canada, avec plus de 800 emplacements appartenant à l'entreprise ou franchisés partout au pays. Depuis plus de 45 ans, Pet Valu gagne la confiance et la loyauté des propriétaires d'animaux de compagnie en offrant un service à la clientèle bien informé, des produits haut de gamme et des services en magasin engagés. Les magasins de quartier et la plateforme numérique de Pet Valu offrent plus de 9 000 produits à prix concurrentiel, y compris un large éventail de marques exclusives primées holistiques et de première qualité. L'entreprise a son siège social à Markham, en Ontario, et ses actions se négocient à la Bourse de Toronto (TSX: PET). Pour tout renseignement complémentaire, consultez : www.petvalu.ca

Déclarations prospectives et autres mises en garde

Ce communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, qui reflètent les attentes actuelles de la Société concernant des événements futurs, y compris les attentes de la Société concernant le calendrier pour que l'installation soit pleinement opérationnelle et pour l'introduction de fonctionnalités d'automatisation, l'impact attendu de l'installation, y compris l'amélioration de la productivité et la création d'emplois, ainsi que le montant des investissements que la Société devra réaliser dans son réseau de distribution. Les renseignements prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs abordés dans la section « Facteurs de risque » du formulaire d'information annuel de la Société daté du 4 mars 2024. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans le présent document. Sauf indication contraire ou indication contraire du contexte, les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fournis à la date du présent communiqué, et Pet Valu ne s'engage pas à mettre à jour ces renseignements prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf exigence expresse en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Pet Valu Canada Inc.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Katherine Clark, [email protected], 416 453-3288; PERSONNE-RESSOURCE POUR LES INVESTISSEURS : James Allison, directeur principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], 289 806-4559