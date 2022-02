Pet Valu annonce l'acquisition de Chico, le plus important franchiseur de magasins spécialisés pour animaux au Québec

Avec l'acquisition de Chico, Pet Valu exploite désormais près de

700 magasins dans toutes les provinces canadiennes

MARKHAM, ON, le 25 févr. 2022 /CNW/ - Pet Valu Holdings Limited (« Pet Valu » ou la « Société ») (TSX: PET), principal détaillant spécialisé dans les aliments et les produits pour animaux de compagnie au Canada, a fait l'annonce aujourd'hui de son entrée sur le marché québécois grâce à l'acquisition de Les Franchises Chico Inc. (« Chico »).

Chico est le plus important franchiseur de magasins spécialisés dans les produits pour animaux de compagnie du Québec, comptant 66 magasins dans la province. Fondée en 1983 par Pierre Charbonneau et Michel Joly, Chico a une longue expérience de service auprès des amis des animaux au Québec. La marque ne cesse d'inaugurer de nouveaux magasins et d'accroître les ventes des magasins comparables. En 2021, les ventes à l'échelle de son réseau se sont établies à environ 79 M$, et l'entreprise a dégagé des produits d'exploitation d'environ 7 M$.

« Notre implantation au Québec constitue un jalon crucial dans la poursuite de notre mission d'être le détaillant pour animaux de compagnie privilégié au Canada, a souligné Richard Maltsbarger, président et chef de la direction de Pet Valu. Sur le plan stratégique, l'acquisition de Chico représente un excellent partenariat pour les deux entreprises. Nous accueillons au sein de la famille Pet Valu une marque de grande qualité qui compte sur un excellent groupe de franchisés et une clientèle fidèle, qui elle pourra tirer parti de notre envergure, de nos infrastructures et de notre soutien aux franchisés. Nous nous réjouissons à l'idée de soutenir la croissance continue de Chico dans la province et de servir les amoureux des animaux au Québec. »

Semblables à ceux de Pet Valu, les établissements de Chico offrent une expérience de magasinage attrayante, l'accent étant mis sur les conseils d'experts et les produits de qualité supérieure. Implantés à l'échelle locale, les magasins consistent en de petites surfaces de 3 000 pieds carrés en moyenne.

Pet Valu entend exploiter Chico en tant que filiale distincte menée par une équipe de direction dédiée située à Montréal, les fondateurs Pierre Charbonneau et Michel Joly continuant de jouer un rôle actif au sein de l'entreprise. Conformément à sa stratégie multi-bannières dans d'autres provinces, la Société entend conserver la bannière Chico au Québec.

« Je rêvais depuis longtemps de voir Chico prendre de l'expansion dans l'ensemble du Québec et offrir aux propriétaires d'animaux de compagnie avisés un endroit où obtenir des conseils d'experts ainsi que des produits de première qualité de la part de franchisés dévoués dans des magasins de quartier, a indiqué Pierre Charbonneau, président-fondateur de Chico. Pet Valu est le partenaire idéal pour soutenir la croissance continue de Chico à la grandeur de la province, étant donné la similarité de nos valeurs et ses solides antécédents dans la création de liens étroits avec son réseau de franchisés d'un océan à l'autre. »

La clôture de l'acquisition a eu lieu le 25 février 2022. La transaction a été financée au moyen des fonds en caisse et devrait avoir un effet relutif immédiat sur le résultat net ajusté de Pet Valu1.

____________________________________ 1 Le résultat net ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Il y a lieu de se reporter au rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre clos le 2 octobre 2021 pour un rapprochement avec le résultat net, qui est une mesure conforme aux IFRS.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant d'aliments et de produits pour animaux de compagnie au Canada et compte plus de 600 magasins d'entreprise et magasins franchisés au pays. Depuis plus de 40 ans, Pet Valu a su gagner la confiance et la loyauté des amoureux d'animaux de compagnie grâce à son service à la clientèle éclairé, à son offre de services de produits de qualité supérieure et à ses services en magasin attrayants. Les magasins de quartier de Pet Valu offrent plus de 7 000 produits à prix concurrentiel, dont une vaste gamme de marques du fabricant de première qualité, primés et conçus selon une approche holistique. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Internet : www.petvalu.ca.

À propos de Chico

Chico se spécialise dans les services-conseils d'accompagnement, les accessoires, les aliments et les jouets pour tous les animaux de compagnie, et compte 66 magasins franchisés au Québec. Fondée en 1983, l'entreprise contribue depuis 35 ans à offrir un environnement sain et une belle qualité de vie aux animaux de compagnie.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens attribué à cette expression dans la législation en valeurs mobilières applicable, laquelle information rend compte des attentes actuelles de la Société à l'égard d'événements futurs, en fonction des opinions, estimations et hypothèses de la direction à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances antérieures et actuelles, de la présente conjoncture et des faits nouveaux attendus. Certains des énoncés prospectifs précis que contient le présent communiqué comprennent notamment les avantages attendus de l'acquisition de Chico et les frais prévus connexes. L'information prospective se fonde sur plusieurs hypothèses et est assujettie à certains risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques et incertitudes comprennent entre autres les facteurs analysés à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus avec supplément - RFPV daté du 23 juin 2021. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des projections fournies aux présentes. À moins d'indications contraires ou que le contexte ne laisse entendre autre chose, l'information prospective que contient le présent communiqué est fournie en date des présentes, et Pet Valu ne s'engage pas à la mettre à jour, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent expressément.

SOURCE Pet Valu Canada Inc.

Renseignements: Relations avec les investisseurs : James Allison, directeur principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], 289 806-4559; Relations avec les médias : Marie Morneau, APR, PRP, [email protected], 418 580-1994