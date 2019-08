Pesticides : Pour une première politique intégrée et responsable de soutien à la lutte aux ravageurs

Dans ce contexte, les PGQ formulent une recommandation ambitieuse au gouvernement du Québec, à savoir que celui-ci se dote d' une première politique intégrée et responsable en matière de soutien à la lutte aux ravageurs , en mettant en place plusieurs actions dont :

Le remplacement de l'approche prescriptive et simpliste actuelle par une approche de partenariat, d'accompagnement et d'amélioration continue, centrée sur un plan de protection propre à chaque ferme; L'établissement d'objectifs et d'indicateurs tenant compte de l'ensemble des aspects de la réalité québécoise, son historique et ses différences avec l'étranger; L'évaluation systématique des effets et risques économiques liés à l'introduction ou la modification de la réglementation; L'évaluation des nouveaux risques liés à l'application de méthodes novatrices; L'introduction d'incitatifs financiers concrets et de dédommagements appropriés liés à la réglementation récente et à venir, notamment la rétribution des efforts agroenvironnementaux, afin de maintenir la compétitivité du secteur des grains; L'amélioration de l'offre de services d'information, de conseils et de vulgarisation à propos des nouveaux cadres réglementaires, de l'avancement des connaissances scientifiques et du développement de méthodes novatrices, incluant des services professionnels de qualité de l'ensemble des agronomes et professionnels qui travaillent avec l'industrie; L'amélioration de la cohérence entre les interventions des divers interlocuteurs gouvernementaux concernés; L'inclusion d'un volet de sensibilisation du public à la réalité agricole actuelle; La révision périodique des objectifs et des indicateurs de la politique en fonction de l'avancement des connaissances, du développement de l'industrie et des changements climatiques.

Les PGQ souhaitent en outre que soient reconnues par l'Assemblée nationale l'ampleur et la complexité des enjeux économiques, agronomiques, environnementaux, sanitaires et humains reliés à la pollution diffuse impliquant des pesticides, ainsi que les efforts et les résultats obtenus durant les dernières années en matière d'intégration de pratiques de développement durable et de réduction de l'usage de pesticides dans le secteur des grains.

Rappelons que, en mars dernier, les PGQ avaient accueilli positivement le mandat d'initiative de l'Assemblée nationale sur l'utilisation des pesticides et la compétitivité du secteur agroalimentaire québécois.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 10 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois au Québec.

SOURCE Producteurs de grains du Québec

Renseignements: Magdalane Vanasse-Corbeil, 450 578-7212, medias@lorangebleue.biz; Hugues Larocque, Conseiller aux communications, 450 679-0540, poste 8425, hlarocque@pgq.ca

Related Links

http://www.pgq.ca/