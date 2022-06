Perturbations au Casino de Montréal dans le cadre du Grand Prix

MONTRÉAL, le 18 juin 2022 /CNW Telbec/ - Depuis environ 5 h 30 ce samedi matin, de nombreux croupiers et croupières en grève du Casino de Montréal bloquent le stationnement des employés du Casino du 325, rue Bridge, qui est relié au site par navette. Ce blocage force les employés à aller se stationner sur le site même et ralentit les activités de l'établissement en ce samedi de Grand Prix de Formule 1. Les croupiers et croupières appliquent ainsi un moyen de pression mesuré, qui ne nuit pas à la tenue du Grand Prix en tant que tel.

« Nous avons voulu faire un coup d'éclat dans le cadre du Grand Prix, mais sans nuire aux spectateurs qui ont payé un billet à fort prix. Nous martelons le message comme quoi il faut régler le conflit de travail au Casino en misant sur la santé des croupiers et croupières », d'expliquer Jean-Pierre Proulx, conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Le syndicat, section locale 3939 du SCFP, a reçu à 9 h ce matin une mise en demeure du Casino demandant de mettre fin à la manifestation.

Le syndicat des croupiers et croupières a d'ailleurs lancé une importante campagne publicitaire lundi dernier 13 juin, notamment à la radio, avec trois stations de Cogeco et deux stations de Bell Média, de même que dans différents médias numériques.

Le contrat de travail des 545 croupiers et croupières est échu depuis le 31 mars 2020. La grève générale illimitée a été déclenchée le 21 mai 2022. Le principal point d'achoppement est la santé-sécurité au travail, alors que le syndicat réclame le maintien de temps de récupération adéquats, d'où le thème des grévistes : « Misez sur notre santé ». 55 % des croupiers et croupières du Casino de Montréal ont souffert d'une maladie musculo-squelettique depuis le début de leur carrière, notamment des tendinites.

