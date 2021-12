Perturbation des chaînes d'approvisionnement en santé : Medtech Canada propose des solutions concrètes

MONTRÉAL, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - En réponse à l'important bouleversement qui frappe les chaînes d'approvisionnement de tous les secteurs économiques, notamment celui des technologies médicales, les coûts explosent, les délais de livraison sont incertains et des pénuries sont à prévoir. Medtech Canada veut contribuer à résoudre ces problèmes en publiant un livre blanc qui propose aux acteurs gouvernementaux des solutions concrètes et durables.

« Tous les secteurs économiques vivent des enjeux importants qui touchent leurs chaînes d'approvisionnement, y compris celui des technologies médicales. Pensons par exemple aux équipements de protection et aux autres fournitures et dispositifs dont la demande augmente fortement. Ceci peut avoir un impact important dans le milieu de la santé, tributaire de chaînes d'approvisionnement complexes qui impliquent un grand nombre d'acteurs et qui sont globalisées », affirme M. Benoît Larose, vice-président Québec de Medtech Canada.

Les perturbations liées à la pandémie sont loin d'être terminées. Tous les systèmes de santé au Canada élaborent des plans pour réduire leurs listes d'attente en chirurgie et autres services spécialisés. De nouvelles pénuries doivent être évitées afin de ne pas compromettre les efforts de rattrapage.

« Alors que les Québécois mesurent l'importance des chaînes d'approvisionnement dans leurs vies quotidiennes, il est nécessaire que nos politiques et pratiques d'approvisionnement permettent de réduire la vulnérabilité du système de santé. Le regroupement des achats à outrance, les contrats inflexibles et fondés uniquement sur le prix à l'achat et l'hésitation, voire la méfiance, à susciter des échanges réguliers entre l'industrie et le gouvernement ne permettent pas au système de santé québécois de renforcer ses chaînes d'approvisionnement. C'est pourquoi nous espérons que nos recommandations soient entendues et qu'elles trouvent écho dans la Stratégie gouvernementale des marchés publics à venir », ajoute M. Benoît Larose.

Le livre blanc aborde les thèmes suivants et font l'objet de recommandations :

Augmenter la quantité et la qualité des données opérationnelles disponibles;

Le déploiement d'une approche « fabriqué au Québec » réaliste;

Accroître la résilience stratégique de la chaîne d'approvisionnement;

Une transition vers des contrats axés sur la valeur et les résultats;

La mise à profit des partenariats et de la collaboration active avec les fournisseurs;

Le soutien et l'élargissement du rôle des approvisionneurs;

Un engagement envers le commerce mondial;

À propos de Medtech Canada

Medtech Canada est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Au Québec, elle compte plus de 320 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé.

Depuis plus de 40 ans, nous collaborons avec les gouvernements et les patients afin de contribuer à l'amélioration de la santé de la population et à la pérennité du système de soins de santé. Nous militons pour que les patients aient accès à des solutions technologiques novatrices de pointe qui donnent de précieux résultats. Nos membres s'engagent à offrir des technologies médicales sûres et innovantes qui rehaussent la qualité des soins offerts, améliorent l'accès des patients à ces soins et contribuent à la viabilité de notre système de soins de santé.

L'industrie des technologies médicales du Canada embauche plus de 35 000 Canadiens qui travaillent dans près de 1 500 installations à l'échelle du pays. Au Québec, elle représente près de 12 000 emplois.

