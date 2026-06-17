Perte de confiance dans nos institutions: le Barreau du Québec lance un premier sommet pour protéger l'État de droit au Québec

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - 43 % des Québécois estiment que leur confiance envers les institutions publiques a diminué au cours des dernières années. Ces données récentes renforcent les préoccupations du Barreau du Québec qui, après avoir lancé une campagne de sensibilisation l'an dernier, annonce maintenant la tenue du premier Sommet québécois sur l'État de droit, qui se déroulera les 8 et 9 septembre prochains au Palais des congrès de Montréal.

Sous le thème S'unir pour protéger notre État de droit, le Sommet réunira environ 750 participantes et participants issus des milieux d'affaires, juridique, politique, académique et communautaire. Inspiré d'initiatives menées ailleurs dans le monde, l'événement se veut un lieu d'échanges pour mobiliser autour d'un principe simple : une démocratie forte est garante d'une société forte.

« Les données nous obligent à nous arrêter. Lorsque la confiance envers les institutions s'effrite, c'est l'équilibre même de notre démocratie qui est en jeu. Le Sommet marque le point de départ d'une démarche collective pour mieux comprendre ces enjeux, mais surtout, pour identifier et mettre en œuvre des actions concrètes visant à préserver et à renforcer l'État de droit au Québec. »

Me Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec

Crise de confiance envers les institutions au Québec?

Les plus récentes données d'un sondage Léger réalisé pour le Barreau du Québec mettent en lumière une érosion marquée du lien de confiance envers des institutions publiques clés -- notamment le gouvernement, les tribunaux et les médias -- ainsi qu'envers certains principes fondamentaux de l'État de droit, comme l'indépendance des juges, le respect des droits et l'égalité devant la loi.

Si 43 % des Québécois estiment que leur confiance envers les institutions publiques a diminué au cours des dernières années, seulement 4 % jugent qu'elle s'est améliorée.

D'autres constats préoccupants émergent au Québec:

66 % craignent une influence politique sur les décisions judiciaires

À peine 6 personnes sur 10 estiment que les principes de l'État de droit sont bien respectés

45 % ne font pas confiance au gouvernement du Québec

67 % expriment de la méfiance envers les partis politiques

33 % ne font pas confiance aux médias traditionnels, un chiffre en augmentation.

Ces résultats traduisent concrètement un affaiblissement du lien de confiance envers les institutions. C'est un signal qu'on ne peut ignorer considérant que les principes de l'État de droit reposent sur la confiance envers des tribunaux indépendants, des contre-pouvoirs efficients et le respect des droits fondamentaux.

À propos du Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de plus de 31 500 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

SOURCE Barreau du Québec

Pour tout renseignement : Hélène Bisson, Directrice des Communications, Barreau du Québec, T : 514-954-3400, p. 9643, C : 514-794-9760