Personnes victimes de violence sexuelle et conjugale : Déploiement de l'aide financière d'urgence dans la région de Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 12 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce le déploiement d'une aide financière d'urgence (AFU) pour les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale dans la région de Chaudière-Appalaches.

L'AFU permet à une personne victime de violence dont la sécurité ou celle de ses enfants est compromise de quitter rapidement un milieu dangereux. Élaboré en collaboration avec les organismes qui viennent en aide aux personnes victimes, ce programme contribue à assurer un filet de sécurité pour les personnes victimes en situation d'urgence.

Le fonctionnement de l'aide financière d'urgence

Le nouveau service sera administré par les organismes SOS violence conjugale et Info-aide violence sexuelle, en fonction de la nature de la violence subie. Les intervenants de première ligne comme la police, les maisons d'hébergement ou les centres d'aide aux victimes pourront contacter les administrateurs de l'AFU 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pour éviter à la personne victime de devoir répéter son histoire à plusieurs reprises, ce sont les administrateurs de l'AFU qui communiqueront avec les fournisseurs de services pour répondre à ses besoins. Plusieurs dépenses pourront être couvertes, notamment les frais de transport, d'hébergement et de subsistance de la personne victime et des personnes à sa charge.

« Avec l'aide financière d'urgence, nous voulons faire tomber les barrières financières et logistiques qui pourraient retenir une personne victime dans un milieu toxique. Nous mettons tout en œuvre pour faciliter ce courageux départ. Les besoins de la personne victime et ceux de ses enfants sont mis en priorité et pris en charge. Elle peut ensuite être redirigée vers d'autres ressources en mesure de lui offrir de l'aide à plus long terme. Nous poursuivons nos efforts afin de mieux soutenir et accompagner les personnes victimes de violence conjugale et de violence sexuelle. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Comme ministre responsable de la Condition féminine et comme députée des Chutes-de-la-Chaudière, je suis très fière de voir se déployer l'aide financière d'urgence. Le soutien et la sécurité des personnes victimes et de leurs enfants sont une priorité pour notre gouvernement. Je suis certaine que ce programme apportera une réelle amélioration dans le parcours de nombreuses personnes qui souhaitent prendre un nouveau départ. »

Martine Biron, ministre de la Condition féminine et des Relations internationales et députée des Chutes-de-la-Chaudière

« Nous sommes très heureux du déploiement de cette aide dans la région. Nous espérons sincèrement que celle-ci convaincra les personnes victimes qui hésiteraient encore à quitter leur milieu nocif. Nous voulons que la seule chose dont elles aient à se préoccuper, ce soit leur sécurité et celle de leurs enfants. Rien n'est plus important. Le programme prend en charge tout l'aspect financier et logistique. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis

« L'aide financière d'urgence permet de donner un nouveau souffle à des familles aux prises avec un contexte de violence. Nous offrons ainsi un meilleur soutien aux personnes victimes et à leurs enfants, dans un moment décisif de leur vie. Ces personnes pourront bénéficier d'une aide importante pendant leur transition vers un endroit plus sécuritaire. Ce programme peut réellement changer les choses dans le parcours des personnes victimes. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« C'est très rassurant de savoir que les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale de notre région pourront désormais bénéficier d'un filet de sécurité supplémentaire dès le moment où elles souhaitent quitter leur environnement à risque. L'AFU permet aux personnes victimes d'être mieux soutenues et de se sentir en confiance dès le début de leur parcours de guérison. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« Le déploiement de l'aide financière d'urgence répond à un véritable besoin des personnes victimes : quitter un milieu dangereux de façon sécuritaire, rapide et gratuite. Je suis certaine que cette mesure contribuera à protéger plus de personnes victimes dans notre région. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« L'aide financière d'urgence offre une trajectoire simple, sécuritaire et immédiate aux personnes victimes qui souhaitent s'en sortir. Il s'agit d'une aide inestimable, qui est complémentaire aux services déjà en place. Je tiens à remercier les nombreux partenaires concernés par ce déploiement ainsi que les organismes de notre région qui offrent un accompagnement essentiel aux personnes victimes. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Faits saillants

L'aide financière d'urgence est déjà implantée dans les régions suivantes :

Laval



Montérégie



Laurentides



Lanaudière



Capitale-Nationale



Estrie



Outaouais



Montréal



Saguenay-Lac-Saint-Jean



Bas- Saint-Laurent



Mauricie



Centre-du-Québec

Le déploiement de l'aide financière d'urgence partout au Québec se poursuivra au cours de la prochaine année.

L'implantation de l'aide financière d'urgence répond aux recommandations du rapport Rebâtir la confiance , déposé en décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale. Elle fait également suite au Plan d'action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes 2020-2025.

, déposé en décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale. Elle fait également suite au Plan d'action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes 2020-2025. Ce programme est pérennisé grâce à la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, soit la réforme de l'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC), entrée en vigueur le 13 octobre 2021.

Pour en savoir plus à propos de l'aide financière d'urgence pour les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale, visitez le https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/accompagnement-victimes-crime/aide-financiere-personnes-victimes/quitter-rapidement-milieu-dangereux.

