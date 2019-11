Perry Bellegarde, Chef national de l'APN, affirme qu'il faut profiter de la formation du nouveau Cabinet fédéral pour continuer de miser sur les priorités des Premières Nations

OTTAWA, le 20 nov. 2019 /CNW/ - À la suite de sa participation à la cérémonie qui a eu lieu à Rideau Hall, à Ottawa, Perry Bellegarde, Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), a affirmé que l'assermentation du nouveau Cabinet fédéral d'aujourd'hui constituait une occasion importante pour continuer de miser sur les priorités des Premières Nations.

« Nous avons hâte de rencontrer les membres du nouveau Cabinet afin de continuer notre ambitieux programme et de tirer parti de la progression actuelle quant aux priorités et objectifs des Premières Nations, a déclaré Perry Bellegarde, Chef national de l'APN. Les enjeux des Premières Nations sont les enjeux du Canada; ils ne se limitent pas à un seul ministère ou à un seul service, ils concernent tout le gouvernement. Les Premières Nations ont été très claires par rapport à leur programme, tel qu'indiqué dans le document Honorer les promesses de l'APN. Il y a du travail à accomplir, comme l'élaboration de mesures législatives vigoureuses afin d'appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et l'atteinte des objectifs établis lors de la dernière séance au moyen de la mise en œuvre complète et d'un soutien total de la Loi sur les langues autochtones et de la Loi sur le bien-être des enfants autochtones. Il faut saisir l'occasion pour continuer à travailler sur l'avancement de ce programme qui profitera à tous les Canadiens. »

Le Chef national Perry Bellegarde s'est réjoui du renouvellement de la nomination de l'honorable Carolyn Bennett au poste de ministre des Relations Couronne-Autochtones et est impatient de travailler avec l'honorable Marc Miller, le nouveau ministre des Services aux Autochtones.

« Nous sommes impatients de collaborer avec le nouveau ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, qui a déjà démontré son engagement personnel envers les Premières Nations et une réconciliation, a affirmé Perry Bellegarde, Chef national. Notre travail en cours avec la ministre Bennett contribuera à l'avancement de notre programme du fait de son expérience et de sa compréhension de nos priorités communes. Nous comptons rencontrer les membres du Cabinet et tous les députés afin de nous assurer que le nouveau gouvernement comprend qu'éliminer l'écart et honorer les promesses feront un pays plus fort pour nous tous. »

L'APN a publié le document Honorer les promesses : priorités des Premières Nations et du Canada pour les élections fédérales de 2019 au début du mois de septembre. Il établit les priorités pour le nouveau gouvernement à court, à moyen et à long terme. Il est disponible au : https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2019/09/0919-AFN-HonouringPromises-v9-FR-PRINT.pdf

L'APN est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates.

