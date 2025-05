Les amateurs pourront profiter d'une hospitalité de prestige inspirée de l'Italie à Toronto et à Montréal, et la voiture de démonstration Scuderia Ferrari HP sera présentée pour la première fois à Toronto.

TORONTO, le 28 mai 2025 /CNW/ - Dans le cadre du Grand Prix Pirelli de Formule 1 du Canada à Montréal, un plus grand nombre d'amateurs de sports motorisés canadiens pourront découvrir l'attrait de la Formule 1® grâce à une hospitalité distinctement italienne. Pour sa deuxième année en tant que partenaire de Scuderia Ferrari HP, Peroni Nastro Azzurro 0,0 % apportera son style et sa passion caractéristiques à Toronto avec La Maison Peroni Nastro Azzurro 0,0 %, un concept inspiré des piazzas italiennes, où sera exposée pour la première fois à Toronto la voiture de démonstration Scuderia Ferrari HP. S'appuyant sur la passion du sport, La Maison Peroni Nastro Azzurro 0,0 % offrira une expérience élégante ouverte à tout le monde de manière à apporter la sophistication et le charme de l'Italie au quartier de Yorkville.

« Nous sommes ravis d'apporter le charisme, la passion et le style emblématiques de Peroni Nastro Azzurro 0,0 % à Toronto pour la toute première fois », a déclaré Katie Wright, chef du marketing à Asahi Canada. « La Maison Peroni Nastro Azzurro 0,0 % représente une célébration des valeurs qui unissent notre marque à Scuderia Ferrari HP. Toronto est une ville dynamique qui apprécie grandement les sports motorisés et les expériences immersives uniques, ce qui en fait le cadre idéal pour une expérience qui permettra aux Canadiens d'accéder plus que jamais à l'univers exclusif des sports motorisés. »

Au cours des deux premières fins de semaine de juin, les visiteurs de La Maison Peroni Nastro Azzurro 0,0 % auront l'occasion de déguster des infusions spécialement sélectionnées mettant en valeur le goût vif et rafraîchissant de Peroni Nastro Azzurro 0,0 %. En l'honneur des pilotes Scuderia Ferrari HP, Peroni Nastro Azzurro 0,0 % a créé deux infusions personnalisées, les 44 et 16, qui reflètent la passion et le style du partenariat à l'italienne.

La Maison Peroni Nastro Azzurro 0,0 % proposera également un menu exclusif offrant une expérience culinaire italienne authentique aux consommateurs.

De plus, à compter du 2 juin 2025, les consommateurs de Toronto et de Montréal pourront participer au programme Pitstop de Peroni Nastro Azzurro 0,0 %, un guide préparé avec soin mettant en vedette les meilleurs endroits à Toronto et à Montréal pour déguster Peroni Nastro Azzurro 0,0 % et profiter d'autres offres exclusives dans le cadre de cette fin de semaine de course à l'italienne.

Les invités de La Maison Peroni Nastro Azzurro 0,0 % à Toronto devront être âgés de 19 ans et plus et présenter une pièce d'identité avec photo afin de pouvoir entrer. Pour obtenir de plus amples renseignements, dont l'adresse et les heures d'ouverture de La Maison Peroni Nastro Azzurro 0,0 %, veuillez cliquer ICI ou suivre @peroni_ca sur Instagram.

La Maison Peroni Nastro Azzurro 0,0 %

Lieu : 131 Bloor St West

Heures d'ouverture :

Jeudi 5 juin, de 17 h à 21 h

Vendredi 6 juin, de 15 h à 21 h

Samedi 7 juin, de 12 h à 21 h

Dimanche 8 juin, de 12 h à 21 h

Jeudi 12 juin, de 15 h à 21 h

Vendredi 13 juin, de 15 h à 21 h

Samedi 14 juin, de 12 h à 21 h

Dimanche 15 juin, de 12 h à 21 h

Site Web : ICI

Réseaux sociaux : @peroni_ca #PeroniNastroAzzurro #SaluteTifosi

À propos de Peroni Nastro Azzurro 0,0 %

Lancée en 2022, Peroni Nastro Azzurro 0,0 % est la dernière innovation de catégorie sans alcool de Peroni Nastro Azzurro. Élaborée avec des ingrédients italiens de qualité supérieure, dont le maïs Nostrano dell'Isola, cultivé exclusivement pour Peroni Nastro Azzurro dans le nord de l'Italie, Peroni Nastro Azzurro 0,0 % offre le même goût italien exaltant, sans alcool. Birra Peroni a mis en œuvre une toute nouvelle technologie dans sa brasserie de Rome pour permettre à Peroni Nastro Azzurro 0,0 % d'égaler le profil de saveur de sa bière signature, Peroni Nastro Azzurro, et brasse avec la passion et le dynamisme italiens depuis 1963. Cette nouvelle technologie permet d'utiliser la même recette signature que Peroni Nastro Azzurro, et ce n'est qu'après le développement complet de l'arôme caractéristique et du profil de goût de Peroni Nastro Azzurro que l'alcool est délicatement enlevé pour une saveur italienne vive et rafraîchissante. Peroni Nastro Azzurro 0,0 % est disponible dans plus de 30 pays dans le monde et marque une étape importante vers l'initiative Asahi Legacy 2030 visant à ce que la gamme d'Asahi Europe & International comprenne 20 % de produits sans alcool.

À propos d'Asahi Europe & International

Asahi Europe & International est la filiale internationale d'Asahi Group Holdings, une entreprise mondiale de produits alimentaires et de boissons cotée à la Bourse de Tokyo, au Japon. C'est le résultat d'années d'acquisitions qui ont permis à Asahi Group Holdings, un producteur japonais traditionnel de bière, de whisky et d'un large éventail de produits alimentaires, d'établir et de renforcer son activité en Europe et dans le monde entier. Depuis 2020, l'entreprise est établie sous l'égide de l'organisation Asahi Europe and International. S'appuyant sur des siècles d'histoire brassicole européenne, l'entreprise exploite 19 installations de production dans 8 pays d'Europe et est la gardienne de certaines des meilleures marques de bière au monde, dont Asahi Super Dry, Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Grolsch et Kozel. Au sein du groupe Asahi, Asahi Europe and International a également pour mission de développer et de gérer tous les marchés d'exportation à l'échelle mondiale, en dehors du Japon et de l'Océanie. Couvrant 90 marchés et avec plus de 10 000 collègues passionnés à son bord, l'entreprise est bien placée pour inspirer aux gens du monde entier de mieux boire grâce à son objectif commun de créer des liens significatifs.

SOURCE Peroni Nastro Azzurro 0.0%

Pour en savoir plus sur le partenariat ou au sujet de Peroni Nastro Azzurro 0,0 %, veuillez communiquer avec : Alexandra Wassell à Pomp & Circumstances PR - [email protected] (416) 606-5143