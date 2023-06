Dans la continuité de leur partenariat mondial, l'expérience immersive inspirée des paddocks revient pour une deuxième année, rapprochant les passionnés de l'action avec en main une Peroni Nastro Azzurro 0.0 % au goût italien emblématique.

MONTRÉAL, le 12 juin 2023 /CNW/ - Alors que la Formule One® fait son retour triomphant à Montréal cette fin de semaine pour le Grand Prix du Canada, Peroni Nastro Azzurro 0.0 % est fière de célébrer la troisième année de son partenariat mondial avec l'équipe Aston Martin Aramco Cognizant Formula One®. Avec la popularité croissante de la Formula One® au Canada, la marque de bière italienne haut de gamme alimentera la passion des amateurs de course avec l'événement « Peroni Nastro Azzurro 0.0 % présente Le Paddock » : une expérience au rythme rapide qui plongera les amateurs au cœur des images et des sons de l'expérience de paddock de l'équipe Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® tout en ayant l'occasion de tester le goût italien vif et rafraîchissant de la Peroni Nastro Azzurro 0.0 %.

Située au 1241, rue Sainte-Catherine Ouest, au centre-ville de Montréal, cette spectaculaire expérience multisensorielle permettra aux visiteurs de voir de près la réplique de la voiture Aston Martin Formula One®, de prendre un autoportrait avec la voiture gagnante de podium et d'assister à des moments de course emblématiques de l'équipe Aston Martin F1® en se plongeant dans les sons de la course grâce à la radio de l'équipe Aston Martin F1® de la manière la plus élégante possible! Les visiteurs auront la chance de goûter à la boisson de première qualité sans alcool, en plus d'une sélection de bouchées apéritives italiennes, ce qui fait de « Peroni Nastro Azzurro 0,0 % présente Le Paddock » un arrêt incontournable pour les amateurs de course automobile!

« Nous sommes ravis de célébrer la troisième année de notre partenariat mondial avec l'équipe Aston Martin Formula One® ici au Canada, a déclaré Katie Wright, chef du marketing à Asahi Canada : Notre objectif est de créer un espace où les amateurs peuvent se réunir et ressentir la passion qui accompagne la fin de semaine du Grand Prix. Nous sommes ravis d'offrir une occasion unique et mémorable de tester le goût italien vif et rafraîchissant de la Peroni Nastro Azzurro 0.0 % et de donner aux invités la chance de participer à l'expérience de paddock ultime, en les rapprochant plus que jamais de l'action. »

Pour pouvoir participer à l'expérience « Peroni Nastro Azzurro 0.0 % présente Le Paddock », les invités doivent avoir plus de 18 ans. Pour obtenir plus de renseignements, pour l'adresse et les heures d'ouverture de « Peroni Nastro Azzurro 0.0 % présente Le Paddock », rendez-vous ICI ou suivez @peroni_ca sur Instagram.

Peroni Nastro Azzurro 0.0 % présente Le Paddock :

Adresse : 1241, rue St-Catherine Ouest, Montréal (Québec)

Heures d'ouverture :

Jeudi 15 juin, de 12 h à 23 h

Vendredi 16 juin, de 12 h à 12 h

Samedi 17 juin de 11 h à 12 h

Dimanche 18 juin de 11 h à 23 h

Site Web : https://lepaddockperoni.ca/#/

Médias sociaux : @peroni_ca #PeroniNastroAzzurro #FeelThePassionInside #RessentezLaPassion

À propos de Peroni Nastro Azzurro

Brassée en Italie selon la recette originale depuis 1963, Peroni Nastro Azzurro incarne les traditions de l'artisanat, de la passion et du panache italiens. Née à Rome en 1963, Birra Peroni a brassé ce qui allait devenir l'exportation la plus grande et la plus célèbre de l'entreprise : la Peroni Nastro Azzurro. La Peroni Nastro Azzurro, la marque de bière italienne haut de gamme no 1 à l'échelle mondiale, est délicatement brassée pour un goût effervescent, rafraîchissant et vif qui respire la vie.

À propos d'Asahi Europe & International

Asahi Europe & International est la filiale internationale d'Asahi Group Holdings, une entreprise mondiale de produits alimentaires et de boissons cotée à la Bourse de Tokyo, au Japon. C'est le résultat d'années d'acquisitions qui ont permis à Asahi Group Holdings, un producteur japonais traditionnel de bière, de whisky et d'un large éventail de produits alimentaires, d'établir et de renforcer son activité en Europe et dans le monde entier. Depuis 2020, l'entreprise est établie sous l'égide de l'organisation Asahi Europe and International, dont le siège social est situé à Prague, en République tchèque. S'appuyant sur des siècles d'histoire brassicole européenne, l'entreprise exploite 19 installations de production dans 8 pays d'Europe et est la gardienne de certaines des meilleures marques de bière au monde, dont Asahi Super Dry, Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Grolsch et Kozel. Au sein du groupe Asahi, Asahi Europe et International a également pour mission de développer et de gérer tous les marchés d'exportation à l'échelle mondiale, en dehors du Japon et de l'Océanie. Couvrant 90 marchés et avec plus de 10 000 collègues passionnés à son bord, l'entreprise est bien placée pour inspirer les gens du monde entier à mieux boire.

