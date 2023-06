Période estivale dans le réseau de la santé et des services sociaux - Rappel des services de première ligne disponibles

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - À l'approche de la période estivale, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tient à rappeler à la population les différentes options d'accès aux soins de première ligne. Chaque année, les patients et patientes aux prises avec des problèmes non urgents représentent environ 50 % des personnes qui se rendent à l'urgence.

Comme c'est le cas chaque année, la période estivale amène son lot de défis, notamment en termes de gestion de main-d'œuvre et des incidences qui en découlent. Elle exige une planification de chaque établissement en fonction des réalités propres à sa région. Le MSSS travaille à trouver l'équilibre pour assurer aux Québécoises et aux Québécois le meilleur accès possible aux services de première ligne, tout en donnant des vacances méritées à l'ensemble du personnel du réseau.

Le MSSS a à nouveau demandé à chaque établissement de communiquer rapidement à la population dès que des réorganisations de services sont prévues afin d'avoir une prévisibilité. Tous les enjeux seront gérés localement dans chacun des établissements afin de privilégier une gestion de proximité afin que les solutions mises en place répondent aux besoins particuliers des citoyens et citoyennes dans chaque région.

Plusieurs options autres que l'urgence sont désormais accessibles afin de faciliter l'accès aux services de santé pour la population :

Par téléphone :

811, option 1 (Info-Santé et ligne pédiatrique) :

Parlez avec une infirmière pour obtenir des conseils en santé.



Grâce à la ligne pédiatrique, les parents d'enfants de 0 à 17 ans obtiennent des conseils d'une infirmière et sont guidés vers l'obtention d'un rendez-vous si nécessaire.

811, option 2 (Info-Social) :

Pour des conseils psychosociaux ou en santé mentale, un intervenant ou une intervenante est disponible.

811, option 3 (GAP) :

Le Guichet d'accès à la première ligne (GAP) est déployé dans toutes les régions du Québec pour les personnes en attente d'un médecin de famille.

Pour l'obtention d'un rendez-vous, la demande est analysée afin d'orienter le patient ou la patiente vers le service professionnel ou médical qui répond à son besoin.

Sur le Web :

La population peut également accéder au GAP numérique pour des recommandations adaptées à ses besoins.

Pour obtenir un rendez-vous, il est possible de se rendre sur le site de Rendez-vous santé Québec (RVSQ) ou sur d'autres plateformes (Clic Santé, Bonjour Santé, etc.).

En personne :

Les citoyens et citoyennes sont aussi invités à s'informer auprès de leur pharmacien ou à consulter leur médecin de famille, le cas échéant.

Ces nouveaux services complémentaires, jumelés à la prise en charge de patients ou patientes additionnels par un groupe de médecine familiale, peuvent faire une différence importante dans l'achalandage des urgences du réseau, comparativement aux années précédentes. En ce sens, la collaboration de la population et de tous les intervenants et intervenantes du réseau est essentielle afin d'accéder au bon service, par le ou la bon(ne) professionnel(le), au bon moment.

Faits saillants :

L'horaire du GAP varie selon les régions. Les heures d'ouverture sont disponibles sur Québec.ca.

Rappelons qu'une campagne publicitaire avait été lancée en mars dernier pour inciter la population à se renseigner sur les options autres que l'urgence pour répondre à leurs besoins de santé.

Au cours de la dernière année, près de 900 000 demandes ont été reçues au GAP.

Notons que 95 % des demandes au GAP sont traitées en moins de 36 heures.

En date du 15 mai 2023, plus de 600 000 Québécoises et Québécois de plus sont pris en charge par un(e) médecin ou un(e) professionnel(le) de la santé depuis l'entente concernant l'accès à la première ligne conclue en mai dernier entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). La cible d'inscriptions à un groupe de médecine familiale prévue pour le 31 mars, qui s'élevait à 500 000 personnes, a non seulement été atteinte avant l'échéance fixée, mais a été dépassée. Au total, plus de 6 814 000 Québécois et Québécoises sont inscrits à un médecin de famille ou à un groupe de médecins de famille, ce qui représente 89,3 % de la population.

