Période de maraudage dans le secteur de la construction - La section Locale 2182 des mécaniciens de chantier engagera des procédures légales pour faire respecter les droits et la volonté de ses membres

MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - La section Locale 2182 des mécaniciens de chantier engagera des procédures légales contre le Conseil provincial des métiers de la construction - International (Inter) afin de faire respecter les droits de ses membres. Les manœuvres illégales des dirigeants de l'Inter privent les membres de la section Locale 2182 de leur juste place et doivent être dénoncées. Devant cette situation, la section Locale 2182 n'a pas d'autres choix que de recourir aux tribunaux.

En révoquant l'affiliation de la section locale 2182 le 26 avril dernier, les membres du bureau de l'Exécutif de l'Inter n'ont pas respecté leur propre réglementation. Les statuts de l'Inter mentionnent clairement l'existence d'un siège dédié spécifiquement à la section Locale 2182. Le bureau de l'Exécutif n'a pas non plus le pouvoir de prononcer la révocation d'une affiliation, sauf dans des cas graves bien précis, qui ne sont pas en cause dans la présente situation.

Dans une communication officielle adressée à la section locale, l'Inter demande aux dirigeants du 2182 « de ne pas entreprendre ou maintenir des démarches auprès des autorités compétentes visant à interférer à l'égard des démarches ci-dessus mentionnées entreprises ou à être entreprises par le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (lnternational) ». Or, la lettre n'explique en rien sur quoi se base la décision de l'Exécutif et rejette toute forme d'équité procédurale.

Ces démarches légales ont pour objectifs de faire respecter les droits et la volonté des membres du 2182 et d'assurer le respect de lois et règlements en vigueur. Nous invitons nos membres à contacter la section Locale 2182 pour obtenir des informations à ce sujet.

« Nous nous opposons fermement et sans équivoque à toute manœuvre visant à exclure le Local 2182 du Conseil provincial et aux manigances visant à priver nos membres de leur affiliation. Nous ne pouvons accepter ces actions contraires aux valeurs et aux principes des mécaniciens de chantier du Québec. Ces manigances nous forcent à recourir à des procédures légales. » - Marcel Leclair, représentant pour le Local 2182.

La section Locale 2182 a toujours été et sera toujours là pour ses membres.

