Une voix forte pour les régions : La section locale 2182 du Conseil régional des mécaniciens de chantier (MRC) ouvre un bureau régional à Saguenay

SAGUENAY, QC, le 14 mai 2025 /CNW/ - La section locale 2182 du Conseil régional des mécaniciens de chantier (MRC) est fière d'annoncer l'ouverture officielle de son bureau régional à Saguenay, marquant une nouvelle étape dans son engagement concret envers le développement régional de la main-d'œuvre et la reconnaissance du rôle central de cette région dans l'économie du Québec. Les projets sont nombreux, et les millwrights du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont prêts à y jouer un rôle actif et déterminant.

L'ouverture officielle, qui s'est tenue le 12 mai a réuni des dirigeants syndicaux et des partenaires locaux des secteurs de la construction et de l'économie. Cette participation témoigne de l'intérêt marqué pour une présence syndicale accrue dans la région.

Cette nouvelle présence au Saguenay-Lac-Saint-Jean permettra d'offrir un accompagnement de proximité aux travailleuses et travailleurs de la construction, tout en assurant une meilleure compréhension des réalités locales. Grâce à une équipe bien ancrée sur le terrain, le bureau de Saguenay offrira un soutien adapté aux enjeux spécifiques des chantiers et entreprises de la région. C'est avec une grande fierté que le MRC investit dans cette région reconnue pour la force de sa main-d'œuvre, son savoir-faire et son rôle incontournable dans le développement économique du Québec.

« Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la culture du travail est profondément enracinée. Notre région contribue de manière essentielle à l'économie du Québec, et il est temps que cette réalité soit pleinement reconnue. L'ouverture de ce bureau régional témoigne de notre volonté d'être présents, sur le terrain, pour répondre aux enjeux propres aux travailleurs d'ici. Les millwrights de la section locale 2182 du MRC réaffirment ainsi leur engagement à offrir une écoute attentive, une expertise adaptée et une représentation syndicale forte et enracinée dans la région » affirme Sylvain Lapierre, représentant d'affaires de la section locale 2182.

L'ouverture de ce bureau s'inscrit également dans une volonté de renforcer la formation, l'intégration et la rétention de la main-d'œuvre dans un contexte de rareté. En misant sur une approche de proximité, le MRC entend contribuer directement au dynamisme régional et au soutien des parcours professionnels dans le secteur de la construction.

À propos du Local 2182

Assurer le plus haut niveau de service et d'expertise, le moins de temps d'arrêt de production et les pratiques de chantier les plus sécuritaires en dotant votre projet de mécaniciens industriels du Local 2182. Nous avons la formation, les compétences et l'expérience nécessaires pour effectuer les travaux en toute sécurité, rapidement et correctement. De l'infrastructure à la fabrication automobile, les mécaniciens industriels du Local 2182 effectuent le genre de travail essentiel à la mission qui fait bouger le monde. Les mécaniciens industriels du Local 2182 reçoivent une formation approfondie pour acquérir une expertise dans des secteurs tels que la manutention, la mécatronique, le pétrole et le gaz, la production d'électricité et les énergies renouvelables.

À propos du Conseil régional des mécaniciens de chantier (MRC)

Le Millwright Regional Council (MRC) est une organisation professionnelle qui fournit des mécaniciens industriels en approvisionnement, en construction, en entretien et en gestion de projet à des clients de diverses industries partout au Canada. Nous offrons des avantages nets importants qui vous permettent d'économiser de l'argent, tels que l'accès aux meilleurs talents du Canada, des possibilités de candidature élargies et une plus grande flexibilité d'embauche tout en réduisant les coûts des ressources humaines. Vous pouvez assurer un haut niveau de production en dotant votre chantier de mécaniciens industriels professionnels qui ont les compétences et l'expérience nécessaires pour effectuer le travail en toute sécurité, rapidement et correctement.

