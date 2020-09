PepsiCo Canada Breuvages et Danone Waters of America ont signé une entente à long terme en vertu de laquelle PepsiCo Canada Breuvages deviendra le distributeur exclusif des produits evian® au Canada.

MISSISSAUGA, ON, le 28 sept. 2020 /CNW/ - PepsiCo Canada Breuvages et Danone Waters of America (DWA), l'importateur et distributeur de l'eau de source naturelle evian® au Canada et aux États-Unis, ont annoncé aujourd'hui la formation d'une alliance exclusive en vertu de laquelle PepsiCo Canada Breuvages distribuera la marque evian® au Canada. À compter du 1er janvier 2021, PepsiCo Canada Breuvages assurera la vente, la distribution et le marchandisage des produits evian® partout au pays. Ce changement permettra de continuer à accroître la distribution d'evian® et d'accélérer la croissance de la marque.

« Nous sommes très heureux de ce nouveau partenariat avec PepsiCo Canada Breuvages, affirme Henri de L'Épine, chef de la direction de Danone Waters of America. Le vaste réseau de livraison directe en magasin de cette organisation, ainsi que ses solides capacités de vente et sa gamme de marques complémentaires sont des facteurs qui permettront sans aucun doute à evian® de mieux desservir ses partenaires d'affaires qui tiennent à offrir aux consommateurs canadiens une eau de source naturelle exceptionnelle. »

« Dans la catégorie de l'eau embouteillée, evian® connaît beaucoup de succès en tant que marque haut de gamme novatrice, explique Richard Glover, président de PepsiCo Canada Breuvages. Cette alliance joue un rôle important dans la stratégie de PepsiCo en matière de boissons hydratantes et elle nous permettra de tirer profit de nos réseaux de distribution ainsi que de nos capacités de vente pour accélérer la croissance de la marque evian® sur le marché canadien. »

À titre de marque d'eau haut de gamme la plus populaire au Canada, evian® offre une solide gamme d'options en portions individuelles et multiples. La présence de PepsiCo dans tous les réseaux clés permettra à evian® d'accroître sa portée auprès des consommateurs dans le segment du commerce de détail comme dans celui des services alimentaires.

À propos d'evian® et de Danone Waters of America

Entreprise certifiée B Corp®, Danone Waters of America est une entreprise à mission et une filiale de Danone, dont la mission est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Danone est l'un des leaders mondiaux dans le secteur alimentaire et se développe à travers ses trois secteurs d'activités : les produits laitiers et d'origine végétale, les eaux et la nutrition spécialisée. Marque iconique de Danone, l'eau minérale naturelle evian® prend sa source au cœur des Alpes, un site géographique unique au monde. Il faut plus de 15 ans à l'eau pour cheminer à travers les roches et s'enrichir naturellement en électrolytes et en éléments minéraux.

Élaborée par la nature et avec un pH neutre équilibré de 7,2, l'eau minérale naturelle evian® constitue un choix sain tout au long de la journée. Pour préserver la qualité exceptionnelle de cette eau pour les générations à venir, evian® protège depuis plus de 25 ans la nature autour de sa source. De plus, la marque a obtenu en 2017 la certification « Neutre en carbone » décernée par Carbon Trust, pour ses sites d'embouteillage ainsi que pour ses activités aux États-Unis et Canada, et a l'ambition de devenir 100% circulaire d'ici 2025. evian® incarne la vision « One Planet . One Health » de Danone, selon laquelle notre santé et celle de la planète sont interdépendantes.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires partout dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets de plus de 67 milliards de dollars américains en 2019 grâce à sa gamme d'aliments et de boissons complémentaires regroupant les marques Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker et Tropicana. La gamme de PepsiCo comprend plusieurs boissons et aliments délicieux, avec notamment 22 marques qui produisent chacune annuellement des ventes au détail estimées à plus de 1 milliard de dollars.

Les activités commerciales de PepsiCo sont guidées par la vision de l'organisation consistant à « être le chef de file mondial en matière d'aliments et de boissons pratiques en déployant notre approche Donner un sens à notre vision ». Cette approche illustre notre désir de réussir de façon durable sur le marché et permet de donner un sens à nos efforts dans tous les aspects de nos activités commerciales. Pour en savoir plus, visitez le site www.pepsico.com.

