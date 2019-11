PeopleScout nommé prestataire de services de RPO no 1 dans la région APAC et no 3 dans la région EMEA sur la liste Baker's Dozen de HRO Today

Cette position de chef de file mondial des services de RPO est renforcée par une croissance à l'international, la technologie révolutionnaire Affinix™ et un engagement en faveur de l'innovation dans le domaine des solutions de gestion des talents

CHICAGO, 7 novembre 2019 /CNW/ - PeopleScout, une société du groupe TrueBlue et un fournisseur international de premier plan de solutions de gestion des talents, a été désigné prestataire de services de RPO (sous-traitance du processus de recrutement) no 1 dans la région APAC (Asie-Pacifique) et no 3 dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) selon les indices de satisfaction de la clientèle Baker's Dozen de HRO Today. Cette annonce fait suite à celle du classement de l'entreprise comme chef de file de la liste des prestataires de services de RPO Baker's Dozen au mois de septembre.

Les classements Baker's Dozen de HRO Today sont établis sur la base du résultat d'un sondage envoyé aux commanditaires de services de RPO. La liste Baker's Dozen classe chaque année les 13 premiers prestataires de RPO à l'échelle mondiale ainsi qu'au niveau régional (EMEA et APAC). Les fournisseurs sont évalués en fonction de l'étendue, de la taille et de la qualité des services qu'ils proposent à l'aide d'un algorithme prédéterminé qui pondère les questions et les catégories en fonction de leur importance. HRO Today calcule ensuite les scores qui démontrent les différences relatives entre les fournisseurs de services faisant l'objet du classement.

« PeopleScout est bien placé pour fournir des solutions de gestion des talents en mesure de répondre à tous les besoins de main-d'œuvre, partout dans le monde », a déclaré Elliot Clark, PDG et président de SharedXpertise et HRO Today. « L'investissement réalisé par l'entreprise dans l'amélioration de ses capacités dans les régions EMEA et APAC, ainsi que sa technologie de gestion des talents Affinix et son engagement envers l'innovation ont été fortement mis en avant dans les réponses au sondage de cette année. »

PeopleScout a lancé sa technologie primée Affinix en Europe plus tôt cette année pour aider les employeurs à accélérer et à simplifier le processus de recrutement de nouveaux talents. Cette démarche fait suite à l'introduction réussie d'Affinix sur le continent américain et dans la région APAC, où elle a permis d'améliorer considérablement les performances des clients de PeopleScout. Affinix repose en grande partie sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine et d'autres technologies émergentes, lesquelles rationalisent le processus d'identification, de sélection et de recrutement des candidats et permettent d'identifier plus efficacement les meilleurs talents.

« C'est un honneur pour nous d'être reconnus comme l'un des chefs de file des services de RPO dans les régions EMEA et APAC. Nous sommes conscients que ces classements résultent de la solidité de nos partenariats avec nos clients et nous nous en réjouissons », a déclaré Taryn Owen, Présidente de PeopleScout. « Nous disposons d'une énergie considérable dans ces régions et nous nous engageons à fournir des solutions de gestion des talents à la fois innovantes et technologiques partout où nos clients en ont besoin. »

PeopleScout continue d'être le chef de file de l'industrie du recrutement de talents grâce à sa technologie et à ses solutions novatrices. En 2019, Affinix a remporté le prix « Solution d'entreprise la plus innovante » lors de la remise des prix 2019 de l'innovation dans les services de recrutement (ReSIs). En 2018, Affinix a remporté la médaille d'or dans la catégorie « Best Advance in RPO Technology » lors des Brandon Hall Group's Human Capital Management (HCM) Excellence Awards ainsi que le prix TekTonic de HRO Today dans la catégorie « Candidate Experience ». En 2019, PeopleScout a été nommé fournisseur numéro un de services de MSP pour la troisième année consécutive et chef de file des services de RPO d'entreprise et de soins de santé dans le classement Baker's Dozen de HRO Today selon les indices de satisfaction de la clientèle. Toujours en 2019, PeopleScout a été nommé Leader et Star Performer dans l'évaluation des services de RPO PEAK Matrix™ du groupe Everest et chef de file dans toutes les catégories de l'évaluation des fournisseurs de services de RPO de NelsonHall NEAT.

À propos de PeopleScout

PeopleScout, une société du groupe TrueBlue, est le plus grand fournisseur mondial de solutions de gestion des talents (services de RPO) pour tous les secteurs de l'économie mondiale, et possède des capacités de MSP de bout en bout en mesure de répondre à tous les besoins en personnel. PeopleScout s'enorgueillit d'un taux de fidélisation de la clientèle de 98 % et gère les programmes les plus complexes de l'industrie. Les milliers de professionnels de talent tournés vers l'avenir de l'entreprise donnent aux clients une longueur d'avance dans le domaine des ressources humaines en proposant des services fiables qui répondent aux besoins du présent tout en anticipant l'avenir. Affinix™, la plateforme exclusive de recrutement de talents de PeopleScout, permet d'engager plus rapidement les meilleurs talents par le biais d'une expérience axée sur l'intelligence artificielle où les candidats s'apparentent à des clients, avec une intégration ATS et VMS en un point et une connexion unique. PeopleScout engage chaque année plusieurs millions de candidats et d'associés externes. Ce faisant, elle glane des données dont elle tire parti pour étoffer les renseignements relatifs aux talents de ses clients dans plus de 70 pays. Elle possède des sièges sociaux à Chicago, Sydney et Londres et des centres de prestation mondiaux à Charlotte, Toronto, Montréal, Bristol, Cracovie, Gurgaon et Bangalore. Pour obtenir de plus amples renseignements sur PeopleScout et la promesse de sa marque Now to Next, veuillez visiter www.peoplescout.com.

