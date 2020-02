Pénuries de propane anticipées pour les clients du Centre et de l'Est du Canada

L'actuelle fermeture du service de transport ferroviaire entraînera des pénuries de propane

MISSISSAUGA, ON, le 14 févr. 2020 /CNW/ - Supérieur Propane anticipe des pénuries critiques de l'approvisionnement en propane transporté par voie ferroviaire dans les principaux marchés canadiens, y compris les régions du Centre et de l'Est du Canada, déplorable situation qui affectera ses clients et l'ensemble de l'industrie du propane.

« En raison de l'incapacité actuelle de déplacer les wagons de propane pour approvisionner nos succursales du Centre et de l'Est du pays, nous anticipons qu'au cours des prochains jours nous commencerons à éprouver des pénuries de l'approvisionnement dans de nombreux secteurs du pays qui dépendent du propane pour chauffer et alimenter en énergie leurs résidences et entreprises, y compris de nombreux services essentiels tels que les hôpitaux et maisons de retraite », de déclarer Greg McCamus, Président de Supérieur Propane.

Les pénuries prévues entraîneront une perturbation majeure de l'approvisionnement en propane partout dans la région au cours des prochains jours et ce, pour un grand nombre de clients et d'entreprises, notamment des résidences, hôpitaux, entreprises, écoles, fermes et parcs de véhicules d'urgence. Supérieur s'emploie actuellement à accorder la priorité aux services essentiels et aux besoins des consommateurs mais si la situation actuelle ne se résorbe pas rapidement, Supérieur n'aura d'autre choix que de commencer à restreindre ses livraisons.

« Supérieur travaille jour et nuit pour augmenter le transport du propane par le réseau routier afin de continuer de répondre aux besoins de ses clients. Avec la suspension du service de transport ferroviaire à l'est de Toronto, nous serons bientôt dans l'incapacité de maintenir notre capacité », poursuit M. McCamus. « Il n'y a tout simplement pas suffisamment de véhicules de transport ou de points de chargement et d'approvisionnement pour compenser la perte de la capacité ferroviaire à cette période de l'année. Cette situation rappelle le récent conflit de travail du CN; le manque de capacité ferroviaire mettra une pression extrême sur les points d'approvisionnement dans l'ensemble de l'Ontario, du Québec et de la région de l'Atlantique en raison de la congestion du transport disponible. »

Supérieur Propane espère que la situation actuelle sera vite résolue. Nous demandons à tous les niveaux du gouvernement de s'assurer de la reprise des activités ferroviaires en vue d'éviter les pénuries d'approvisionnement anticipées. Nous communiquerons régulièrement avec les clients au cours des prochains jours afin de les informer des développements et pour leur transmettre de plus amples renseignements sur l'incidence de la pénurie d'approvisionnement.

À propos de Supérieur Propane

Supérieur Propane est le plus grand fournisseur de propane, d'équipements et de services connexes du Canada, comptant plus de 200 points de service et de distribution pour servir avec efficacité les clients issus des secteurs commerciaux, industriels, résidentiels et du secteur de l'agriculture, dans plus de 10 000 collectivités au pays. Exerçant ses activités depuis 1951, Supérieur Propane emploie plus de 1 500 Canadiens et livre plus de 1,5 milliard de litres de propane chaque année. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, fait partie de la division Distribution des services énergétiques de Superior Plus, sec.

SOURCE Supérieur Propane

Renseignements: Teresa Crosato, Directrice principale, Communications marketing, 905-542-5483, [email protected]

Liens connexes

www.superiorpropane.com