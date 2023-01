PÉNURIE DE MAIN-D'ŒUVRE: ENTENTE DE 1,35 M$ ENTRE DESJARDINS ET QUÉBEC INTERNATIONAL POUR SOUTENIR LE RECRUTEMENT ET l'INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Un partenariat majeur au bénéfice des entrepreneurs de la région de Québec

QUÉBEC, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Québec International (QI) et Desjardins sont très heureux d'annoncer le renforcement de leur partenariat pour les cinq prochaines années. L'entente d'une valeur de 1,35 M$ permettra d'appuyer les entrepreneurs dans leurs démarches de recrutement à l'international, mais aussi de bonifier les services financiers offerts aux nouveaux arrivants pour ainsi favoriser leur intégration et leur rétention.

Photographie 095 de gauche à droite : M. Carl Viel, président et directeur général de Québec international, Mme Isabelle Leduc, directrice principale, Ventes réseaux complémentaires chez Desjardins, M. Mario Lapierre, vice-président, services spécialisés et centre d’affaires en ligne chez Desjardins. Crédit photographique : Caroline Grégoire. (Groupe CNW/Québec International)

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il est primordial d'accompagner les nouveaux arrivants dans leurs démarches d'intégration. C'est là que l'alliance des forces et des expertises de Québec International et de Desjardins prend toute son importance.

QI dispose d'une connaissance approfondie des bassins de talents internationaux et soutient les entreprises et les organisations de la région dans leurs besoins en recrutement international. Son association avec Desjardins viendra bonifier son offre de services.

En tant que leader du développement socioéconomique, Desjardins a créé une équipe multilingue qui connaît parfaitement la réalité des nouveaux arrivants et qui est en mesure de leur offrir un accompagnement clés en main. Desjardins est également un partenaire de choix pour soutenir les entreprises actives sur le plan du recrutement international, notamment en facilitant l'arrivée et l'installation de leurs talents internationaux au Québec.

Au-delà du recrutement, c'est par la planification de missions commerciales et de formations sur l'ouverture de nouveaux marchés à l'international, mais aussi par la reconnaissance du succès des entreprises exportatrices de la Capitale-Nationale, à travers son appui financier au MercadOr, que l'accompagnement offert par Desjardins aux entrepreneurs démontre sa valeur ajoutée aux services proposés par Québec International.

« Face à l'enjeu de disponibilité de main-d'œuvre, Desjardins souhaite plus que jamais apporter son appui et être un allié afin de favoriser la régionalisation de l'immigration. Notre ancrage profond dans le tissu socioéconomique du Québec et nos valeurs nous permettent d'aller encore plus loin dans l'accueil et l'accompagnement des nouveaux arrivants dans toutes les régions du Québec. Et dans le contexte économique actuel, je suis convaincu qu'il faut offrir bien plus qu'un appui financier aux entreprises qui désirent recruter à l'international », a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« Québec International tient à saluer la confiance et le soutien de Desjardins. Pour deux organisations qui ont à cœur le développement économique de la région de Québec, ce partenariat va de soi et permet d'accroître significativement la portée de nos actions. Les entreprises qui recrutent à l'international et les nouveaux arrivants et bénéficieront de conseils et de services financiers améliorés, facilitant ainsi l'intégration à la société québécoise », a affirmé M. Carl Viel, président-directeur général de Québec International.

Québec International est fière de son association de longue date avec Desjardins, un partenaire de la première heure. À travers ses différents services, Desjardins contribue depuis plus de dix ans à la réalisation d'initiatives de QI en développement de marchés, en innovation, en recrutement international et en entrepreneuriat technologique.

À propos de QI

Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et à son rayonnement international. À titre d'agence de développement économique régionale, Québec International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région talents et investissements. Pour en savoir plus, consultez le www.quebecinternational.ca.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 408 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Québec International

